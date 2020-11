Nace una mega asociación feminista para frenar el "borrado de la mujer" de Montero

Desde que el Ministerio de Igualdad abriese la consulta pública para la elaboración de la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans, las críticas dentro del movimiento feminista no paran de crecer. Distintas asociaciones han decidido unirse bajo el paraguas de plataformas de mayor envergadura con el propósito de frenar la llamada 'ley trans' impulsada por Irene Montero.

Una de las primeras en aparecer es la 'Alianza Contra el Borrado de las Mujeres', integrada por un centenar de organizaciones feministas. Fuentes de la entidad advierten su disposición a "iniciar litigios" contra la normativa promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La ley impulsada por Igualdad recoge el derecho a la "autodeterminación de género". Esto es, que las personas puedan cambiar registralmente su sexo en el DNI a través de una mera "declaración de la propia identidad sentida".

Cualquier persona -menores de 16 a 18 años incluidos- que manifieste una "identidad de género" que no coincida con su sexo biológico podrá rectificar sus datos en el Registro Civil sin que el ejercicio de este nuevo derecho esté condicionado a la previa prestación de un informe médico o psicológico.

Además, la norma también plantea el derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos de hormonización sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.

Denuncian "censura" a las voces críticas

Las mujeres que forman parte de la 'Alianza Contra el Borrado de las Mujeres' han puesto el grito en el cielo. A través de un manifiesto al que ha tenido acceso Vozpópuli, buscan atraer a toda organización feminista o particular que esté en contra de las leyes de autentificación del sexo.

Y han hecho un llamamiento para que estas envíen a Igualdad las consideraciones recogidas en su argumentario durante el periodo de consultas abierto.

La plataforma denuncia que Montero se negó a atender a colectivos feministas críticos con la 'ley trans' durante meses y solo se ha reunido con grupos "afines".

Sois muy cicateros. Dais al trámite un plazo mínimo, que empieza con 3 días de descuento y menor al habitual. No os interesa dar tiempo para que puedan aportar las organizaciones feministas. No las habéis convocado -sí a otras y repetidamente- para conocer su opinión➡️ https://t.co/4NOdSXgRIE — Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) October 30, 2020

"Se nos está censurando y persiguiendo a las voces críticas. No solo no hemos sido escuchadas, sino que se está imponiendo una censura selectiva contra las mujeres para que nuestros planteamientos sean silenciados mediante la etiqueta de 'discurso de odio' y sancionados penalmente, administrativamente o mediante los mecanismos reguladores de empresas privadas de las redes sociales como Twitter", denuncian.

Según la Alianza, que se presentará públicamente en los próximos días, el comportamiento del Gobierno "es inconcebible en democracia". "Con la complicidad de las instituciones que acogen a estos grupos misóginos, las mujeres feministas que defendemos los derechos basados en el sexo estamos siendo acosadas por ejercer nuestra libertad de expresión", consideran.

Derechos de las mujeres y de la infancia

Su "oposición" a la línea en que pretende modificarse la actual ley sobre transexualidad radica en que, a su juicio, vulnera gravemente los derechos de las mujeres y la infancia. Aseguran que esta norma tendrá consecuencias en la educación, en la salud, en el deporte, en las estadísticas y en los espacios seguros "tal y como se ha visto en otros países como EEUU o el Estado de Oaxaca, en México".

"Estas leyes no amplían derechos para las personas transexuales, que es en lo que la ciudadanía piensa al leer el título de la propuesta, sino que su objetivo es permitir el cambio del sexo legal a cualquier persona aunque no sean transexuales y no experimentan disforia o incongruencia de género", denuncian.

Defienden que ya existen leyes que reconocen formalmente los plenos derechos de las personas transexuales. "Los derechos de las mujeres se basan en el sexo y la llamada 'ley trans' constituye un paso crucial hacia el borrado legal de las mujeres y su sustitución por la 'identidad de género' determinada a voluntad", apuntan.

"Borrar a las mujeres de las leyes no hará desaparecer el sexismo. Si el sexo legal desaparece, desaparecen también los derechos de las mujeres frente al machismo", indican.