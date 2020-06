Los militares se plantan por sus "salarios paupérrimos" y alientan a tomar las calles en sus protestas

Han trabajado en la zona cero de lucha contra el coronavirus. En sus hombros ha recaído la desinfección de puntos críticos, el traslado de cadáveres o el apoyo sanitario en los hospitales más congestionados, entre otras misiones. Todo ello -afirman- en cumplimiento de las misiones encomendadas y "sin levantar la voz". Pero los miembros de las Fuerzas Armadas miran con recelo el desembolso de 247 millones de euros anunciado para mejorar las nóminas de policías y guardias civiles, lo que amplía su brecha salarial respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aseveran que sus sueldos son "paupérrimos" y están dispuestos a salir a las calles para exigir una mejora.

La incremento de las retribuciones para el personal de las Fuerzas Armadas es uno de los temas que más tiempo llevan encima de la mesa del Consejo de Personal (COPERFAS) del Ministerio de Defensa. Las asociaciones representativas llevan años pidiendo un aumento salarial: se les llegó a prometer en tiempos de María Dolores de Cospedal pero no han visto avances significativos en la materia.

Los acontecimientos que se han vivido en España durante los últimos meses acentúan su reivindicación. Consideran que su lucha en primera línea contra el coronavirus y el anuncio de Interior de la equiparación salarial para policías y guardias civiles son motivos suficientes para plantarse por sus asignaciones. Por eso, estudian la posibilidad de salir a las calles y exigir que se escuchen sus peticiones.

"Hay agradecimientos, pero queremos medidas"

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ponen voz a esas reclamaciones de los militares. Recientemente presentó un comunicado en el que lamentaban que hubiera "dinero para todos excepto para dignificar los paupérrimos salarios militares" y que se agravase la "brecha salarial" respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras aprobarse el pago del tercer tramo de su equiparación salarial.

Según fuentes de la asociación consultadas por este diario, "entienden la situación de crisis" que se vive y las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de coronavirus: "Pero vemos que no nos queda más remedio que pensar en la manifestación como medio para reivindicar lo que nos han prometido desde diferentes partidos políticos".

Las mismas fuentes añaden que ya están estudiando la posibilidad de manifestarse por sus salarios: "Es incomprensible que haya 247 millones para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pero no para nosotros", afirman, en referencia al anuncio que hizo Fernando Grande-Marlaska de desbloquear esa suma para la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles respecto a otros cuerpos autonómicos.

También consideran que su intervención en la Operación Balmis -el despliegue militar en la lucha contra el coronavirus- debe espolear la mejora retributiva de los militares, un tema que se ha abordado con el Ministerio de Defensa en varias reuniones del Consejo del Personal de las Fuerzas Armadas: "Hemos descontaminado los sitios de mayor riesgo, hemos trasladado cadáveres porque nadie más lo hacía... Están bien los agradecimientos públicos, pero también queremos que eso se plasme en las retribuciones".

María Dolores de Cospedal anunció en mayo de 2018, siendo titular de Defensa, un plan para mejorar el salario de los militares hasta un 8%. Los miembros de las Fuerzas Armadas apenas han percibido una mejora desde entonces que permita homologar sus sueldos con los que perciben los miembros de los cuerpos de seguridad.

¿Pueden manifestarse los militares?

"¿Pueden manifestarse los militares? Sí, y lo harán", aseveran desde ASFASPRO. Consideran que una manifestación o una concentración por sus salarios -siempre que los presenten no vistan de uniforme- no constituye ninguna vulneración de los principios que rigen al personal de las Fuerzas Armadas, en los que se les insta a no participar en actos públicos carácter político, sindical o reivindicativo.

La asociación se hace eco de sentencias que han abordado la participación de los militares en estos actos. Por ejemplo, la que emitió el Tribunal Supremo en en marzo de 2017 que rezaba del siguiente modo: "Se habrá de diferenciar entre la reivindicación meramente profesional, social o económica de la netamente sindical o política".