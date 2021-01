Miquel Iceta dice ahora que sí hubo un proceso para primarias en el PSC, pero nadie se presentó

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, dice ahora que sí existió un proceso para unas elecciones primarias dentro del partido para elegir a otro candidato para las elecciones catalanas pero que, al no presentarse nadie, propusieron al actual ministro de Sanidad,Salvador Illa.

Tras la decisión de proponer al titular de Sanidad para presidir la Generalitat de Cataluña, una elección que el propio Illa negó rotundamente y en varias ocasiones tan solo unas horas antes, Iceta afirma que hubo un proceso para tomar la decisión como en cualquier otra ocasión.

El secretario general del PSC ha asegurado que "los procedimientos internos de los partidos, a veces, no gozan de la publicidad y la transparencia del conocimiento general".

Sin embargo, y a pesar de que hasta que se hizo público ambos negaron la intención de que Illa fuese el candidato, ahora afirma que existió el procedimiento para unas elecciones primarias en el partido. "Todos los miembros del comité nacional y todas las agrupaciones del partido recibieron una circular", ha dicho en una entrevista en TVE.

En la misiva, Iceta indica que se explicaba "como siempre el procedimiento", para el que "había un plazo de presentación de candidaturas, aunque era un plazo breve". "Nadie hizo el menor movimiento", ha espetado.

Iceta ha indicado que al no recibir ninguna otra candidatura, "tuvo que ser la comisión ejecutiva la que propusiera un candidato". "En el comité nacional del partido también un número de consejeros podría haber propuesto a otra persona, pero tampoco sucedió", ha añadido.

Iceta suena para ocupar el Ministerio de Política Territorial, ahora en manos de Carolina Darias, que pasaría a Sanidad

Según Iceta, en el PSC se produjo "un consenso grande", algo que "no es malo". No obstante, ha defendido que "las primarias sirven cuando hay candidatos, cuando hay competencia", pero que en este caso ha habido "mucho consenso alrededor de un candidato".

Posible ministro

En relación a si será ministro o no, el socialista considera que es "prematuro" especular sobre ello. La decisión de si integrará o no el Consejo de Ministros "solo la sabe" el presidente del Gobierno y aún desconoce si ocupará o no una cartera ministerial.

"Hasta que no lo vea en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no es, pero todo el mundo sabe que los cambios en los gobiernos tardan su tiempo y es prematuro especular al respecto", ha apuntado el socialista catalán, cuyo nombre suena para ocupar el Ministerio de Política Territorial, ahora en manos de Carolina Darias.

Preguntado sobre cuándo se conocerá la decisión de Sánchez a este respecto, Iceta ha dicho no tener "ni idea". "El presidente del Gobierno tiene muchas atribuciones pero hay una que es indelegable, que es nombrar y cesar a los ministros. No lo sé", ha concluido.