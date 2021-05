Los futuros MIR están que trinan con el Ministerio de Sanidad. El nuevo sistema de elección de plazas no solo no responde al reclamo de poder seleccionar especialidades en tiempo real en función de las vacantes que vayan quedando, sino que no deja de registrar fallos. "No me deja priorizar las plazas. Es que esto ya es de risa", denuncia una de las aspirantes.

El proceso de petición de plazas comenzó este miércoles que se prolongará hasta las 17.00 horas del 16 de junio de 2021. Se trata de un modelo exclusivamente online y, según los próximos residentes, "en absoluto es una elección segura y eficiente" como defiende el departamento dirigido por Carolina Darias.

La sección de Médicos Jóvenes y MIR Nacional de CESM no ha parado de recopilar quejas desde la puesta en marcha del nuevo modelo. "En menos de media hora he recibido más de 80 quejas. El empecinamiento del Ministerio de Sanidad con imponer este sistema nos ha llevado a esta locura", lamenta en Vozpópuli Sheila Justo, secretaria técnica de la sección.

Pero las denuncias se extienden a las redes sociales. Algunos afectados no han dudado en colgar vídeos del proceso para demostrar los fallos.

"Necesito una tila o dos", comenta otro de los licenciados. "Al abrir la plataforma digital, esta se cuelga y aparece el siguiente mensaje diciendo que mi sesión ha caducado o que he abierto a una nueva sesión con el mismo identificador en otro navegador", explica.

Además, añade que, una vez que logró pasar la primera pantalla, se encuentra con el mismo problema que otros tantos médicos: "No se han podido cargar las especialidades".

Señalando a Carolina Darias y al Ministerio de Sanidad, otra médico pregunta "¿Esto es a lo que llamáis elección segura y eficiente? ¡Ni si quiera se me cargan las especialidades!". "¿Qué página se supone que va antes: la 8, la 7, la otra 8 o la 5 invisible?", plantea otra ante el desbarajuste en las páginas.

"Tantos fondos europeos y la página del Ministerio de Sanidad no permite ni arrastrar prioridades", se queja otro médico. "La web de Sanidad directamente no funciona. Me siento mal, he invertido mucho tiempo y esfuerzo en esto y no funciona. Es muy frustrante", coincide otro aspirante más.

Los futuros MIR se manifiestan

Con cánticos como "Carolina el que no bote", en referencia a la ministra, "este ministerio nos lleva al cementerio" o "no quiero que un ordenador elija mi futuro", los futuros MIR se manifestaron el pasado domingo ante el ministerio, donde Vicenç Martínez ocupa el puesto de director general de Ordenación Profesional desde la era Salvador Illa.

Pidieron lo que ya venían reclamando desde hace meses: acabar con el "maltrato" por parte del Ministerio. La nueva fórmula de elección de plazas cayó como un jarro de agua fría entre los opositores al entender que convierten el modelo en una "lotería" sin las "garantías" que habían tenido hasta el año pasado, el año de la pandemia.

Los futuros MIR denuncian que no elegirán conociendo las plazas que quedan pendientes de adjudicación después de que otros seleccionen sus opciones, sino mediante una inscripción "a ciegas". Sindicatos trataron de convencer a las autoridades sanitarias del Gobierno de recular. Más ante los presumibles fallos que podría dar un modelo exclusivamente en remoto.

Manifestación convocada en el Hospital Comarcal de Melilla por FSE Unida como protesta al sistema de elección de plazas MIR este año. Ángela Ríos / Europa Press

Sanidad defiende su modelo

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad insistió e insiste en defender su propuesta. Fuentes del departamento afirman que "el procedimiento de adjudicación electrónica de plaza es seguro y fiable, como se ha demostrado en sucesivas convocatorias y cumple la normativa". "De hecho, la adjudicación telemática de plazas tiene una larga trayectoria", apuntan.

Desde los sindicatos médicos aclaran que las plazas de Medicina en juego son muchas más en comparación con otras profesiones, por lo que el abanico de opciones a tener en cuenta en función del destino, del centro y de la especialidad son múltiples.

Según Sanidad, el nuevo modelo es "trazable y transparente". "En caso de reclamación siempre podría revisarse como se ha realizado el procedimiento, lo que supone una garantía para los aspirantes", dicen. Y añaden que "es más ágil, permitiendo la incorporación a la plaza adjudicada en plazos más cortos".

Sanidad defiende que su modelo es más ágil, permitiendo la incorporación a la plaza adjudicada en plazos más cortos"

Sostienen que "la adjudicación presencial no permitiría la incorporación a la plaza adjudicada antes de verano, ya que además de ser más lenta, deben garantizarse las medidas preventivas contra la covid-19". También aseguran que "es más eficiente, ya que reduce desplazamientos innecesarios de los aspirantes a la sede del Ministerio de Sanidad" y "evita riesgos de contagio para los aspirantes y para el personal del departamento".

Este miércoles, día en el que se ha inaugurado el proceso de petición de plazas, los licenciados en Medicina y en otras profesiones sanitarias han denunciado una lluvia de errores a la hora de elegir. Muchos de ellos han aportado vídeos para mostrar los problemas a los que están haciendo frente.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo ha aprobado iniciar la vía judicial para impugnar el proceso de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada en los términos que ha anunciado la Resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional.

Según explica CESM, ''se trata de iniciar la vía administrativa mediante la interposición de un recurso de alzada y, ante el riesgo que existe de vulneración de los derechos de los profesionales y de que el procedimiento no cuente con todas las garantías exigibles, se ha acordado la interposición de solicitud de medidas cautelarísimas inaudita parte ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, actuaciones que se han llevado a cabo este mismo jueves''.