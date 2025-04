Miguelo Ángel Revilla y la vocación de Sir Dydimus

Miguel Ángel Revilla Roiz nació en la aldea de Salceda el 23 de enero de 1943; literalmente cuatro casas colgadas de las peñas en el municipio sandanterino (entonces se llamaba así) de Polaciones, al sur de la provincia. Nació en plena posguerra civil, lo cual no fue bueno para nadie, pero la provincia de Santander fue conquistada por los sublevados muy al principio de la terrible contienda y, además, las zonas de montaña solían tener un funcionamiento econmómico con tendencia a la autosuficiencia, con lo cual es poco probable que el niño Revilla pasase verdadera hambre.

Su padre, Ángel Revilla Mantilla, fue agente de montes (agente del medio natural) y la madre fue maestra de escuela. Ambas familias procedían del “otro lado”, de Campóo, en Palencia. Añadamos que el padre había estudiado para cura, que era el medio más común que tenían las familias medias españolas de quitarse en encima una boca que alimentar; esto proporcionó a Revilla padre una formación intelectual suplementaria que, unida a la de la madre, algo debió de influir en una cabeza despierta, pizpireta y bastante novelera como fue la del pequeño Miguel Ángel. En aquella cabeza que ni siquiera sin bigote cupo nunca calificar de hermosa entraron, pues, a la vez, las primeras letras y un catolicismo a marchamartillo que no le ha abandonado nunca.

Cuando Miguel Ángel tenía once años le llegó a la familia un golpe de suerte: su padre fue trasladado a Santander, a la capital. Y el niño fue metido interno en el colegio de los Salesianos. No le gustó. No le gustó nada… salvo por la comida, algo más abundante y sobre todo muy distinta a la que él estaba acostumbrado. Revilla, con el desparpajo que le ha caracterizado siempre, tenía la costumbre de pasarse por el comedor “a picar algo”, como quien dice; a sobrealimentarse, vamos, hasta que un día el padre Aureliano le pilló, le agarró de la oreja, le administró la “sagrada comunión laica” (vamos, que le dio dos…) y dijo: “Ya hemos cazado al gorrón”. Ese fue el mote que arrastró Revilla durante los tres años que duró allí. Y admite que “quizá por eso” sus notas no fueron, ni muchísimo menos, para tirar cohetes. En realidad, lo que pasaba es que al chico no le gustaba mucho estudiar.

Pasó luego al instituto José María de Pereda, hoy Santa Clara. Le fue mejor, bastante mejor, pero si hay algo que Revilla ha sido desde niño es un gamberro. Todavía recuerda el día en que se hizo pasar por su hermano menor, Jaime, para suplantarlo en el examen de ingreso al centro. El resultado fue tan bueno que la dirección llamó a los padres para avisarles de que tenían en casa a un superdotado, a un niño prodigio: Jaime. En fin.

El sueño de cualquier familia medianamente acomodada de la época era “colocar” a un hijo en un banco, aunque fuese de botones. Eso fue lo que pasó con Revilla. Había estudiado Empresariales en Bilbao, y se había diplomado en Banca y Bolsa, así que la muerte de Franco le sorprendió dirigiendo la sucursal del Banco Atlántico en Torrelavega. Calentaría aquel sillón durante ocho años. Al mismo tiempo dio clases de Estructura Económica en Santander. Más tarde entraría como profesor (asociado) de Política Económica y hacienda Pública en la Universidad de Cantabria, que cuando él entró se llamaba todavía “de Santander” pero que cambió el nombre por entonces.

El principio de la trayectoria política de cualquiera es una ocasión insuperable para la imaginación, porque el lienzo está en blanco y uno puede pintar lo que quiera. Dejemos una cosa bien clara; Miguel Ángel Revilla no ha sido jamás un rojo, un izquierdista recalcitrante, ni siquiera un aprendiz de masón. Al revés. Fue un hombre del Movimiento Nacional, un dirigente del Sindicato Vertical en Torrelavega. Aquello de que fundó una célula subversiva en el País Vasco cuando anduvo por allí hay que cargarlo a la cuenta de su prodigiosa imaginación, que no le ha faltado jamás.

Pero vio hueco para meterse en política nada más muerto Franco, en la época de los vertiginosos cambios de chaqueta política. Primero creó una asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (Suárez acababa de ser nombrado presidente por el Rey) y un par de años más tarde, en 1978, fundó el que había de ser el amor político de su vida, el que le hizo famoso, el que le permitió figurar y hablar en público (dos de las cosas que más le gustan en este mundo) y el que logró que hiciese pis junto a Harald V de Noriega en la boda de nuestro actual Rey. Fundo el glorioso, muy noble y muy leal, invicto (casi) Partido Regionalista de Cantabria (PRC), creado a su imagen y semejanza, y que era como él: a veces de izquierdas, a veces de derechas, a veces ni se sabía. Pero que concitó el suficiente número de adhesiones y votos como para permitir a Revilla, a quien ya entonces llamaban Revilluca (diminutivo típico de Santanter), mantenerse en la cresta de la ola durante décadas.

Es diputado regional por el PRC desde 1983. No ha dejado de serlo nunca. Pocos pueden decir que lleven 42 años calentando escaño, ningún escaño, en la democracia española.

La primera vez que vendió su alma a Rubalcaba fue tras las elecciones autonómicas de 2003. El PP sacó 18 diputados sobre 39. El PSOE, 13. Revilluca, ocho. Y a los dos les dijo lo mismo: el presidente de Cantabria tengo que ser yo. Los de la derecha le dijeron que ni hablar, que qué se había creído. Pero los socialistas fueron más inteligentes: tú serás el presidente –le dijeron–, cortarás las cintas, besarás a los niños, harás discursos, saludarás al Rey, saldrás por la tele (Revilluca se moría por salir en la tele) y harás todas esas cosas que hacen los presidentes. Pero el gobierno de Cantabria lo llevaremos nosotros, tú ahí no te metas que no sabes.

Trato hecho. Nunca fue tan feliz Revilluca como en aquellos años. Iba en taxi desde Santander a La Moncloa para hacerse el interesante, llevaba encima varias cajas de las exquisitas anchoas de Santoña para regalar a quien fuese necesario, se disfrazaba de cosas divertidas en las fiestas populares, se dejaba mantear por los amigos, aparecía cada dos por tres en los más variados programas de televisión, incluidos los de cocina (una vez hizo en directo un revuelto de perrechicos, unas setas de su tierra), y la gente, el público de toda España, le adoraba: era tan resalao, tan desparpajado, tan saltimbanqui, tan como todo el mundo. Daba gloria con él. Y el gobierno de Cantabria funcionaba solo, ¿qué más se podía pedir? El de Cantabria era el presidente autonómico más valorado de España, en su comunidad. ¿Quién dijo que la felicidad no existe?

Como nada es perfecto, las elecciones autonómicas de 2011 las ganó el PP por mayoría absoluta. Tuvo que dejar el despacho casi a escobazos. Se limitó a esperar… y a salir muchísimo por la tele, que era la ilusión de su vida. Hablaba de todo: lo mismo le daba un crimen pasional que la situación en Rusia, o en la India, o en las Islas Feroe, que el gran Revilluca no sabía dónde estaban las islas Feroe pero a los cinco minutos parecía que había nacido allí.

El caso es que su partido, el pequeño PRC, con aquel presidente tan lenguaraz y tan saladísimo y tan televisivo, iba creciendo, unas veces más y otras menos. El PSOE le hizo presidente por ocho años más, entre 2015 y 2023, siempre con el mismo trato: tú dedícate a la tele y a dar abrazos al Rey, al que adoras, y lo del gobierno nos lo dejas a nosotros. Ya te iremos contando de qué puedes presumir. Y vaya si presumía. Revilluca era, muchas veces, como un caballero andante de juguete, armado de pasión y cabalgando sobre un perrillo para alancear enemigos… que en realidad no existían, porque Revilluca le caía bien a casi todo el mundo, lo mismo que el Fary, Raffaella Carrá, Lola Flores, Ramón García y por ahí seguido.

La aparición de Vox acabó con los sueños de perdurabilidad del oxigenado y sonriente Revilla. El PP ya tenía un partido al que arrimarse si le hacía falta (y vaya si le hacía), aunque fuesen de la más rancia y panderetera extrema derecha, y podía formar mayoría con él. “Ese señor ya no es preciso”, que habría dicho José María Pemán.

Tenía ya ochenta años. Seguía siendo el presidente autonómico que más chistes se sabía, pero ochenta son muchos años. Había sido cuatro veces presidente y había regalado quintales de anchoas de Santoña. Los taxistas sentían por él una emocionada devoción. Anunció que este año, 2025, dará un paso a un lado para permitir que otros (¿quién?) se hagan cargo del PRC, un partido creado por él y para él, a su imagen y semejanza.

Y entonces llegó lo del Rey. Es algo verdaderamente extraño. Revilla ha tenido siempre una adoración limpia y sincera por Juan Carlos de Borbón. Pero entonces llegaron asuntos como el del elefante, la madrastra Corinna, el exilio a Abu Dabi y el relato de las mil y una trapisondas financieras que el “Rey Pretérito” había venido cometiendo desde décadas atrás. Muchos ciudadanos nos caímos del guindo, porque no sabíamos nada, y nos dimos unas costaladas muy dolorosas. Uno de ellos fue Revilluca.

El problema es que a Revilluca le seguían metiendo el micrófono en la boca día sí y día también. Y él sabía mejor que nadie que para ganar popularidad, o para no perderla, hay que decir la misma burrada que los demás… pero más gorda. Llevaba haciéndolo muchos años. Y con esto de la vida “secreta” del Borbón no hizo ningún distingo. Después de la devoción que le había tenido siempre, dijo de Juan Carlos… pues más o menos lo mismo que todos los demás, pero él lo dijo más veces y con el gracejo sandunguero que le caracteriza. Y la volvió a armar.

Tanto la volvió a armar que el Rey Pretérito, hay quien dice que por consejo malvado de la infanta Elena, demandó al inefable Revilluca y le exigió 50.000 euros, por injurias, calumnias, derecho al honor, todas esas cosas. Viene a ser lo mismo que cuando el taimado Rubiales amenaza a algún periodista que se ha metido (aunque sea poco) con él. La denuncia morirá en los arenales de la judicatura, porque no tiene recorrido, pero Revilluca, esta vez gimoteante y con aspecto de amante abandonado, ha vuelto a salir en todas las teles. ¡Aleluya! Después de años y años de protagonismo, unos minutos más de gloria catódica, aunque solo sea para recordar a qué sabe.

Y ¿y qué sabe? Pues a lo mismo que ha sabido siempre: a poco.

* * *

Sir Dydimus (en español, que viene del latín; testículo) es un personaje de ficción. Es una especie de fox terrier creado por Jim Henson que aparecía en la película Dentro del laberinto, dirigida por el propio Henson y protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly). Sir Dydimus es una parodia de un caballero andante de treinta centímetros de altura, armado de punta en blanco y caballero sobre otro perro, que se llama Ambrosius. Recuerda bastante a don Quijote, pero… es mucho más pedante, más ridículo y bastante más cobardica que él.

Ataca con toda furia a aquellos enemigos que sabe que puede ganar; con los otros se lo piensa un poco más. Ladra muchísimo, eso sí; no calla ni debajo del agua. Lo que más le gusta es hacerse notar y que todos le admiren… o por lo menos que se lo digan. En el fondo de su corazón es un sentimental que sabe que no vale gran cosa. Pero ha elegido el papel adecuado para que parezca lo contrario…