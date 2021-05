Tres menores palestinos han muerto en bombardeos de la aviación israelí sobre la Franja de Gaza en ataques de represalia tras el lanzamiento de cohetes desde este enclave palestino.

Medios de comunicación palestinos han recogido la noticia, aunque por el momento el Ministerio de Sanidad de Gaza no ha podido confirmar esta información.

Varios portales de noticias palestinos han publicado imágenes de los cuerpos sin vida de dos menores cuya autenticidad no ha podido ser confirmada.

Israel ha bombardeado la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de hasta siete proyectiles desde este enclave con dirección Jerusalén, epicentro de una oleada de protestas que ha provocado graves disturbios entre manifestantes palestinos y la Policía israelí.

"Alerta roja"

"ALERTA ROJA. Sirenas activadas en Jerusalén y Beit Shemesh", ha publicado el Ejército israelí en su cuenta en Twitter.

Según el diario 'The Times of Israel', han sido siete los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza y uno de ellos habría sido interceptado por las defensas antiaéreas. El resto ha caído en zonas abiertas y por el momento no hay información sobre personas heridas.

Este lanzamiento se produce después de las advertencias del grupo palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza, que ha amenazado a Israel por la represión de las protestas de los palestinos en Jerusalén Este.