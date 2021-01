De Pablo Iglesias a Leo Messi: diez nombres que serán noticia en 2021

El 2021 promete ser un año de frenética actividad informativa en política, tribunales, economía, internacional, deportes y cultura.

Doce meses en los que conoceremos el resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña, el futuro judicial del rey emérito Juan Carlos I y el de Podemos, el destino de Leo Messi o el posible indulto a Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas condenados por el procés.

Un año en el que también se culminará la fusión de Caixabank y Bankia con José Ignacio Goirigolzarri como presidente de la mayor entidad financiera de España y en el que, si la pandemia no lo vuelve a impedir, habrá Juegos Olímpicos en Tokio y un nuevo canciller en Alemania después de 15 años de Angela Merkel en el poder.

Además, se dará inicio al juicio por los papeles de Bárcenas y la caja B del Partido Popular, en el que veremos desfilar como testigos a varios ex altos cargos del PP como José María Aznar o Mariano Rajoy.

A continuación les presentamos los diez nombres que, según Vozpópuli, serán noticia durante el año 2021.

1.- Pablo Iglesias y su horizonte judicial (Dina, Neurona y Calvente)

En 2020 el líder de Podemos, Pablo Iglesias, consiguió su objetivo de convertirse en vicepresidente segundo de Pedro Sánchez y sentarse en el Consejo de Ministros. Sin embargo, entra en 2021 con un horizonte judicial complicado por tres complejos juicios que amenazan con limitar su peso específico en el Ejecutivo y que, incluso, podrían acabar con una imputación: el caso del presunto robo del teléfono móvil de su exasistente Dina Bousselham, la investigación por presunta financiación irregular en la contratación de la consultora Neurona, y las denuncias presentadas por el exabogado de la formación morada José Manuel Calvente.

El 'caso Dina' es el que más compromete a Iglesias y por el que podría acabar en condición de imputado. En noviembre, la Fiscalía del Tribunal Supremo remitió un escrito en el que señala "indicios sólidos" de delito en la actuación de líder de Podemos. En concreto, el ministerio público considera que hay razones para sospechar en dos de los tres delitos que le atribuyó el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón: revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. No obstante, el Ministerio Público sostiene que debe ser la Audiencia Nacional el organismo que termine la investigación y, entre otras cosas, cite a declarar de nuevo a la ex asistente del líder de Podemos, Dina Bousselham para que diga si perdona o no al dirigente. En este año 2021 el Tribunal Supremo deberá decidir sobre esta posición del ministerio público.

2.- Juan Carlos I. ¿Regresará a España en 2021?

El futuro de Juan Carlos I y su posible regreso a España será, previsiblemente, una de las noticias del 2021. Como adelantó Vozpópuli, el Emérito pretende volver de Emiratos Árabes Unidos una vez que regularice su situación fiscal con Hacienda. El abogado del anterior monarca, Javier Sánchez-Junco, presentó en diciembre una declaración ante la Agencia Tributaria para intentar regularizar el supuesto uso indebido de tarjetas opacas por su parte y otros miembros de la Familia Real tras su abdicación.

Está declaración voluntaria de Juan Carlos I no está relacionada con sus posibles bienes en el extranjero, sino con el uso de las citadas tarjetas bancarias que le facilitó el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, quien está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por haber puesto dinero a disposición de don Juan Carlos sin que este lo declarara a Hacienda ni tampoco mediase donación.

Actualmente son tres las investigaciones abiertas por el Ministerio Público sobre el Emérito, y sobre las que habrá novedades en 2021. La primera aborda el recorrido del dinero que le dio el Gobierno de Arabia Saudí en las fechas en las que se negociaba la construcción del AVE a La Meca, un contrato de más de 6.000 millones de euros que recayó en una UTE de empresas españolas. La segunda es la citada investigación sobre las tarjetas opacas de Sanginés-Krause. La tercera investigación abierta contra el Emérito, que se encuentra en fase embrionaria, trata de esclarecer si don Juan Carlos incurrió en un posible delito de blanqueo de dinero por la fortuna oculta, de casi diez millones de euros, en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

3.- Oriol Junqueras: ¿president tras el indulto del Gobierno?

Con las elecciones autonómicas en Cataluña del 14 de febrero en el horizonte, y ante la predisposición mostrada por el Gobierno de cara a indultar a los líderes independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, Oriol Junqueras aspira a liderar la lista de ERC y a ser elegido president de la Generalitat en este 2021.

Tanto el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como el líder del PSC, Miquel Iceta, afirmaron el pasado fin de semana que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene la obligación legal" de tramitar los indultos y también "la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia". Un indulto exprés es la única vía a la que se aferra Junqueras para poder ser candidato el 14-F, ya que la reforma del delito de sedición en el Código Penal, aunque sea por vía urgente y a la medida de Junqueras, requiere de unos procedimientos parlamentarios más extensos. Como adelantó Vozpópuli, el líder de ERC, partido que lidera las encuestas, se prepara ya para ser candidato y derrotar al fin en las urnas en unas autonómicas al partido de Puigdemont. Para ello necesitará el indulto del Gobierno y, en segundo lugar, el voto de la mayoría de los catalanes.

4.- Goirigolzarri, presidente del mayor banco de España

La fusión entre Caixabank y Bankia dará a luz en 2021 al banco más grande de España. José Ignacio Goirigolzarriserá el presidente y el encargado de capitanear a esta nueva entidad que contará con un volumen de activos totales superior a los 660.000 millones de euros y unas cuotas de mercado alrededor del 25% en España, y tendrá más de 20 millones de clientes.

El de Gorigolzarri pasará a ser sin duda uno de los nombres del año cuando culmine la fusión y se ponga al frente de la nueva entidad. La integración jurídica de ambas entidades está prevista para el primer trimestre 2021. Una vez completado ese proceso se procederá a realizar una integración progresiva que tendrá su punto final con la integración tecnológica en los últimos meses del próximo ejercicio.

5.- Bárcenas y la caja B del PP, a juicio

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas volverá al primer plano de la escena mediática en este año que empieza. La Audiencia Nacional dará inicio el 8 de febrero al juicio por los papeles de Bárcenas y la caja B con la que presuntamente el PP se financió ilegalmente durante casi dos décadas. Por este motivo, desfilarán como testigos pesos pesados del partido, como los expresidentes del Gobierno José María Aznar o Mariano Rajoy, entre otros.

La Fiscalía pide para Bárcenas cinco años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Junto a él se sentará en el banquillo el exgerente del PP Cristóbal Páez, para el que los fiscales piden un año y medio de cárcel por los mismos delitos salvo el de apropiación, y los responsables de un despacho de arquitectura que presuntamente cobraron en dinero negro y no declararon a Hacienda parte de sus trabajos de reforma de la sede del partido conservador. El auto de procesamiento que dictó hace cinco años el juez José de la Mata sobre el caso de los papeles de Bárcenas también atribuye un posible delito fiscal al representante legal del PP por no pagar en 2008 el impuesto de sociedades correspondiente a las cantidades que ingresó la formación política a través de donaciones de empresarios.

6.- Leo Messi: ¿el año de su adiós al Barcelona?

El año 2021 desvelará uno de los grandes misterios en el mundo del fútbol: ¿Dirá Lionel Messi adiós al F.C. Barcelona o firmará un nuevo contrato para acabar su carrera en el club catalán?. Tras el terremoto desatado en el Camp Nou el pasado verano por el astro argentino, al solicitar por burofax su salida del club blaugrana, desde este 1 de enero Messi es libre para negociar su fichaje por otro club de cara a la próxima temporada. Y se iría gratis el 1 de julio si así lo decide. En el Barça no renuncian a llegar a un acuerdo con el jugador para que acabe quedándose en la ciudad condal y firme un nuevo contrato de renovación.

Sin embargo, en su reciente entrevista con Jordi Évole el argentino hizo evidente que no se encuentra cómodo en el Barcelona a pesar de la dimisión del ahora expresidente Josep María Bartomeu. El interés del argentino por acabar su carrera en Estados Unidos aviva la opción de que Messi se decante por irse al Manchester City en julio. Además de reencontrarse allí con Josep Guardiola, el club inglés es copropietario del New York City en la MLS estadounidense.

El único otro club que parece tener capacidad económica para afrontar el salario de Messi es el PSG, donde el argentino se reencontraría con su amigo Neymar.

7.- Mireia Belmonte: abanderada de España en Tokio

Mireia Belmonte es la favorita en la carrera para ser la abanderada de España junto a Saúl Craviotto en los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, si la pandemia no lo impide. La decisión del COI de permitir que la delegación de cada país tenga dos abanderados en la inauguración de los Juegos Olímpicos, un hombre y una mujer, sitúa a la nadadora como la opción favorita del Comité Olímpico Español, por delante de Lidia Valentín.

La nadadora catalana, icono de las piscinas y referencia mundial en el deporte, buscará además agrandar su leyenda como máxima medallista olímpica española de la historia. Además de cuatro medallas olímpicas, en sus 12 años de trayectoria la plusmarquista mundial ha conquistado 16 medallas mundiales y 24 europeas. Ha participado en tres Juegos y en los dos últimos subió al podio por partida doble: ganó dos platas en Londres 2012; y un oro y un bronce en Río 2016. Sin duda, será una de las grandes protagonistas en el verano de este año que comienza.

8.- Luis Enrique, ante su primera Eurocopa con España

Con un equipo joven y renovado, que no está entre los favoritos a ganar, el siempre polémico seleccionador español afronta su primer gran torneo en el banquillo de España. Después de los sonados tropiezos de España en los últimos seis años, y tras la tragedia familiar que le obligó a dejar el banquillo de España durante la fase de clasificación, en la Eurocopa de este verano Luis Enrique Martínez tendrá ante sí la oportunidad de reivindicarse como artífice de la renovación generacional que prometió cuando fichó por la selección y demostrar su valía para poner a España en lo más alto del fútbol europeo de nuevo.

No lo tendrá nada fácil. Con un plantel poco experimentado y lejos del nivel de aquella selección del tiki-taka que conquistó un mundial y dos eurocopas, la España de Luis Enrique se aferra a talentos jóvenes como Ansu Fati, Ferrán Torres, Fabiano o Adama Traoré para intentar plantar cara a la Francia, Portugal y el resto de selecciones favoritas. La obligación de Luis Enrique debe ser al menos la de tratar de pasar la primera ronda eliminatoria, algo que España no ha logrado desde la Eurocopa del año 2012, y tratar de colarse entre los cuatro semifinalistas del torneo.

9.- Angela Merkel y su futuro sucesor en Alemania

Las elecciones previstas para el 26 de septiembre de 2021 en Alemania inaugurarán una nueva era política en ese país, sin la presencia de Angela Merkel, la "canciller eterna" que ha gobernado durante más de tres lustros los destinos de los alemanes. Después de 15 años en el cargo, Merkel no se presentará a las elecciones de este año y dejará la política dando paso a un nuevo jefe de Gobierno en Alemania.

En enero, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel tiene previsto celebrar un congreso del partido, donde se elegirá a un nuevo presidente y candidato a canciller. Hay por lo menos tres aspirantes para suceder a Merkel. Ellos son: Friedrich Merz, favorito para liderar la CDU; Armin Laschet, primer ministro de Renania del Norte-Westfalia; y Norbert Rotgen, exministro de Medio Ambiente.

Por otro lado, el primer ministro de Baviera, Markus Soder, líder de la conservadora CSU, va creciendo en las encuestas y podría intentar presentarse como sucesor de Merkel. Por su parte los socialdemócratas, socio minoritario en la coalición actual que gobierna Alemania, tienen a Olaf Scholz, actual ministro de Finanzas, como líder de un partido al que los sondeos otorgan el 16% de los votos, lejos del 37% de la CDU de Merkel.

10.- Karina Sainz Borgo publica su segunda novela

Tras el éxito de 'La hija de la española', la periodista de Vozpópuli Karina Sainz Borgopublicará en 2021 'El tercer país', su segunda novela. Editada por Lumen, la obra narra la travesía y huida de Angustias Romero para enterrar a sus dos hijos gemelos en el cementerio de Visitación Salazar, una mujer que se dedica a dar sepultura a los fallecidos que nadie reclama.

Una historia de migrantes que, como en tantos países del mundo, cruzan fronteras buscando una vida mejor y una revisitación de 'Antígona'. 'El tercer país' sale a la venta el 4 de marzo de 2021. "Una novela muy violenta, pero también una historia de la amistad, de la piedad y de la compasión", cuenta Sainz Borgo, ganadora del Grand Prix Madame Figaro y finalista del Literaturpreis con 'La hija de la española'.