En directo | Moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez

Vox presenta este miércoles en el Congreso la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, para la que no ha recabado ni un solo apoyo, si bien ha logrado que el PP dude entre la abstención y el voto en contra. Tras la presentación de la moción por el diputado de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga, el líder de la formación, Santiago Abascal ha tomado la palabra.

Moncloa ya ha revelado que Pedro Sánchez intervendrá, así como el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Abascal, candidato alternativo a la Presidencia también intervendrá sin límite de tiempo, expondrá cuál será su programa de Gobierno si consigue el apoyo de la mayoría necesaria para apear a Sánchez del puesto: la absoluta, es decir, 176 síes.

Terminados los discursos de los dos diputados de Vox y de la eventual réplica del Gobierno, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, declarará un receso. A continuación tomarán la palabra los representantes del los grupos en orden de menor a mayor número de escaños y por un tiempo de 15 minutos. Más adelante podrán replicar durante otros 10 minutos si así lo deciden.

La moción de censura de Vox, en directo

12.56 Sánchez critica que la moción de censura solo tiene el objetivo de elevar la crispación en la política española. "No acude con el propósito de conseguir la confianza mayoritaria de la Cámara, y sabe que no lo conseguirá. Pero por su tono bronco parece que no le interesa tampoco".

12.52 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sube a la tribuna y responde a Abascal: "No vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones". "Lo único que hemos escuchado es insulto y provocación, ni una sola propuesta", ha señalado el presidente.

12.44 El secretario general del Partido Popular ha anunciado en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados que no apoyará la moción de censura de Vox, aunque no ha revelado el sentido del voto. "Esto no es una moción de censura, es un espectáculo circense".

Egea ha señalado que con el reparto actual de escaños, es imposible que prospere la moción: "hoy por hoy no hay una mayoría alternativa a Sánchez". "La moción es inoportuna, porque con la que está cayendo en España esto es un a auténtica pérdida de tiempo". "Esta moción de censura inútil es el único éxito del gobierno de Pedro Sánchez en los últimos dos años", ha señalado el secretario general.

12.35 El líder de Vox ha terminado su comparecencia con un "¡Viva el Rey y viva España!"

12.31 Abascal justifica que no ha presentado la moción por su propio interés sino para terminar con el proyecto "suicida" de Sánchez e Iglesias. Usted, señor Sánchez, ocupará el rincón de la vergüenza en la historia de España.

12.28 El líder de Vox se ha dirigido a las bancadas populares y socialistas y les ha pedido el "sí" en la moción. "En el futuro tendrán que preguntarse: 'qué hice yo en aquel momento'. Si no se lo pregunta ahora sus compatriotas lo harán bien pronto"

12.24 Abascal sostiene que las autonomías han instaurado 17 "pequeños centralismos" que ahogan la identidad provincial y comarcal de España. El líder de Vox propone fomentar las provincias frente al actual sistema autonómico.

12.20 Abascal vuelve a criticar el sistema autonómico. El líder de Vox sostiene que España no se puede aprender y hablar español en algunas autonomías y exige un currículum nacional único para todos los españoles.

12.16 Abascal sostiene que en el mundo de la cultura se ha impuesto "el pensamiento único" a través de subvenciones.

12.13 Abascal arremete ahora contra el mercado audiovisual español, al que ha calificado como "duopolio mediático generado por el bipartidismo".

12.09 El líder de Vox habla ahora de la República y la Guerra Civil: "Una Guerra Civil es todo un fracaso de toda una generación de dirigentes políticos. Esa época no es la mejor para encontrar referentes. Eligen a los que fracasaron dos veces, los que provocaron la guerra y los que la perdieron"

12.05 Abascal aboga por reducir el "gasto político" y suprimir administraciones como las autonomías. "A nosotros nos sobran 17 cámaras autonómicas y los diputados que dicen que no representan a la soberanía nacional"

12.00 El portavoz del grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, ha calificado como "bochornosa" la presentación de la moción de censura de Voz, y ha rechazado apoyar la moción.

11.57 Abascal habla sobre la ecología y apuesta por una "soberanía energética", en la que será imprescindible parar el cierre de plantas energéticas.

11.55 Según informan algunos diputados del PP a RTVE, todavía desconocen el sentido del voto de su formación

11.50 El diputado del PP Miguel Ángel Panigua, critica que la moción de Vox sea "contra el proyecto europeo".

11.45 El líder de Vox apuesta por una bajada de impuestos, aunque insiste en subir los impuestos a las grandes empresas. "Los datos que cosechan de los españoles tienen que pagarlos a los españoles".

11.40 Abascal persiste en su crítica a la gestión económica de la pandemia. "Han abandonado a los asalariados. Si seguimos por la misma senda, nos conducirán a la ruina del Estado del Bienestar".

11.30 El líder de Vox menciona la actual crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y arremete contra las empresas del IBEX por preferir "aplaudir" las prédicas del progresismo, a preocuparse por la economía real de las familias españolas. De su mano, señor Sánchez, viene la ruina.

11.25 Abascal retoma las críticas a la inmigración ilegal y hace referencia a los delitos cometidos por los mena (menores extranjeros no acompañados). El líder de Vox defiende una inmigración regulada. "Hay que blindar nuestras fronteras y nuestros mares, para que las mafias no puedan traficar con el sufrimiento de millones de personas".

11.20 El portavoz del grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban (PNV), critica la intención de Vox de ilegalizar a los partidos nacionalistas.

11.16 Abascal al Gobierno: "Ustedes están con los terroristas de antifa de Estados Unidos; y con los terroristas, de aquí, de Alsasua".

11.13 Abascal continúa con sus críticas al régimen chino por sus continuas violaciones contra los derechos humanos, y sale en defensa del presidente Trump. El líder de Vox sostiene que Estados Unidos se enfrenta actualmente al "rodillo totalitario" de la ultraizquierda.

11.10 Abascal carga ahora contra la Organización Mundial de la Salud. Con un argumentario similar al sostenido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha censurado que la OMS se convirtiera en un aliado en las mentiras de China durante los primeros meses del coronavirus.

11.06 En medio de sus críticas a las instituciones europeas, el líder de Vox ha señalado al empresario George Soros al que ha acusado de haberse enriquecido "con el dolor y el sufrimiento de miles de personas".

11.03 El líder de Vox sigue su discurso criticando las instituciones europeas y apuesta por reforzar la soberanía nacional y el estado nación, para evitar que surjan "estercoleros multiculturales promovidos por el globalismo internacional". Abascal rechaza el "megaestado federal" europeo que se parece "a la China popular, a la URSS, o a la Europa soñada por Hitler".

10.58 Abascal propone un alejamiento de Europa, critica que haya diputados obsesionados con la "salvación de Bruselas" y opta por que la recuperación surja desde España. "No nos salvará Bruselas, antes nos salvará Móstoles otra vez". "A España solo la pueden rescatar los españoles. España en solitario ha superado momentos incluso peores".

10.53 Abascal critica que desde la bancada de ministros haya miembros del Gobierno que defiendan el "repugnante" régimen comunista. "Ustedes le llaman antifascismo a todas los crímenes que se han producido bajo sus banderas de odio, pero en ustedes no es nuevo nada ni original. La única inseguridad de los españoles son ustedes", ha señalado el líder de Vox.

10.50 Abascal se ha dirigido a los diputados independentistas y ha defendido la idea de su partido de ilegalizarlos. "No pueden considerarse diputados españoles a los que aspiran a destruir la nación. Solo se les puede considerar renegados". "Consideramos que los partidos políticos que aspiran a destruir la soberanía nacional, no deben ser legales en este Hemiciclo. No vamos a pedir perdón por ello, sino que vamos a exigir disculpas a los que han permitido que ustedes estén aquí" ".

10.46 El líder de Vox insiste en ofrecer unas elecciones "libres e inmediatas". "Me presento como candidato para resolver esta anomalía, para devolver el voto a los españoles. Y hasta en los bancos del Gobierno saben que yo sí cumpliré mi palabra" .

10.44 Abascal ha asegurado que de prosperar su moción, convocará elecciones antes de final de año. "A diferencia de la última moción de censura yo me comprometo a celebrar elecciones".

10.40 Abascal critica la forma de vestir de algunos diputados en encuentros con el Rey en actos oficiales y en su asistencia a las sesiones del Congreso: "exigimos respeto para los camareros, los cocineros, los ujieres... que vienen uniformados con el decoro que merece, mientras les contemplan a algunos de ustedes vestidos de cualquier manera".

10.36 Abascal continúa criticando la gestión de la pandemia del coronavirus: "ha sido negligente y criminal".

10. 34 Abascal achaca al Gobierno que no pidiera responsabilidad a China por la expansión del virus. "China, o bien lo produjo artificialmente, o bien contribuyó a expandirlo por el mundo con sus mentiras".

La vicesecretaria General del PSOE, Adriana Lastra, critica la comparecencia de Ignacio Garriga.

10.29 Abascal señala que Sánchez carece de legitimidad puesto que el presidente del Gobierno se había negado a pactar con Podemos en las últimas elecciones generales. "Nunca en más de 40 años de democracia ha tenido España un presidente del Gobierno capaz de pisotear su palabra con tanta vileza".

10.25 Comienza la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal: "El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno de los últimos 80 años de historia de España".

10.23 Garriga termina su comparecencia: "Con la sola presentación de esta moción, ya hemos ganado. Solo pierde quien no tiene convicciones. Señorías, que dios les bendiga y que Dios bendiga nuestra patria".

10.18 El diputado de Vox critica el feminismo del Gobierno: "Han convertido a las mujeres en una víctima". Garriga ha reprochado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que hable en nombre de las mujeres. "Están imponiendo una serie de majaderías que hacen que hasta para poner un columpio hay que presentar un informe de impacto de género".

10.14 Garriga sostiene que el actual Gobierno está inmerso en un plan de disolución de la nación. Garriga achaca al expresidente Zapatero de comenzarlo y al PP de no haberlo frenado. "La situación en Cataluña y País Vasco es solo una muestra de ello".

10.10 Garriga sobre el caso Delcy: "La realidad es que el señor Ábalos tuvo dos encuentros con la señora Rodríguez violando las leyes europeas y permitiendo su entrada en la zona VIP del aeropuerto de Barajas. Han hecho de la mentira una herramienta política"

10.08 Garriga arremete contra el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por su reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Un encuentro desvelado en exclusiva por Vozpópuli.

10.04 Garriga responsabiliza a "aquellos que promueven una política de fronteras abiertas" las muertes de los inmigrantes en el Mediterráneo, y relaciona los atentados terroristas yihadistas en suelo europeo con las políticas migratorias del progresismo "buenista".

10.00 El diputado de Vox critica la inmigración ilegal y la vincula a algunos delitos. "Mientras miles de compatriotas mueren por su gestión criminal y las familias viven arruinadas, la delincuencia se ha apoderado de las calles y de nuestros barrios".

9.55 Garriga carga contra "el globalismo internacional" y acusa a China de la expansión del virus: "Ahora se benefician económicamente de las necesidades urgentes de material sanitario que el propio virus ha creado. Es de justicia que con eso fondos ayuden a reparar otras naciones".

9.50 Garriga arremete contra el Gobierno por su intención de "controlar todas las instituciones del Estado". "La Fiscalía que ustedes controlan rechaza cualquier querella que afecte a su Gobierno".

Ignacio Garriga ha sido el diputado que ha iniciado la moción de censura. Garriga es diputado de Vox por Barcelona y el previsible candidato de esta formación en las elecciones catalanas de febrero de 2021. Se afilió al partido de Santiago Abascal en 2014 y en 2015 ya era el candidato a la alcaldía de Sant Cugat. Lea en este enlace el perfil completo del diputado.

9.40 Garriga (Vox) "Mucha gente ha muerto por lo que ustedes no han hecho. Ustedes sí que se protegieron con guantes morados en la manifestación del 8-M un día que nos recordará su engaño y su crimen. La imagen de sus guantes morados en sus manos es la mejor imagen de esta nueva izquierda que se protege a ellos mismos, pero no a los españoles. Su 8-M condujo a la muerte a miles de españoles".

9.35 El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha compartido una viñeta publicada en los medios de comunicación criticando la moción de censura presentada por Vox.

9.33 Garriga (Vox) sobre la gestión del Gobierno de la pandemia: "Este Gobierno es responsable de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo. Nunca ustedes han pensado en proteger a los españoles. Su obsesión ideológica le habría la puerta al virus chino. Cuando ya teníamos la virus metido en casa, el Gobierno puso su maquinaria mediática para hacernos creer que no se pudo hacer nada".

9.29 Garriga a Iglesias: "La próxima vez que quiera dar lecciones de democracia, vaya a dárselas a sus amigos etarras de las herriko tabernas".

9.27 Garriga (Vox): "Hemos entendido que una fase necesaria del plan para la destrucción de la monarquía parlamentaria consiste en la eliminación de la oposición. En su delirio ideológico pensaron que también podrían pasar por encima de la gente real".

9.22 Garriga (Vox): "Entre todas las mentiras de este Gobierno, una de las más graves es su alianza con Bildu. Hoy, los representantes de ETA no son solo socios, sino que reciben el pésame personal de Pedro Sánchez por el suicidio del terrorista Igor González"

9.21 Garriga arremete contra el ministro de Justicia por el anuncio de la tramitación de los indultos a los políticos presos del procés.

9.20 Garriga (Vox): "La gobernabilidad del Estado está en manos de quienes quieren acabar con la nación. Usted, señor Sánchez está gobernando con golpistas y testaferros de asesinos en serie. De ellos depende de que usted, señor Sánchez, pueda dormir una noche más en La Moncloa".

9.15 Garriga (Vox): "El Ejecutivo que hoy censuramos es un gobierno ilegítimo. Señor Sánchez es usted el símbolo de la mentira y el fraude. Son el Gobierno que han traído la ruina y la muerte".

9.11 Garriga (Vox): "Ni los grandes maquilladores de este Gobierno son capaces de ocultar el drama al que están expuestos los españoles".

9.10 Garriga (Vox): "Las mociones de censura sirven para cambiar Gobiernos, pero también para dejar constancia de la oposición de los diputados en el Congreso, y demostrar que hay una alternativa posible Ninguna moción ha tenido tantos motivos como esta".

9.05 Arranca la moción de censura de Vox, el diputado de Vox por Barcelona es el primero en intervenir

8.45 Los manifestantes lanzan mensajes al PP: "¿Donde están? no se ven... Los votos del PP"

8.30 En los aledaños del Congreso de los Diputados, se han reunido varias decenas de personas con paraguas y banderas de España.