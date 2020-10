Montero justifica la asistencia de varios ministros a un evento con un centenar de personas

Preguntada por la asistencia, Montero ha querido dejar claro que el Gobierno y todas las personas que participan en actos públicos se atienen a las medidas de prevención y a los protocolos que se establecen en los mismos.

Según la ministra, el evento al que se ha hecho referencia "contaba con todas las garantías" dictadas por la Comunidad de Madrid, entre ellas la limitación del aforo, y que por tanto se garantizó la seguridad a través de los correspondientes protocolos.

No obstante, a pesar de ello, Montero ha dicho entender que se tenga que "cuidar esas cuestiones para que no sean malinterpretadas por parte de otros" y más cuando "somos conscientes de que somos referentes y no queremos que aparezcan noticias de este tipo".

Un evento con 80 personas

Además, ha incidido en que lo único que pretendían los cuatro ministros al asistir a este acto es acompañar en una entrega de premios de un medio de comunicación, un acto que en circunstancia normales pasaría "totalmente desapercibido".

Mañana, la ministra comparecerá en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para explicar el proyecto de presupuestos, y los asistentes, tal y como ha asegurado, atenderán a las normas que dicta el Congreso.

Ante la polémica suscitada, que ha sido recogida por varios medios de comunicación y redes sociales, "El Español" ha querido precisar que el acto organizado en el Casino de Madrid "cumplía todas las medidas sanitarias y de seguridad y cada una de las recomendaciones establecidas tanto por la Comunidad de Madrid como por el propio Gobierno de España".

La entrega de los premios a los Leones 2020 se realizó en el madrileño Salón Real del Casino, un espacio, según el medio de comunicación, con capacidad para 240 comensales, distribuidos en 24 mesas de 10 personas cada una en su estructura original y que para los premios estuvo ocupado por un total de 80 personas, todas ellas sentadas, lo que representa el 33% de su capacidad.