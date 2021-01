Mínimo histórico de muertes en carretera en 2020 por las restricciones de movilidad

Son 231 muertes menos que las notificadas en 2019, lo que implica una reducción de un 21%. “No es un balance triunfalista, nunca lo haríamos y menos este año. Es consecuencia de la crisis sanitaria y las limitaciones y restricciones a la movilidad”, explicó el ministro en una rueda de prensa en la Dirección General de Tráfico para presentar el balance de 2020.

De hecho, el año pasado hubo un 25% menos de desplazamientos respecto al anterior con un total de 321 millones de viajes. No obstante, 870 personas perdieron la vida y 3.463 tuvieron que ser hospitalizadas por accidentes de tráfico.

Si se observa cuándo se produjeron las muertes y los accidentes, es evidente que esta reducción responde únicamente a una menor movilidad. Además, antes del confinamiento y la declaración del estado de alarma hubo más muertes en carretera que en el mismo período de 2019. En concreto, en enero hubo un 12% más de muertes.

Sin embargo, “el estado de alarma y el confinamiento generaron un parón de la actividad económica” y medidas como el teletrabajo, explicó Marlaska, “explican el descenso de desplazamientos y, evidentemente, la caída de la siniestralidad vial”.

Como señaló el ministro, el 77% de los accidentes de tráfico se han producido en las carreteras convencionales, dos puntos porcentuales más que en 2019. En concreto, en estas vías perdieron la vida el año pasado 670 personas, mientras que 200 lo hicieron en autopistas o autovías.

La mayoría de fallecimientos (380) respondieron a salidas de vía, mientras que 172 murieron por colisiones frontales. Además, 92 peatones murieron tras ser atropellados, 21 menos que el año anterior. Asimismo, han perdido la vida en las carreteras 36 ciclistas -un 10% menos-, de los que 13 no llevaban casco, y 189 motoristas -un 34% menos que el año anterior-, de los que seis no llevaban casco. En total han muerto 317 vulnerables, que es como se llama a peatones, ciclistas o motoristas, un 29% menos que en 2019.

Más muertos sin cinturón

Uno de los aspectos que preocupan a la Dirección General de Tráfico es que se ha incrementado la no utilización del cinturón de seguridad. De hecho, 125 fallecidos no lo llevaban puesto. Esto quiere decir que uno de cada cuatro muertos en coche o furgoneta no llevaba puesto el cinturón.

Asimismo, Marlaska recordó que el próximo 11 de mayo entrará en vigor la limitación a 30 kilómetros por hora en entornos urbanos y señaló que se está estudiando la posibilidad de que los motoristas puedan invadir el arcén para adelantar en carreteras colapsadas, aunque deberán ir a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

Por último, el director general de Tráfico, Pere Navarro, pidió a los conductores que estos días de nieve dejen libre el carril izquierdo para el paso de quitanieves y servicios esenciales como policía, ambulancias o bomberos, sobre todo en las vías de alta ocupación.