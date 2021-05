Más de mil aspirantes a Médico Interno Residente (MIR) y Formación Sanitaria Especializada (FSE) se han concentrado este martes frente a la sede del Ministerio de Sanidad para reclamar que la elección telemática de sus plazas, que comienza este miércoles hasta el 16 de junio, sea "justa" y en tiempo real.

Bajo cánticos como "Carolina el que no bote", en referencia a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, o "este Ministerio nos lleva al cementerio", los manifestantes han leído una serie de manifiestos en los que han pedido acabar con el "maltrato" del Ministerio. Además, han realizado una sentada silenciosa para expresar su rechazo.

De igual forma, han entonado una versión del músico Pablo Miles, también MIR, sobre la canción 'Carolina' del grupo M Clan, que sustituye la letra original de la pieza con estrofas como "Esta va a ser su ruina, ministra Carolina, vete por favor" o "Carolina, trátanos bien, cuida bien a tus MIR, déjanos escoger".

La convocatoria, liderada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la organización FSEunida, ha sido secundada por los sindicatos médicos profesionales de todas las comunidades autónomas, que han desplazado autobuses desde sus respectivas sedes hasta Madrid.

Según ha precisado en declaraciones a Europa Press la secretaria técnica de Médicos Jóvenes y MIR de CESM, Sheila Justo, se han congregado "miles de personas" de toda España, con seis autobuses procedentes de la Comunidad Valenciana, dos de País Vasco, seis de Andalucía o dos de Murcia. "Ya que estamos aquí podrían aprovechar para hacer la elección presencial", ha bromeado.

También han acudido indicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que rechaza este sistema por su "falta de transparencia y porque no garantiza los derechos de los aspirantes en la elección de su plaza", por lo que piden que el Ministerio "de marcha atrás y garantice que la elección y adjudicación de plazas se realice en tiempo real y no en un único acto de adjudicación".

Viene del año pasado

En 2020, el Tribunal Supremo obligó a rectificar al Ministerio y, finalmente, la elección fue tanto presencial como telemática, en un formato híbrido. Para esta convocatoria, Sanidad cambió la normativa y blindó la elección telemática, una opción que probablemente se mantendrá también en el futuro, una vez no haya pandemia.

Con el procedimiento telemático, cada aspirante entrega una lista con sus preferencias, tanto de especialidad como de destino, para que el sistema informático les asigne su plaza una vez llegue su turno. Esto, según las asociaciones de MIR, genera una desventaja, ya que hasta antes de la pandemia la elección se realizaba en directo y en tiempo real en la sede de Sanidad, de forma que cada aspirante podía ver qué plazas estaban disponibles en el momento de su decisión.

"El Ministerio ha cambiado totalmente el paradigma de elección de plazas. En este momento en la asignación tienes que mirar un listado y hay una asignación diferida y opaca en el que no sabes qué plaza te van a dar. Esta no es una forma de plantearse el sistema de elección de plazas, es nuestro futuro", ha detallado Sheila Justo.

Así, denuncia que "se podrían dejar descubiertas muchas plazas" con este sistema. "El compromiso del Ministerio sobre la elección en tiempo real viene del 4 de diciembre, en varias reuniones avisamos de lo que pasó el año pasado y ahora parecen sorprendidos. Esto es algo que se viene avisando", ha recordado.

Con el inminente comienzo de la asignación de plazas este miércoles, reconoce que "ya no hay tiempo" para mejorar el sistema telemático propuesto por Sanidad, por lo que pide "volver al método tradicional para garantizar la elección real". "La plataforma no tiene todas las garantías", ha remachado.

En este sentido, ha criticado el argumento de Sanidad de no realizar la elección presencial por motivo de la pandemia de COVID-19: "Se hizo ya el año pasado sin problema y este año, si lo ven tan problemático a pesar de que estamos fuera del estado de alarma, que se haga una elección en la Casa de Campo o en Ifema. Son meras excusas lo del Ministerio, obviamente, opciones siempre hay", ha insistido.

30.000 firmas

En paralelo a esta concentración, el portavoz de FSEunida, Alejandro Cuéllar, futuro médico especialista en Medicina Interna, ha presentado en la sede del Ministerio más de 30.000 firmas de apoyo a su reivindicación a través de la plataforma Change.org.

"Ante la negativa del Ministerio de intentar llegar a un acuerdo de verdad con la profesión sanitaria y cumplir con una elección en tiempo real, ya sea presencial o telemática, hemos decidido manifestarnos para elevar la voz y que el Ministerio escuche nuestras propuestas, porque no han dado ninguna respuesta", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Cuéllar cuenta que en las sucesivas reuniones que han mantenido con los representantes ministeriales, entre ellas el director de Formación y Ordenación Profesional, Vicenç Martínez, han llevado "sugerencias, propuestas y diferentes formas de mejorar el sistema para que tenga las mismas garantías". En cambio, desde el Ministerio, según aseguran, "se declaran incapaces técnicamente" de llevar a cambio la elección telemática en tiempo real.

Entre los errores del programa, según FSEunida, se han producido "plazas que aparecían y no estaban convocadas o errores a la hora de mostrar la lista de preferencias de los aspirantes". "Nosotros queremos que en el momento de la adjudicación cada uno pueda ver cuáles son las plazas que están libres", ha sostenido.

EL Ministerio defiende el sistema

El Ministerio, mientras tanto, defiende la pertinencia de la elección exclusivamente telemática de las plazas MIR, pero abrió la puerta la semana pasada a dar más información a los participantes en el proceso en la adjudicación de las plazas, como una lista de las que están libres en el momento de la decisión.

"Vamos a ver cómo va esta primera experiencia. Hay que concentrarse en este cambio de metodología. Entendemos que es más eficiente, equitativo y produce menos costes, ya que no hay que viajar. Necesitamos agilizar el proceso al máximo, ser eficientes, ser justos. El sistema telemático se tendría que haber implementado desde hace años: es más eficiente y eficaz", explicaron fuentes del Ministerio.

El Ministerio estaba estudiando incluir "más información" a los aspirantes, pero rechaza de plano la realización en tiempo real. "No lo podemos consentir porque si se va la luz de casa en la elección o hay un accidente de otro tipo no pueden elegir plaza, pierden su profesión", justificaron.

Sin embargo, Sanidad sí está trabajando en la posibilidad de ofrecer en el sistema informático las plazas disponibles en cada momento: "Estamos abiertos a todas las negociaciones para dar la máxima información que podamos. Estamos absolutamente a favor del máximo beneficio y tranquilidad de los aspirantes. En eso estamos trabajando. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver si podemos dar la máxima información". Los aspirantes a MIR, no obstante, critican que no se ha conseguido a un día del comienzo de la adjudicación.

El Ministerio sí rechaza, no obstante, que este sistema vaya a producir plazas no adjudicadas, tal y como han advertido algunas comunidades autónomas. "Hay un 2,1 por ciento de abandono de plazas cada año. Creemos que no es un problema de método, con el sistema presencial pasa lo mismo", aseguraron estas fuentes.