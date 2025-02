Mauritania entrega a 'Mastermind' a España, el traficante de personas que enviaba ilegales en cayucos hasta Canarias

Las autoridades judiciales mauritanas han entregado a un juzgado de Las Palmas a través de la Policía Nacional a Mohamed S.S., alias Mastermind, presunto líder de una red de tráfico de inmigrantes, en una operación internacional iniciada en 2021. Mohamed S.S. está acusado formalmente desde el pasado verano cuando fue detenido de organizar el envío de al menos 73 embarcaciones hacia Canarias, lo que ha causado la desaparición de cerca de 200 personas en el mar y el traslado de más de 3.500 inmigrantes a las costas españolas de Canarias.



Justo cuando se ha conocido la llegada a Las Palmas de Mohamed S.S., en Pakistán se ha detenido a un presunto traficante de personas en Faisalabad que realizaba operaciones de tráfico de migrantes a través de rutas terrestres a través de Mauritania para llegar a Canarias. El acusado formaba parte de una red de tráfico de personas a gran escala, encargada de enviar migrantes por vías ilegales, poniendo en riesgo sus vidas. Y se da la circunstancia de que los asiáticos eran excelentes clientes de Mastermind.



¿Qué tiene Mauritania que es un imán para los migrantes y se generen estas bandas mafiosas? El investigador en sociología de la Universidad de Nouakchott, Bab Sid Ahmed Aal, apunta a que hay desequilibrios de valores en la sociedad que pueden ser los que la empujan a asumir el riesgo de migrar, entre ellos: "la clase blanca, que es política y económicamente dominante, no santifica el trabajo en su naturaleza y lo rechaza en su cultura, lo que crea un vacío para los inmigrantes debido a la urgente necesidad de mano de obra. Este grupo busca riquezas sin condiciones previas, de modo que la sociedad se vuelve aventurera. La inmigración a los Estados Unidos y la búsqueda de oro no son más que repercusiones y fortalecimiento de estos valores".



En Mauritania, los habitantes de raza negra representan entre el 15% y el 20% de la población. La blanca de árabes y bereberes de habla hassaniya, alrededor del 80% al 85% de la población, incluido el segmento negro haratin que constituye entre el 35% y el 40% (extraoficialmente) de la categoría árabe. Agrega Bab Sid Ahmed Aal que Mauritania también se encuentra "en un entorno turbulento que padece problemas de estabilidad política, guerras internas y débiles actividades productivas, lo que la convierte en destino de los habitantes de esos países en busca de lo que perdieron en los suyos de origen y encuentran allí el campo abierto debido a la renuncia de la sociedad a producir y su desprecio por las profesiones manuales".



En Mauritania se encuentran desplegados en la actualidad 43 efectivos policiales, entre los que destacan seis agentes de la Policía Nacional que conforman un Equipo Conjunto de Investigación y otros tres agentes integrantes de un Equipo POC (Partenariado Operativo Conjunto) de la UE. Por parte de la Guardia Civil, son 34 los efectivos en Mauritania, que incluyen dos oficiales de enlace y los integrantes de los destacamentos aéreos, marítimos y terrestres de Nouakchott y Nouadhibou. La Guardia Civil opera en Mauritania con dos patrulleras, un helicóptero y 14 vehículos todoterreno, periódicamente reforzados con un avión de vigilancia y un buque oceánico.



El hilo de conductor de la investigación que va a provocar juicio en España a Mastermind se encuentra en su detención el pasado mes de agosto de 2024. Después de eso, las autoridades mauritanas con respaldo de las FSE de España de una red de tráfico de inmigrantes ilegales cuando intentaba organizar un viaje de 125 inmigrantes a Canarias en Nouakchott y liderada por tres extranjeros. Mohamed S.S. comenzó a bombear migrantes a Canarias desde el Sáhara Occidental, es decir, que podría encajar en el perfil del detenido a Las Palmas para responder de múltiples presuntos delitos relacionados con el tráfico de personas y presuntos homicidios.



En los últimos meses, Mauritania ha sido testigo de una ola sin precedentes de migrantes irregulares y refugiados africanos que se dirigen a territorio mauritano a Canarias desde las playas de las ciudades de Nouakchott y Nouadhibou

El cabecilla proporcionaba la infraestructura necesaria para el traslado de migrantes desde Marruecos hasta Mauritania, facilitándoles documentación falsa. La organización criminal exigía sumas de hasta 15.000 euros por pasaje y operaba no solo con personas subsaharianas, sino también con individuos de Bangladesh y Pakistán. Muchos inmigrantes relataron haber sido víctimas de violencia extrema al llegar a Canarias, incluyendo coacción para pagar más dinero, secuestros prolongados y agresiones con armas de fuego.



La persecución para capturar a Mastermind comenzó en 2021 con la desarticulación de una infraestructura en El Aaiún. En 2022, otro miembro destacado de la organización fue arrestado mientras intentaba llegar a Canarias en una de estas embarcaciones ilegales. La captura de Mastermind en Mauritania se llevó a cabo en agosto de 2024 gracias a la colaboración entre la Policía Nacional y sus homólogos mauritanos.



Entre 2021 y 2025, la red de Mastermind transportó a 3.594 personas hasta Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, aunque alrededor de 180 personas perdieron la vida en el mar. La Policía Nacional sigue trabajando para capturar al resto de los miembros de la red criminal, destacando la importancia de la cooperación entre los servicios de seguridad españoles y africanos en esta operación.



En lo que va de 2025, la llegada irregular de migrantes a Canarias se ha reducido casi a la mitad en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 11.672 personas a 6.622, lo que representa una disminución del 43,3%. A pesar de esta reducción, la ruta canaria sigue siendo la más activa en términos de entradas irregulares a la Unión Europea. En 2024, más de 40.000 migrantes llegaron a Canarias de forma irregular, convirtiendo ese año en el de mayor número de llegadas en la historia.