Los debates electorales se decantan a favor de uno u otro contendiente por momentos puntuales y son recordados generalmente por frases, ocurrencias o despistes que perduran al paso del tiempo.

Apenas llega a la decena el número de debates que han enfrentado a los aspirantes a la Presidencia del Gobierno; el de este lunes será el número diez y el del martes, el once.

A 24 horas del primer debate televisado de esta campaña, repasamos los momentos que pasaron a la historia y aún son recordados. De los ataques de Aznar a González en 1993 a la "afirmación ruiz" de Sánchez a Rajoy en 2015, pasando por "la niña" del exlíder del PP

Felipe González vs. José María Aznar (1993)

El primer debate televisado de la democracia en España se celebró el 24 de mayo de 1993 y fue emitido por Antena 3.

Ese día el diario El Mundo apareció en los quioscos con una información que ponía el foco en la presunta financiación irregular del PSOE.

El candidato del PP atacó por ese flanco y González respondió con la propuesta de creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los cauces de financiación de los partidos.

Aznar se mostró conforme con la comisión, pero para "investigarles a ustedes", no a los partidos.

José Luis Rodríguez Zapatero-Mariano Rajoy (2008)

Zapatero y Rajoy se enfrentaron cara a cara en la Academia de Tv el 25 de febrero de aquel año.

El candidato socialista a la reelección estrenó aquella noche el "buenas noches y buena suerte" llevado al debate electoral, parafraseando las despedidas que el periodista Edward R. Murrow hacía en sus programas.

Uno de los instantes más cómicos se produce aquí, cuando Zapatero critica que el PP haya llevado a cabo regularizaciones de inmigrantes hasta con un "bono-bus", a lo que Rajoy responde con semblante de sorpresa: "¿Qué es eso?".

Fue una contienda con fases áridas. "Ningún gobernante ha sembrado en la historia de España tanta tensión y tanta cizaña, a la vez que hablaba de entendimiento y de convivencia", afirmó Rajoy. "Para mí es inmoral utilizar de forma partidista la lucha contra el terrorismo", dijo Zapatero.

La niña de Rajoy

En aquella campaña de 2008, Rajoy y Zapatero se volvieron a enfrentar en el mismo lugar solo unos días después, el 3 de marzo.

En el segundo debate de la campaña se combinaron acusaciones y sentencias más o menos ocurrentes.

Pero el momento perdurable en la memoria lo protagonizó "la niña" de la que habló el líder de los populares en el cierre del debate: "En esa niña pienso. Esa niña está en mi cabeza".

Primer debate a cuatro (2015)

El 7 de diciembre de 2015, con Atresmedia como anfitrión, se constató el fin del bipartidismo en España y la celebración del primer debate a cuatro en la historia de la democracia. En él participaron Soraya Sáenz de Santamaría, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

Llamó la atención en este debate la tardanza del candidato socialista en posar con los demás adversarios para la foto previa al debate, y llamó la atención una ausencia: la de Rajoy.

En su lugar, la vicepresidenta entonces, Soraya Sáenz de Santamaría, quien dejó alguna frase de calado político, "gobernar es muy difícil, hablar es muy fácil", y una pulla a Iglesias: "Paga, Monedero, paga".

Así fue su respuesta a la pulla anterior del líder de Podemos, quien se había adentrado en el terreno de la corrupción. "Se fuerte, Luis, se fuerte".

También es recordada la ironía del candidato de la formación "morada" hacia Sánchez: "Pedro, mandas poco; en tu partido mandan otros".

Cara a cara entre Rajoy y Sánchez

El último cara a cara hasta la fecha, y uno de los más fácilmente reconocibles para la ciudadanía, se celebró en diciembre de 2015 y aún es recordado por un momento muy concreto. Sánchez acusó a Rajoy: "El presidente del Gobierno tiene que ser una persona decente, y usted no lo es".

Y el candidato del PP reaccionó así: "Hasta ahí hemos llegado. Primero, si usted creía que tenía que haber dimitido y no era digno de ser presidente del Gobierno, su obligación era presentar una moción de censura; yo es lo que hubiera hecho".

Visiblemente airado, el candidato del PP espetó a Sánchez: "Ha hecho usted una afirmación ruin, mezquina y miserable". Primero dijo "afirmación ruiz", pero Rajoy enseguida recondujo.

Rajoy frente a la nueva política

Tras el bloqueo político y la convocatoria a elecciones anticipadas, a Rajoy no le quedó más remedio que acudir en junio de 2016, esta vez sí, a un debate frente a Sánchez, Iglesias y Rivera. El primer debate "a cuatro" entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, que fue organizado por la Academia de la TV.

Un Rajoy curtido frente a jóvenes aspirantes dejó frases como éstas: "Comparten una visión bastante triste de su país" o "al Gobierno no se viene a hacer prácticas, se viene aprendido".

Luego hay cruces de reproches entre los demás. Sánchez a Iglesias: "Agradezco la mano tendida del señor Iglesias, pero antes de cogerla me gustaría que soltara la mano del señor Rajoy". De Iglesias a Rivera: "Entre la copia y el original me quedo con el original y nuestro adversario es el PP". De Rivera a Iglesias: "Vender humo, señor Iglesias, esconder la subida de impuestos en un catálogo de Ikea, no es la mejor manera".