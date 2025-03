Un micrófono abierto deja en evidencia al PSOE castellanoleonés: "No queda una neurona más"

En ocasiones, para que los políticos sean sinceros, es necesario que no sepan que su micrófono está abierto. Es lo que ha pasado en las Cortes de Castilla y León, cuando la vicepresidenta segunda de las Cortes y ex secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, ha dicho " no queda una neurona más allí que diga, pero dónde vamos", en relación al nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

En la incómoda conversación también han participado el procurador por Segovia, José Luis Vázquez, otra procuradora por Segovia y el secretario primero de la Mesa de las Cortes, el procurador por León, Diego Moreno.

Asimismo, Sánchez también se ha cebado con Abel Caballero, el polifacético alcalde de Vigo, por sus declaraciones en las proponía suprimir las paradas en Castilla y León del tren de alta velocidad a Galicia. "A mí que no me pregunten, que yo desde luego no voy a decir lo de Carlos Martínez, que estoy de acuerdo con Abel. Nos votan en el territorio, no en la moqueta del Ministerio"