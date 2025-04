El ministro Cuerpo propone fomentar el comercio con Mercosur como solución a los aranceles de Trump

Tras los duros aranceles de Trump a la Unión Europea, el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que la Unión Europea tiene que abrirse al comercio con todo el mundo, especialmente con el Mercosur que está creciendo y tiene mucho potencial. "Necesitamos enviar un mensaje claro a todos alrededor del mundo de que Europa, la Unión Europea, está abierta al negocio.

Esto debe quedar muy claro", ha dicho Cuerpo este sábado al intervenir, por vídeoconferencia, en el prestigioso Foro Ambrosetti de Cernobbio (norte). El evento se celebra tres días después de que los Estados Unidos de Trump impusieran aranceles a las importaciones adicionales globales, que en el caso de la Unión Europea son del 20%, lo que ha desatado una guerra comercial que ha causado desplomes en las principales bolsas del mundo.

Cuerpo ha basado su intervención en tres ejes: la necesidad de acelerar la integración europea y defender sus valores, que el continente permanezca abierto al comercio y los negocios, y la defensa de los ciudadanos europeos y del estado del bienestar. En primer lugar, ha reconocido que el bloque europeo, "a veces, está limitado por una forma de gobierno lenta", por lo que ha considerado que es preciso "eliminar este cuello de botella" y establecer "un canal rápido" para las cuestiones prioritarias. En este sentido, ha defendido la necesidad de impulsar la creación de una Unión de Ahorros e Inversiones en Europa.



La UE, ha apuntado, necesita avanzar en su integración, no solo como mercado interno, sino también en seguridad y defensa con "un componente de solidaridad" y con un "enfoque de financiación conjunta". En segundo lugar, Cuerpo ha abogado por que la UE "permanezca abierta a los negocios", pero sin caer en visiones "naif", ha apostillado.



"Esto es clave y debemos seguir apostando por la agenda multilateral y un orden basado en reglas. Pero también creo que no estamos en 2005, estamos en 2025 y necesitamos ser conscientes de los eventos que están ocurriendo. No debemos ser ingenuos", ha advertido. Cuerpo ha urgido a "proteger" los lazos económicos entre Estados Unidos y la UE, calificándolos como "la relación económica más fuerte del mundo" que permite que cada día 4.400 millones de euros crucen el Atlántico, ha ilustrado. "Esto es lo que debemos proteger y este es el modo en el que hemos estado actuando. La Comisión Europea desde el primer día ha pedido una solución negociada. Lo hemos hecho y seguimos pidiendo una solución negociada. Creo que ese es el punto principal", ha resaltado.



Cuerpo, aunque ha criticado el proteccionismo, ha pedido "ser prudentes" y tejer un compromiso con Washington "constructivo", aunque la UE debe estar "lista para usar todas las herramientas a su disposición". "Necesitamos fortalecer nuestra relación con nuestros principales socios y, también, buscar más socios estratégicos", según el ministro, para quien es clave que la UE ratifique "en los próximos meses" un acuerdo de libre comercio con Mercosur.



"Esto será clave no solo para la seguridad, sino también para nuestro comercio en el futuro, para aumentar nuestra resiliencia en términos de flujos comerciales, buscando más socios confiables alrededor del mundo", ha augurado. Por último, Cuerpo ha defendido que la UE no solo proteja a sus ciudadanos y empresas, que "podrían verse afectados por estos conflictos comerciales", sino también hacerles sentir amparados. "Necesitamos seguir unidos", ha concluido.



El ministro español ha hechos estas declaraciones durante su intervención en un panel sobre "visiones de Gobierno en la perspectiva europea", moderado por el ex primer ministro italiano Enrico Letta y en el que hablaron sus homólogos de Polonia, Andrzej Domanski, y de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento.