Monedero, a la defensiva, exige a Podemos que “aclare” cómo fue su salida del partido

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha negado las acusaciones de acoso sexual a mujeres y ha asegurado que Podemos "tendrá que aclarar cosas" sobre cómo fue su salida del partido: si le echaron o se marchó él.



Cuestionado por las acusaciones en su contra conocidas esta semana, Monedero ha respondido que "obviamente no" tiene nada que ver, en declaraciones al programa En boca de todos de Cuatro.



"Tengo una ventaja y es que yo no tengo una persona y un personaje, solamente soy la misma persona", ha expresado, en alusión velada al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón, que cuando dejó el escaño tras ser acusado de violencia sexual aseguró haber llegado al "límite de la contradicción entre el personaje y la persona".



Monedero ha defendido que "siempre" ha "dado la cara". "No tengo nada que ocultar", ha manifestado, tras afirmar que "cuando todo se aclare" dará "todas las explicaciones que hagan falta".



Y al ser preguntado si se fue él de Podemos o le echó el partido, que sostiene que le apartó cuando supo de las denuncias, ha asegurado que "Podemos tendrá que aclarar cosas".