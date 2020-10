En directo | Moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez

Este jueves se celebra la segunda sesión de la moción de censura presentada por el líder de Vox, Santiago Abascal, contra el presidente del Gobierno. Tras varios días evitando pronunciarse sobre el sentido de su voto, el líder del Partido Popular, Pablo Casado informará si se abstiene o vota negativamente.

Abascal, candidato alternativo a la Presidencia, intervino este viernes durante varias horas para exponer cuál será su programa de Gobierno si consigue el apoyo de la mayoría necesaria para apear a Sánchez del puesto: la absoluta, es decir, 176 síes.

A lo largo de la tarde del miércoles intervinieron los grupos parlamentarios de menor a mayor número de diputados. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, explicaron que su modelo de España es más moderno que el de Vox. El Bloque Nacionalista Galego y Junts per Catalunya acusaron a Abascal de defender un nacionalismo excluyente. Íñigo Errejón, de Más País, tachó a Abascal de ser duro con los débiles. ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) que fue el último en intervenir acusó a Vox de ser un partido fundamentado en el odio.

La moción de censura de Vox, en directo

8.57 El partido liderado por Pablo Iglesias anunció que varias diputadas serían las encargadas de responder al candidato de la moción y líder de Vox, Santiago Abascal.

8.55 Unidas Podemos será el primer grupo parlamentario que intervendrá en esta segunda sesión de la moción de censura.

20.53. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, da por concluida la sesión de este miércoles tras la breve réplica de Santiago Abascal a Gabriel Rufián.

20.49. Europa Press: Pastor (PP) dice que España supera el millón de infectados por covid y están con el fracaso de moción: "Qué vergüenza". La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha asegurado que hoy España "supera la terrible cifra" de un millón de personas infectadas por el Covid-19 y, sin embargo, los diputados están centrados en el debate de una moción de censura de Vox que está condenada al "fracaso".

20.41. Santiago Abascal retoma las réplicas. Le recrimina al diputado Gabriel Rufián que no ha abandonado su escaño en el Congreso, tal como prometió, para combatir a Vox. "¡A ver, Superman, aquí ya hay muchos candidatos para combatirnos!", le ha espetado Abascal.

Abascal contesta a Rufián: "¿A ver, Superman, qué va a combatir usted a Vox? Aquí hay cola". #mociondecensurapic.twitter.com/N0mo5wGFNr — El HuffPost (@ElHuffPost) October 21, 2020

20.31. Turno de nuevo para ERC. En este caso interviene Montse Bassa. "El hecho de que no les guste lo que pase en Cataluña no les da derecho a crear una imagen de violencia. Eso es lo que hace que Vox esté hoy aquí defendiendo una moción de censura", ha afirmado Bassa.

20.30. Europa Press: Dipurados de Vox critican que el PP se ponga "de perfil" y avisan de que "lo pagará en las urnas". Diputados de Vox han censurado este miércoles que el PP se ponga "de perfil" ante su moción de censura que se debate en el Congreso contra el Gobierno de Pedro Sánchez y han avisado de que los ciudadanos les harán "pagar" en las urnas esta postura.

20.15. Interviene Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Arremete con fuerza contra Vox. "Es un partido construido sobre el odio. Vox es a la política lo de Cuarto Milenio a la información. Es el partido del cuarto cubata. Y así hay que decirlo. No buscan gobernar, solo destruir", ha explicado el diputado catalán.

20.06. Europa Press: Compromís tacha de "basura" la moción de Abascal pero considera una "bendición" ver la derecha "enfrentada". El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha tachado este miércoles de "basura" la moción de censura encabezada por el líder de Vox, Santiago Abascal, contra el Gobierno de Pedro Sánchez pero ha celebrado como una "bendición" que al menos sirva para ver a las derechas, "la cobarde, la veleta y la fascista", enfrentadas.

20.05. El presidente de Vox ha sido muy crítico con la réplica a la diputada Laura Borràs.

Santiago Abascal a Laura Borrás: "Una de las lacras de España es que manden y decidan aquellos que la odian. Abran paso a los que quieren la unidad y la concordia. Abran paso, renegados, abran paso, lacras"#MociónDeCensura▶https://t.co/wyPylwvAwBpic.twitter.com/jGcRgLPxaU — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 21, 2020

20.00. Abascal se ha dirigido posteriormente al parlamentario del BNG. "Es usted un triste", ha resumido.

19.56. Santiago Abascal vuelve a la tribuna de oradores para replicar a los grupos políticos. Se dirige en primer lugar a Íñigo Errejón. "Viene a esta tribuna desde la Facultad de Ciencias Políticas y parece que quiere hacer experimentos sociales. A usted no pueden creerlo cuando dice que defiende la patria porque se ha juntado con todos los grupos separatistas", asegura Abascal.

19.50. Borràs asegura que su voto en contra de la moción de censura no supone una aprobación a la gestión del Gobierno. "Al Ejecutivo progresista solo le pedimos que respete la democracia".

19.35. Es el momento de la intervención de Laura Borràs, de Junts per Catalunya. Borràs pide la libertad para los presos catalanes y asegura que Vox "echa de menos la dictadura". "Vox cree que con Franco se vivía mejor y este Gobierno cree que contra Vox se vive mejor", ha señalado Borràs.

19.30. Ahora llega el turno del líder de Más País, Íñigo Errejón. "Ustedes son unos matones que defienden a los de arriba. Son duros con los débiles y pusilánimes con los poderosos. Vox no es una formación rebelde sino cobarde", ha espetado Errejón a Abascal.

19.27. Europa Press: Arrimadas justifica su 'no' a Abascal en que "la indignación y el cabreo" no son "un proyecto político". La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha justificado este miércoles su rechazo a la moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez argumentando que "la indignación y el cabreo" no son "un proyecto político".

19.26. Joan Baldoví, de Compromís, ha reconocido que le hace feliz "ver a la derecha dividida e indignada" y le pedido al Gobierno que continúe avanzando en sus compromisos.

19.14. Comienza la intervención de Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Galego. "Ustedes atacan a todas las fuerzas que no coinciden con su visión, especialmente a los partidos soberanistas. Ha dejado claro hoy que son un peligro para la democracia", ha explicado Rego.

19.03. Arrimadas arremete de nuevo contra el discurso de Abascal. "La mayoría de españoles no piensan como Vox. Han barnizado su proyecto político con la indignación y el cabreo. Estoy convencida que su proyecto no seduce a una mayoría de españoles que pueda unir a nuestro país", ha indicado. "Decir que este es el peor Gobierno en 80 años, incluyendo los de la dictadura, es algo que van a utilizar contra ustedes para seguir polarizando", explica.

18.44. "Mi España es mucho más moderna y unida que la que usted defiende. España necesita un liderazgo y un proyecto que vuelva a unir a los ciudadanos", ha explicado Arrimadas en referencia a Santiago Abascal. Arrimadas ha pedido a los políticos ser útiles en esta pandemia.

18.30. Tras el rifirrafe entre EH Bildu y Santiago Abascal, es el turno de Ciudadanos. Inés Arrimadas asegura que la moción de censura en este momento no es útil y marca distancias con Vox. "Mi idea de España y Europa dista mucho de la suya", ha explicado la dirigente.

18.03. Le toca contestar a la aplaudida intervención de Santiago Abascal al diputado de EH Bildu Oskar Matute. "EH Bildu nunca va a votar a los ciudadanos de España y Euskadi al retroceso de las libertades", ha explicado.

18.00 Santiago Abascal termina de leer los nombres de todas las víctimas de ETA. "Casi 300 de esos asesinatos aún están sin resolver. Se ha garantizado la impunidad. No quieren hablar de la memoria histórica reciente. Apunten estas casi 1.000 razones más como motivo para la moción de censura", ha señalado el presidente de Vox en su réplica a la diputada de EH Bildu.

17.32. Los diputados de Vox en el hemiciclo se levantan durante la lectura de los nombres de las víctimas de ETA.

37. Vox MPs stand as Abascal reads out a long list of ETA victims in response to Bildu's speech in the Spanish Congress. pic.twitter.com/6U1xTC1PzZ — Matthew Bennett (@matthewbennett) October 21, 2020

17.27. Santiago Abascal se limita a leer los nombres de víctimas de ETA en su réplica a la diputada de EH Bildu.

📹 Abascal repasa uno a uno los nombres de todos los asesinados por ETA con los miembros de su partido en pie: “José Pardines Arcay, Melitón Manzanas, Fermín Monasterio, Eloy García Cambra…es bueno que se oigan. A estos trabajadores les arrancaron las uñas” #MocionDeCensurapic.twitter.com/952JqRcdBW — Cadena SER (@La_SER) October 21, 2020

17.23. Europa Press: CC-NC, UPN, PRC y Teruel Existe desacreditan la moción de censura de Vox : "Es una provocación más". La mayoría de los partidos que conforman el Grupo Mixto en el Congreso, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN, PRC y Teruel Existe, han descalificado la moción de censura de Vox y han coincidido en señalar que no se ha hecho un "uso constructivo" de la misma. "Es una provocación más", ha llegado a decir el diputado cántabro José María Mazón.

17.10. Turno para la intervención de Mertxe Aizpurua, representante de EH Bildu. "De los 30 minutos de discurso que nos corresponden solo voy a dedicar un minuto a dirigirme a Vox. Ustedes jamás formarán parte del futuro de Euskadi y por eso vamos a votar en contra de este moción de censura", ha explicado.

17.07. Ana Oramas, de Coalición Canaria, se muestra muy crítica con Vox en su réplica a Santiago Abascal. "No comparto su idea de España y no estoy dispuesta a que se vuelva a preguntar en este país a las personas dónde han nacido o a quién ama. Espero que nunca gobiernen", ha dicho la diputada canaria.

17.02. Carlos García Adanero, de Unión del Pueblo Navarro, vuelve a la tribuna de oradores. Reconoce a Abascal el respeto que le ha mostrado y ha animado a todos los partidos a denunciar el blanqueamiento de la banda terrorista ETA. García Adanero también ha señalado que el régimen foral es la mejor forma de ser españoles en el caso de Navarra y ha indicado que su partido seguirá trabajando en esa dirección.

16.59. José María Mazón, del PRC, augura un fracaso total de la moción de censura de Vox. "Espero que esto acabe cuando antes y nos podamos dedicar a hablar de los presupuestos", ha indicado.

16.55. "Al renegado no tengo nada que decirle", ha asegurado Santiago Abascal en referencia al diputado de la CUP, Albert Botran.

16.52. El presidente de Vox tampoco ha tenido palabras amables para replicar la intervención de Tomás Guitarte, de Teruel Existe. "La entrada de su partido en el Congreso despertó las simpatías de la España vaciada, pero usted ha decidido traicionar a los turolenses votando al Gobierno de Pedro Sánchez".

16.49. Abascal arremete contra el diputado del PRC, José María Mazón. "Nos ha llamado franquistas. Pregúntele al presidente de su partido, Miguel Ángel Revilla, que él sí que fue un camisa azul", ha afirmado jocosamente el presidente de Vox.

16.46. Santiago Abascal replica los discursos de los partidos que acaban de intervenir. "Me entristece que UPN y Foro Asturias hayan decidido no votar a favor de la moción, pero lo entiendo porque tienen pactos con otras fuerzas políticas y son gente de palabra", ha afirmado Abascal.

16.43. Turno para la intervención del diputado de la CUP, Albert Botran. "Vox es el síntoma de la crisis del Estado y del capitalismo. Tenemos que desmontar de base las ideas que abandera Vox", ha señalado. El diputado ha terminado su intervención coreando el lema "no pasarán" en catalán.

16.34. Ana Oramas, representante de la formación Coalición Canaria, asegura que nadie se está preocupando de los problemas de los españoles. "Miles de familias están perdiendo sus ahorros y esperanzas mientras nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo. Es el momento de que paremos y hagamos algo".

16.27. Tras la intervención de Carlos García Adanero, diputado de Unión del Pueblo Navarro, es el turno de Pedro Quevedo, de Nueva Canarias. El diputado canario se ha mostrado muy crítico con las ideas expresadas por Santiago Abascal durante la sesión. "A ver si al final van a ser ustedes los fascistas", ha señalado. Quevedo ha aclarado que su grupo votará en contra de la moción de censura para no contribuir a una hipotética llegada de Vox al Gobierno.

📹 VÍDEO | Pedro Quevedo, de Nueva Canarias: “Si un partido opina que las Trece Rosas eran asesinas, que quien dio un golpe de estado y nos tuvo 40 años suidos en la oscuridad era un libertador, etc. Ustedes son unos fascistas y si pudieran, darían un golpe” #MocionDeCensurapic.twitter.com/CgM4uTyHvr — Cadena SER (@La_SER) October 21, 2020

16.15. Sube a la tribuna de oradores el representante del PRC (Partido Regionalista de Cantabria). José María Mazón recrimina a Vox que la moción de censura es "una pérdida de tiempo".

PRC dice que la moción es una "pérdida de tiempo y una provocación" de Vox y dice que si dirigieran el país serían "un peligro público porque tienen una visión sectaria"-"Siempre provocan": "Todas las semanas llaman a Batet 'señora presidente'. ¿Qué sentido tiene? Solo crispa" pic.twitter.com/74aU6jLoOw — Europa Press (@europapress) October 21, 2020

16.10. Es el turno de Isidro Martínez Oblanca, el único diputado de Foro Asturias en el Congreso. Nada más empezar su intervención ha señalado que votará en contra de la moción de censura. "Vox no tiene un programa alternativo de Gobierno. Para nosotros el mejor candidato alternativo para presidir España es Pablo Casado Blanco", ha indicado Martínez Oblanca.

16.07. Se retoma la sesión. Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, anuncia su voto en contra a la moción de censura planteado por Vox.

15.22 Termina la comparecencia de Abascal. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha suspendido el pleno de moción de censura hasta las 16.00.

15.19 Varios partidos han firmado un manifiesto contra Vox, según ha informado TVE. Los partidos firmantes son PSOE, Unidas Podemos, BNG, CUP, Compromís, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y Más País. Se llama "manifiesto en favor de la democracia".

🏛️ Manifiesto acordado junto a 10 fuerzas políticas en favor del pluralismo y en rechazo de estrategias negacionistas y de odio.✍️ «Los discursos xenófobos de la extrema derecha y la derecha extrema son incompatibles con la democracia y suponen un peligro para la convivencia». pic.twitter.com/WEpw3qb1yp — EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) October 21, 2020

15.15 Abascal comienza su discurso haciendo un alegato en defensa de la Monarquía: "Sin Monarquía no hay democracia".

15.10 El líder de Vox, Santiago Abascal, vuelve a subir a la tribuna para responder nuevamente a Sánchez.

15.07 Sánchez ha vuelto a cerrar su réplica pidiendo a Pablo Casado que vote "no" a la moción de censura.

El candidato de la #MociónDeCensura arremete contra la UE. Así es el euroescepticismo.La UE nos ha dado los mayores éxitos de progreso y libertad de nuestra historia. Y en los peores momentos, como ahora, ahí está ayudando.Una moción que nada soluciona y fortalece a Sánchez. — Dolors Montserrat (@DolorsMM) October 21, 2020

14.58 El presidente del Gobierno se ha mostrado su molestia porque el se le acuse de instrumentalizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Este Gobierno hizo una oferta pública para la Policía Nacional y Guardia Civil para revertir los recortes del PP. No es una oferta nueva. Y fuimos los que aprobamos finalmente la equiparación salarial".

Vox se inventa disparates y calumnias de ciencia ficción, pero la realidad es tozuda. 👇 pic.twitter.com/reof76nNuu — PODEMOS (@PODEMOS) October 21, 2020

14.50 Respecto a la gestión de la pandemia en las residencias de mayores, Sánchez ha acusado a Abascal de utilizarlo de una manera cruel y cínica. Y ha recordado que algunas de las Comunidades que peores cifras de fallecidos han registrado están gobernadas por gobiernos sustentados por Vox.

14.45 Sánchez ha hecho mención al 8-M, y ha reprochado a la formación de Abascal que en aquel momento comunicaron a sus seguidores que prefirieron mantener el acto convocado por el partido que "generar alarmismo".

14.41 Sánchez saca pecho sobre el retorno a las aulas: "Hemos adoptado acuerdos y actuaciones coordinadas con las CCAA. Hemos realizado una inversión sin precedentes para salvaguardar la igualdad de oportunidades de nuestros niños. Y la incidencia del coronavirus en las aulas es del 1%. Algo estaremos haciendo bien".

El diputado de EH Bildu Oskar Matute califica de "tedioso" el debate de la moción de censura.

Oskar Matute (EH Bildu) califica el debate de la #MocionDeCensura de hoy como "tedioso y previsible".#LaHoraMocióndeCensura ▶ https://t.co/KGStOImR5cpic.twitter.com/N5kBmfXLY4 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 21, 2020

14.31 El presidente del Gobierno reprocha al líder de Vox que sus postulados respecto a Cataluña con contraproducentes para la defensa de la unidad nacional: "Hay una brecha dentro de la sociedad catalana. La única respuesta que ustedes tienen para esas dudas es confirmarlas. Son los mejores aliados de los más recalcitrantes separatistas".

14.28 Sánchez ha acusado a Abascal de utilizar las víctimas del terrorismo: "Señor Abascal, en política es usted un depredador sin valores y sin ningún tipo de escrúpulos.

14.24 Sánchez recuerda que el PP, partido en el que militaba el actual líder de Vox, entre el año 1996 y 1998 acercó al País Vasco a más de 200 presos etarras. "En aquel momento, usted no hizo ningún tipo de denuncia".

14.20 Sánchez insiste en que no va a entrar en las provocaciones de Vox.

14.18 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a la tribuna para responder a Abascal.

14.17 Abascal termina su contrarréplica: "No hemos presentado esta moción solo para retratarle, lo hemos hecho para que todos los diputados reflexionen y se retraten. Y para demostrara a los españoles que hay una alternativa que va a recuperar para España el respeto internacional".

14.14 Abascal a Sánchez: "No diga señor Sánchez que no queremos a España. Acepto que la queremos de una manera distinta a usted. ¿Que aborrecemos España, pero usted ha visto a los que le rodean y aplauden?".

14.10 Abascal acusa al presidente del Gobierno de haber mentido durante su réplica. "Lo que hemos hecho es dar voz a millones de españoles que están escandalizados por su gestión de la pandemia", ha indicado Abascal sobre el motivo de la moción.

14.06 El líder de Vox, Santiago Abascal, vuelve a la tribuna para hacer la contrarréplica al presidente del Gobierno.

14.04 El presidente del Gobierno ha cerrado su comparecencia con una referencia a las palabras de Miguel de Unamuno durante el choque con Millán Astray en la universidad de Salamanca en 1936: "Señor candidato, hoy, usted no vencerá, como tampoco convencerá".

14.03 En repetidas ocasiones, el presidente del Gobierno ha calificado la moción de censura y los postulados de Vox como un "proyecto de odio, furia y enfrentamiento". "La ultraderecha será derrotada por España en toda su grandeza y en toda su diversidad. Invito a todos los portavoces a que no sucumbamos en el lenguaje de odio que propone la ultraderecha".

14.00 El presidente del Gobierno se dirige a Casado y le pide que vote "no" a esta moción de censura y se aleje de la "ultra derecha española".

13.55 Sánchez condena que los partidos de derecha sigan el rumbo de Vox y pretendan utilizar al partido de extrema derecha como un medio para volver al Gobierno.

13.50 Sánchez insiste en la falta de propuestas del candidato en la moción de censura y las compara con todas las propuestas que el propio Sánchez expuso durante su investidura.

El portavoz adjunto en el Gobierno, Edmundo Bal, ha censurado la intervención de los representantes de Vox durante la moción de censura. Han exacerbado la crispación con descalificaciones como "criminales", "renegados" o "ilegítimos", ha señalado Bal.

‼️ Las reformas que quiere Cs para España no tiene NADA que ver con la visión de VOX.👉 Han exacerbado la crispación con descalificaciones como "criminales", "renegados" o "ilegítimos".🏛 @BalEdmundo "Necesitamos hacer #PolíticaÚtil de forma sosegada" #ActualidadCspic.twitter.com/SdgSlBhdjt — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) October 21, 2020

13.40 Sánchez recuerda a Abascal que se declara como cristiano, pero que desprecia la figura y el mandato de su máximo represente, el Papa Francisco. El presidente le ha recomendado que lea la última encíclica del papa en la que entre otras ideologías critica el nacionalismo excluyente.

13.36 Sánchez a Abascal: "Ustedes representan todo lo contrario al espíritu constitucional, se aprovechan de la Constitución a su conveniencia".

13.33 Sánchez señala que el patriotismo de Abascal no es más que un nacionalismo homogeneizador: "Señor Abascal, usted odia España tal y como es. A un patriota no le sobran la mitad de los compatriotas".

13.31 El presidente del Gobierno ha recordado el pasado de Abascal al frente de La Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid. Sánchez ha criticado que durante el tiempo que estuvo al frente de la institución no consiguió ni un solo patrocinio. "Se cree usted capaz de gestionar el Estado, cuando fue incapaz de recaudar un euro en la fundación", ha dicho el presidente.

13.28 Sánchez sobre la violencia de género: "A usted solo le preocupan las denuncias falsas".

13.22 Sánchez defiende la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus, recordando algunas medidas como la prolongación de los ERTE, los créditos a las empresas o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital.

Ciudadanos critica el discurso antieuropeista del líder de Vox, Santiado Abascal.

🇪🇺 Necesitamos recibir la ayuda europea para salir de este bache. 🤦‍♂️ La postura antieuropeísta de VOX es totalmente irresponsable. 📺 @BalEdmundo "Nos pagan para velar por el interés de los españoles, no para mirar por el interés partidista" #MociónVOXESppic.twitter.com/uUDxUHAMNX — Cs en el Congreso (@CsCongreso) October 21, 2020

13.15 Sánchez insiste en que Abascal no se ciñe a la realidad y critica que no tenga ninguna propuesta: "Para los problemas reales que afectan a miles de españoles no tienen ninguna solución. Lo más que pueden ofrecer es un par de alaridos y de insultos".

13.11 En su réplica, el presidente del Gobierno censura que Abascal considere el actual gobierno sea peor que la dictadura franquista.

13.09 Sánchez a Abascal: "Siempre que España ha podido elegir, ha elegido futuro y no pasado, que es lo que usted, ha representado en esta moción de censura". Sánchez ha censurado que Vox "deteste" palabras como "democracia", "tolerancia", o paz, y acusa al partido de Abascal de haber medido mal sus fuerzas.

13.05 Sánchez también sale en defensa del sistema autonómico: "Quiero reconocer el esfuerzo de los Gobiernos autonómicos por defender la vida y la salud de la gente".

13.00 Sánchez afirma su compromiso con la Unión Europea, frente a las críticas de pérdida de soberanía de Abascal. "Lo que resulta evidente en este mundo de gigantes, es que solo si estamos unidos podremos hacer valer nuestros intereses, nuestros principios y nuestros ideales".

12.56 Sánchez critica que la moción de censura solo tiene el objetivo de elevar la crispación en la política española. "No acude con el propósito de conseguir la confianza mayoritaria de la Cámara, y sabe que no lo conseguirá. Pero por su tono bronco parece que no le interesa tampoco".

12.52 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sube a la tribuna y responde a Abascal: "No vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones". "Lo único que hemos escuchado es insulto y provocación, ni una sola propuesta", ha señalado el presidente.

12.44 El secretario general del Partido Popular ha anunciado en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados que no apoyará la moción de censura de Vox, aunque no ha revelado el sentido del voto. "Esto no es una moción de censura, es un espectáculo circense".

Egea ha señalado que con el reparto actual de escaños, es imposible que prospere la moción: "hoy por hoy no hay una mayoría alternativa a Sánchez". "La moción es inoportuna, porque con la que está cayendo en España esto es un a auténtica pérdida de tiempo". "Esta moción de censura inútil es el único éxito del gobierno de Pedro Sánchez en los últimos dos años", ha señalado el secretario general.

12.35 El líder de Vox ha terminado su comparecencia con un "¡Viva el Rey y viva España!"

12.31 Abascal justifica que no ha presentado la moción por su propio interés sino para terminar con el proyecto "suicida" de Sánchez e Iglesias. Usted, señor Sánchez, ocupará el rincón de la vergüenza en la historia de España.

12.28 El líder de Vox se ha dirigido a las bancadas populares y socialistas y les ha pedido el "sí" en la moción. "En el futuro tendrán que preguntarse: 'qué hice yo en aquel momento'. Si no se lo pregunta ahora sus compatriotas lo harán bien pronto"

12.24 Abascal sostiene que las autonomías han instaurado 17 "pequeños centralismos" que ahogan la identidad provincial y comarcal de España. El líder de Vox propone fomentar las provincias frente al actual sistema autonómico.

12.20 Abascal vuelve a criticar el sistema autonómico. El líder de Vox sostiene que España no se puede aprender y hablar español en algunas autonomías y exige un currículum nacional único para todos los españoles.

12.16 Abascal sostiene que en el mundo de la cultura se ha impuesto "el pensamiento único" a través de subvenciones.

12.13 Abascal arremete ahora contra el mercado audiovisual español, al que ha calificado como "duopolio mediático generado por el bipartidismo".

12.09 El líder de Vox habla ahora de la República y la Guerra Civil: "Una Guerra Civil es todo un fracaso de toda una generación de dirigentes políticos. Esa época no es la mejor para encontrar referentes. Eligen a los que fracasaron dos veces, los que provocaron la guerra y los que la perdieron"

12.05 Abascal aboga por reducir el "gasto político" y suprimir administraciones como las autonomías. "A nosotros nos sobran 17 cámaras autonómicas y los diputados que dicen que no representan a la soberanía nacional"

12.00 El portavoz del grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, ha calificado como "bochornosa" la presentación de la moción de censura de Voz, y ha rechazado apoyar la moción.