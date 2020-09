Madrid investiga a un médico por expedir certificados falsos para no usar mascarilla

La Comunidad de Madridinvestigará a un médico supuestamente negacionista de la covid-19 por expedir certificados falsos para que no tengan que llevar mascarilla pacientes sin patologías, una práctica que ha negado cometer el propio doctor.En una entrevista con Telecinco, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha considerado "tremendo que haya negación de la situación", después de que un programa de Cuatro publicara un reportaje sobre este médico de una clínica privada de Coslada donde se lleva a cabo supuestamente esta práctica, previo pago de 40 euros.El consejero ha dicho que la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria va a analizar esta información, al tiempo que ha advertido de que si una persona está contagiada y no guarda el periodo de cuarentena estaría cometiendo "un delito contra la salud pública muy grave".En esta línea, ha precisado que la Comunidad de Madrid actuará "con absoluta contundencia" en este asunto, mientras que fuentes de la Consejería de Sanidad se limitan a señalar a Efe que están "revisando el caso".En un comunicado remitido a Efe, los abogados del médico niegan que haya cometido esta práctica y acusan de "injurias y calumnias" al medio que ha difundido el reportaje.Aseguran que el médico sólo recomendó la retirada de la mascarilla "a varias personas con síntomas de dificultades respiratorias y dermatológicas".Entre los audios difundidos por el programa, el médico hace afirmaciones como ésta a personas que admiten no tener patologías: "Quieres un certificado para no usar mascarilla. Te hago el certificado y ya está".Según el comunicado emitido por sus abogados, las "manifestaciones y conclusiones" del programa son "parciales, sesgadas y tergiversadas" para provocar "sensacionalismo" y "alarma".El doctor dice tener pruebas de que sólo recomendó retirar mascarilla a personas "con síntomas de dificultades respiratorias y dermatológicas" y que advirtió de "la necesidad de mantenimiento de distancia de seguridad y limpieza de manos frecuente", como demuestran según los abogados "una nota de recomendación", "las grabaciones de la clínica" y personal médico y sanitario que fueron "testigos".Además, niegan que sea negacionista de la pandemia y defienden que la trayectoria del doctor es "intachable" y que éste "no percibe ningún dinero por emitir certificados médicos", sino "únicamente" honorarios por consulta.