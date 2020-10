De 'shopping' a por mascarillas: los españoles de la frontera cruzan a Portugal para pagar menos IVA.

El elevado precio de las mascarillas en nuestro país, con un IVA del 21%, ha propiciado que muchos españoles crucen las fronteras con Portugal para adquirir allí este producto. En una cadena de supermercados lusa muy conocida, 20 mascarillas desechables se pueden adquirir por 1,74€.

"La mayoría de los que estaban comprando mascarillas eran españoles", cuenta a Vozpópuli Lola Lorenzo. Ella viajó a Vilanova de Cerveira el pasado sábado junto a sus hermanas desde un pueblo de la provincia de Pontevedra. Aprovechando su visita semanal al país vecino pudieron adquirir este producto a un precio bastante inferior al de España: el impuesto aplicado en Portugal es del 6% frente al 21% en nuestro país, uno de los más elevados de Europa.

"En un supermercado de mi pueblo 10 mascarillas como estas cuestan 6 euros", apunta Lola sobre la diferencia de precio. En un viaje anterior al país luso, "hace poco más de un mes", por hacer la compra en un supermercado de la misma cadena le regalaron una caja de 20 unidades: "Me las dieron en caja al pagar y tras hacerme la tarjeta de puntos", explica.

Lola y sus hermanas no son las únicas que acuden a las tiendas portuguesas desde provincias fronterizas para hacerse con este producto tan preciado en tiempos de pandemia. "Yo compré 50 mascarillas desechables a mediados de este mes a 0,10 céntimos cada una", relata Carlos M. Pérez. Él vive en Badajoz, por lo que, explica, le compensa cruzar la frontera en coche para adquirir este producto.

También recientemente se hizo viral un vídeo en el que un usuario de Twitter compartía en la red social la adquisición de 10 cajas de 20 unidades a 1,74 euros cada una y denunciaba que en España el precio de la mascarilla fijado por el Gobierno es de 0,96 euros la unidad. Esta cifra, sin embargo, se refiere a las quirúrgicas, no a las desechables que se muestran en las imágenes.

Portugal, caja de 20 mascarillas a 1,74€. España, precio de la mascarilla fijado por el gobierno a 0,96€/UD. Cuando te cargas el libre mercado con expropiaciones, fijaciones de precios y prohibiciones absurdas, pasan estas cosas. pic.twitter.com/8sweW5IS19 — Israel Cabrera (@Absolutexe) October 13, 2020

IVA mascarillas

Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguró recientemente que no puede bajar el IVA de las mascarillas porque lo prohíbe el reglamento europeo y por tanto, como afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no es una decisión del Gobierno de España", la Comisión Europea ha apuntado que pese a ir en contra de la normativa comunitaria no se sancionará a los países miembros que lo hagan.

Esta es precisamente la medida que han adoptado otros países de nuestro entorno: Portugal pasó a gravarlas con un 6%, Francia lo redujo del 20% al 5,5%, Alemania hasta el 5% e Italia directamente ha suprimido el impuesto hasta el 31 de diciembre de este año. Después de ese día el IVA será del 5%.