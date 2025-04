La mayoría de los españoles asegura que ya tiene preparado el kit de supervivencia de la UE

La mitad de los españoles está a favor del kit para sobrevivir 72 horas propuesto por la Comisión Europea y de hecho, la mayoría de los ciudadanos dice tenerlo completa o parcialmente, según consta en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) relativo al mes de abril.



Fue a finales del mes de marzo cuando en plena polémica por el aumento del gasto en Defensa que se va a llevar a cabo dentro de la Unión Europea, desde la Comisión presentaron una propuesta para que se dote de un kit de supervivencia a los ciudadanos europeos con el que hacer frente a las primeras 72 horas de posibles conflictos o catástrofes climáticas.



Una iniciativa con la que, según el CIS, el 55,4% de los españoles se muestra de acuerdo o muy de acuerdo, frente aun 39,4% que dice estar en contra. De hecho, siete de cada diez encuestados consideran que su hogar está preparado para subsistir 72 horas sin ayuda externa, solo tres de cada diez cree que no lo está.

El Gobierno tiene que prepararnos

En ese kit básico de supervivencia, la Comisión recomendaba incluir elementos como agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos o una radio portátil entre otras cosas, un pack que la mayoría de los españoles (82,7%) dice que tiene completamente o parcialmente equipado, frente a un 16,4% que no se ve equipado.



Además, siete de cada diez españoles (72,2%) cree que debería ser el Gobierno central quien distribuyese un manual de supervivencia con instrucciones claras sobre como actuar ante emergencias, desastres naturales o amenazas inminentes. Un 25,2% sin embargo, cree que no deberían distribuir esta información.