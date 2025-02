Monedero insinúa que hay 'traiciones internas' detrás de sus acusaciones por violencia sexual

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha referido a su situación tras las denuncias por acoso sexual de las que varios medios de comunicación se han hecho eco en los últimos días.

Esto sucede tras el anuncio de la Universidad Complutense de Madrid en el que se ha informado que no dará clases de “Teoría Política Contemporánea” hasta “nuevo aviso”.

Ahora, a través de un video y un escrito titulado “La verdad ¿es revolucionaria?” del medio Mexicano “Sin Embargo al Aire”, ha dejado caer, de forma general, que en la época en la que vivimos, y en política, es común traicionar a los amigos, lo que parece ser que es un referencia a su propia situación.

Mediante el propio titular de su artículo, Monedero hacer referencia a su situación, ya que partiendo del contexto del que se parte, decir que “la verdad es revolucionaria” puede interpretarse como una defensa a su versión de los hechos relatados por dos mujeres relacionadas con su partido. También menciona “el enemigo del pueblo” obra del Noruego Henrik Ibsen en la que el protagonista soporta multitud de presiones.

Asimismo, apunta a que su ‘caida’ puede estar propiciada por los suyos mismos: “Hay un dicho en España que reza: pueblo pequeño, infierno grande, que es una manera de decir que cuando todos nos conocemos no es necesariamente mejor. En los pequeños pueblos, los miembros de un mismo partido compiten por un pequeño cargo, y ahí salen los cuchillos y las carabinas”, versa en el texto.

Asimismo, ha definido a la política como vil y ha vuelto a dejar caer que sus cercanos pueden estar tras su ‘defenestración política’ ya que ha comparado a los políticos con “pequeños doctores fausto capaces de quemar en la hoguera a sus amigos con tal de florecer”

También, ha dejado caer que en “la era de la desinformación” una de las formas de persecución “siempre tiene que ver con la muerte civil”, lo que podría referirse a su propia situación, para más adelante seguir atacando a los medios: “Son los dueños de los grandes medios de comunicación y siembran infundios para que el pueblo deje de confiar en sus líderes. Lo hicieron con Lula y sin pruebas”. Considera que la ambición "puede llevar a individuos o naciones a hacer pactos oscuros, sacrificando valores fundamentales por el éxito momentáneo", y añade que "un político, cualquier ser humano, que sacrifica la verdad, la justicia, la compasión, la humanidad por el poder, la fama, el dinero, tarde o temprano, enfrenta las consecuencias", expresesa el exportavoz del partido morado.

Ha tenido tiempo para repasar "la realidad" en Europa, y como esta está permitiendo la llegada de la "extrema derecha". "En España hay una enorme fragmentación", ha explicado para mostrar que la izquierda está fragmentada, " el pueblo está ocupado sobreviviendo laboralmente, peleando con la vivienda, los colegios (...) como para dedicarle mucho tiempo a las peleas eternas dentro de la izquierda", ha mencionado.

A parte de esto, recientemente ha vuelto a atacar la libertad de expresión a través de sus redes sociales en donde se ha hecho eco del comunicado de la UCM en el que le retiran como profesor temporalmente. Ha asegurado que es mentira y se ha ceñido a la literalidad del texto difundido por la universidad. "La Complutense no me ha suspendido de clases. La información de estos días se estudiará como la edad de oro del periodismo. Vuestra voluntad de hacer daño no tiene medida. Tengo una baja laboral, como pone la página de mi facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Me consta que la derecha lleva años pidiendo que me expulsen. Me vais a permitir que me defienda. Que aquí todavía hay estado de derecho", ha denunciado.