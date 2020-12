Montero niega el traslado de inmigrantes a Granada que critica la Junta de Andalucía: "No nos consta"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado sobre el traslado de inmigrantes de Canarias a Granada que al Gobierno no le consta que se haya hecho "ninguna actuación en este sentido".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha explicado que el Ejecutivo lleva a cabo las reubicaciones "de forma controlada, de forma puntual y priorizando a aquellos que tienen protección en su perfil internacional o aquellas personas que pertenecen a colectivos vulnerables".

La titular de Hacienda ha insistido en que no tienen conocimiento de que se produzcan traslados de personas "que no estén en condiciones regulares de poder hacerlo" y ha señalado que estos detalles es todo lo que puede explicar sobre el proceder que sigue Interior y que está siguiendo el Gobierno cuando llegan las personas a cualquier punto de España.

Críticas de Granada y la Junta

Además, ha aseverado que todas las personas que entran de forma irregular por vía marítima a España se les practica una prueba PCR a las pocas horas de su llegada a la costa.

Sobre las críticas del alcalde de Granada, Luis Salvador, quien afirma que desconoce dónde se encuentran ahora estas personas y censura que no fuera avisado de la llegada, la ministra ha pedido "máxima cautela" y que las declaraciones "se basen en la evidencia".

"No se puede vincular el virus a personas migrantes o terceros países. Es conveniente no vincular el virus a ningún colectivo en particular porque ninguno estamos a salvo de ser transmisores de la enfermedad", ha enfatizado en esta clave.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, manifestó este martes que el Gobierno central no ha "comunicado absolutamente nada" a la Administración andaluza sobre el vuelo llegado al aeropuerto de Granada con unos 200 inmigrantes procedentes de las islas Canarias, con lo que ha criticado la "deslealtad" del Ejecutivo central del PSOE y Unidas Podemos.