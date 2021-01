Martínez-Almeida y las sorpresas del koala

José Luis Martínez-Almeida Navasqüés nació en Madrid seis meses antes de la muerte de Franco, el 17 de abril de 1975. Sus padres, ya fallecidos, fueron Rafael Martínez-Almeida y León Castillo, abogado y hombre de negocios, y Ángela de Navasqüés Cobián Ruiz de Velasco, que durante años fue la presidenta de la Confederación Española de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica. Su abuelo paterno, Pablo Martínez-Almeida y Nacarino, fue consejero privado de don Juan de Borbón durante el exilio de Estoril y no podía ni ver a Franco. José Luis es el menor de seis hermanos. Pertenece, para entendernos, a una familia “bien”, emparentada con Fernando de Castilla (siglo XVI) y con los Manrique de Lara.

José Luis estudió desde niño en el madrileño colegio Retamar, del Opus Dei. Luego, en el ICADE (Universidad Pontificia de Comillas), donde se licenció en Derecho. En 2011 hizo realidad uno de los grandes sueños de sus padres: convertirse, por oposición, en abogado del Estado, como sus dos abuelos. Ejerció en Gerona, Toledo y por fin en Madrid.

José Luis es un hombre de carácter curioso. Siempre fue callado, bajito, obediente, obediente y obediente. Y esencialmente tímido. Y un poco pedante (lo sigue siendo, lo reconoce él). Pero luego es un bromista que se ríe de cualquier cosa que le haga gracia, sin preguntarse –como hacía uno de los personajes de Umberto Eco en El nombre de la rosa­– si la risa será pecado. Se afilió al PP a los 18 años porque, según él, “España necesitaba un cambio”, y ahí estaba él. Sigue viviendo en la casa que fue de sus padres, un dúplex en el barrio de Castillejos (Tetuán), en el que ocupa la parte de arriba. No tiene hijos. Se le han atribuido algunas novias pero está pesimistamente soltero: “No parece que mi vida familiar tenga futuro suficiente para llenar esos dos pisos”, dice. No tiene una vida social multitudinaria. Sale con amigos de vez en cuando, participa en algunos curiosos grupos de whatsApp (uno de ellos tiene el nombre de Amado líder, aunque Kim Jong-un es más bajito que Almeida), pero sigue siendo un tímido que está tratando de dejarlo y su principal virtud no es el don de gentes. Es, por decirlo de una vez, un tipo tranquilón. Iba para pijo (sigue vistiendo como tal) pero acabó convertido en buena gente.

Es católico, apostólico y del Atlético de Madrid, como su madre. Dice tacos. Tampoco muchos. De chico jugaba bien al fútbol. A pesar de que su actual puesto implica inexorablemente destrozarse el estómago con almuerzos y cenas oficiales, en las que nunca sabes qué te van a echar de comer, Almeida es gastronómicamente un tradicionalista: albóndigas, tortilla de patatas, bonito con ventresca.

En el PP hizo, más que carrera, carrerita, por lo menos al principio. Se alojó en el próvido y espacioso marsupio político de Esperanza Aguirre, donde estaba cualquier cosa menos solo porque había cola para entrar allí. Pero Almeida jugaba al golf, lo mismo que la lideresa. Y jugaba mejor que ella. Y no se dejaba ganar, algo peligrosísimo. Pero Aguirre, que sabe reconocer (algunas veces, no todas ni mucho menos) las virtudes de sus escuderos, se fijó en aquel chico. Un día, tras perder un partido en el que se habían apostado cinco euros, Aguirre le entregó el billete dedicado: “Para Pepito el cabrón”. Eso parecía buena señal.

Lo era. Nadie parecía fijarse mucho en él, pero Aguirre le hizo director general del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en 2007. Luego le nombró secretario del Consejo de Gobierno. Después se dio un paseo de año y medio por una empresa pública, SEPIDES, como abogado, pero Esperanza Aguirre lo reclamó de nuevo para la lista del PP en las elecciones municipales de 2015. Y lo puso de número tres. Aguirre, a pesar de sus desesperados esfuerzos antes y después de los comicios, no logró la Alcaldía, que fue para Manuela Carmena, pero Martínez-Almeida ya era concejal. Y cuando en 2017 Aguirre dimitió, humillada y ofendida por la traición de su mano derecha, Ignacio González, se las arregló para que el puesto de portavoz del PP en el Ayuntamiento no fuese Íñigo Henríquez de Luna, otro de “sus chicos”, sino el pequeño, listo, obediente y brillante Almeida.

Los vientos soplan deprisa y en direcciones imprevisibles. Cuando Pablo Casado, otro de los jóvenes leoncitos de Aguirre, se hizo con la presidencia del PP tras derrotar a todos paquidermos del partido, metió a Almeida en el Comité Ejecutivo Nacional. En un puesto de segunda división, pero allí estaba. Y cuando llegaron las elecciones municipales, Casado hizo que Almeida fuera el candidato a la Alcaldía de Madrid.

Se dijeron muchas cosas entonces. Que Casado ponía a un mindundi a competir con Manuela Carmena, que parecía imbatible. Que era un candidato para perder. Que no lo conocía nadie (y eso era verdad solo hasta cierto punto). Que lo que quería hacer Casado era un sacrificio humano: quemar a Almeida a cambio de tiempo para seguir desacreditando a Carmena, pararrayos entonces de todos los odios de todas las derechas.

Pero las cosas no salieron así. Íñigo Errejón montó su propia candidatura, se llevó a Carmena, rompió con Podemos y esa discordia dividió aún más el voto de la izquierda. Carmena perdió la Alcaldía y José Luis Martínez-Almeida se vio, de la noche a la mañana, convertido en alcalde, gracias al apoyo de Ciudadanos y de las centurias de Vox, que tampoco eran tantas centurias: cuatro concejales, pero indispensables. Ahí fue cuando el estupefacto Almeida, que no se lo esperaba, pensó: “Algo me va a pasar. Habrá un atentado, se caerá un edificio…”

Y entonces fue cuando todo cambió. El callado, el pequeño, el peluche Almeida, apenas conocido por los ciudadanos, empezó a hacer cosas raras. Su gran momento llegó cuando estalló la pandemia de la covid-19. Mientras los diputados de su partido se ponían como tigres en el Congreso, acusando al Gobierno de Sánchez de todas las desgracias imaginables, Almeida tiraba de teléfono y lograba el apoyo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Su secreto: sencillamente, decir la verdad, no ocultar lo que estaba pasando, no tratar de manipular ni a los sanitarios, ni a los ciudadanos, ni a nadie.

Su prestigio entre los madrileños (y entre quienes no lo eran) empezó a crecer muy deprisa. Felipe González le elogió el público mientras hablaba de la “inexperiencia” de Sánchez. Manuela Carmena hizo lo mismo, dijo de él que se estaba comportando como un “director” y como un “buen capitán”. Hasta el Pacma, el partido de los animalistas, se dejó encantar por Almeida, un taurino convicto y confeso. Por las calles de Madrid, vacías, se oía el rechinar de dientes de Isabel Ayuso, que desde la Comunidad de Madrid estaba haciendo todo lo contrario: aprovechar la más mínima oportunidad para echarle a Sánchez la culpa de absolutamente todo, hasta de sus frecuentes y mareantes cambios de opinión y decisiones contradictorias.

Almeida entendió el mensaje y empezó a contemporizar. Trató de mantener la paz en el Ayuntamiento (lo consiguió) pero, al mismo tiempo, intentó lo mismo con sus compañeros de partido, cosa siempre muy difícil. Empezó a imitar a Ayuso en sus declaraciones bélicas, eso hasta donde Almeida puede ser bélico. El último episodio es el de Filomena. La nevada de la segunda semana de enero, que en cualquier provincia o pueblo de montaña no ha pasado de ser una nevada grande pero que colapsó Madrid, llevó al alcalde a pedir al Gobierno nada menos que la declaración de zona catastrófica para la capital de España. Ni en sus más intensos delirios habría soñado el joven Almeida que se vería en una de estas. Y ahora, mientras va perdiendo poco a poco el encanto que se ganó hace ocho, nueve o diez meses con su actitud ante la pandemia, los ciudadanos se preguntan qué hace el alcalde, dónde se mete, cómo puede ser que la ciudad siga renqueando tantos días después de la nevada. Y Almeida hace algo muy frecuente en él: parpadea. Y sonríe.

El koala

El koala (Phascolarctos cinereus) es lo que se dice un bicho raro. Es un marsupial diprotodonto y el único representante de la familia de los phascolárctidos, endémico de Australia. Es un bicho callado, lento de reflejos, lento de digestión y… totalmente adorable por su aspecto, como nadie ignora. Es el tercer peluche más popular del mundo, después del tradicional osito Teddy y del oso panda.

Y es verdad que es bonachón. Obediente. Tranquilón. Se pasa la vida en los árboles, donde se siente muy a gusto, y se sorprende, se altera cuando gana las elecciones y tiene que bajar al suelo, aunque sea por un tiempo. El koala es, además, previsible para todos… salvo para los demás koalas. Esa familia tan impronunciable, la de los phascolárctidos, tiene problemas. Son encantadores, pero entre ellos no suelen llevarse bien. Son muy poco sociales, su reproducción es complicada (hay koalas que no encuentran pareja en su vida) y los cabreos que se agarran cuando otro koala se mete en su territorio, o les disputa el árbol del que se alimentan, son tremendos. Lo que pasa es que, como se mueven tan despacio y son tan lindos, a veces da la impresión de que están jugando. Pues no. Esos ruiditos tan monos que hacen con la garganta son, cuando hay problemas entre dos koalas, verdaderas blasfemias.

Tienen la suerte de no tener demasiados depredadores naturales ni tampoco municipales, aunque sí están amenazados por el llamado “retrovirus del koala” (Korv) y también por las catástrofes ambientales que acaban con su hábitat; por ejemplo los terribles incendios, las sequías y, en algún caso, las nevadas demasiado intensas para su capacidad de reacción y de aguante. En resumen: la vida del koala no es fácil. Pero hace lo que puede, caramba, hace lo que puede.