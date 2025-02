Maroto se niega a contestar a los senadores en la comisión Koldo en su segunda comparecencia

Reyes Maroto, exministra de Industria, ha optado este miércoles por no contestar a los senadores en su segunda comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo y lo ha justificado en la denuncia del PP en la Audiencia Nacional sobre la licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel, que la afecta.



En su primer turno de palabra, Maroto ha recordado que al comparecer el 29 de enero se despidió indicando a los senadores que no tendría inconveniente en regresar a la comisión, pero que en estas tres semanas ha tenido conocimiento del escrito del PP en el que judicializa la licencia a Villafuel y la involucra, por lo que ha añadido: "con mi mayor respeto a la Cámara y a su trabajo, ustedes entenderán que me acoja a mi derecho a no declarar".



Maroto ha optado así del mismo modo que su exdirector de gabinete, Juan Díaz Bidart, quien unas horas antes también declinó contestar a los senadores por el mismo motivo, la denuncia judicial del PP.



"Vuelvo a reiterar ante sus señorías que no tengo nada que ver absolutamente con esa trama corrupta", ha dicho la exministra tras indicar que ya dio hace tres semanas explicaciones sobre la licencia de Villafuel: que no hizo actuaciones porque Industria no tenía la competencia, sino Transición Ecológica.



La exministra y ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha agregado: "señorías, mi presencia hoy aquí tiene sin duda un objetivo político evidente. Confío en que las investigaciones que se están llevando a cabo clarifiquen la verdad sobre este asunto y se deje de señalar a personas inocentes".



Después, la primera interrogadora, la senadora de UPN, María Caballero, ha indicado que ese silencio la "delata" y ha dado por hecho que la exministra sabe que su ex jefe de gabinete tuvo reuniones con el empresario investigado Víctor de Aldama.



Esto ha soliviantado a Maroto, que la ha interrumpido para recordar lo que declaró en su primera comparecencia, lo que a su vez ha indignado al presidente de la comisión, Eloy Suárez, del PP, quien ha llamado al orden a la compareciente por intervenir sin el turno de palabra concedido, ha lamentado que haya venido "a reírse" de la comisión y, tras una segunda interrupción de la exministra, ha suspendido diez minutos la sesión "hasta que la señora Maroto se calme".



Tras la reanudación, el representante de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, le ha espetado a Maroto que está "indignado" ante su actitud, porque por supuesto que tienen "un objetivo político" con la comisión, como ella ha dicho, y que ese es "legítimamente" echar al PSOE del poder.



José Antonio Valbuena, del PSOE, ha dicho que comprende la decisión de Maroto de no contestar, debido a que el PP ha convertido la comisión en un circo romano en el que echan a los comparecientes a los leones.



Por el PP, Alfonso Serrano le ha recordado a Maroto que no está imputada judicialmente, aunque haya un escrito a la Audiencia Nacional, por lo que ha conjeturado que al no contestar a los senadores es porque cree que lo va a estar.



Además, para menospreciar el argumento de Maroto para no responder, Serrano ha indicado que el escrito a la Audiencia es para unificar la investigación en el Tribunal Supremo, pero la denuncia del PP era anterior y ya existía hace tres semanas.



"Si calla otorga" o "prefiere callar a mentir" son las fórmulas que ha empleado en varias ocasiones Serrano para retar a contestar a Maroto tras cada una de sus exposiciones sobre los hechos investigados, pero la exministra se ha limitado a recordar que ya dio explicaciones tres semanas antes.



Serrano ha subrayado que no se cree que el único contacto de De Aldama con Maroto versara sobre una promoción turística y que ella únicamente le derivara a Turespaña, porque ya han salido a la luz 42 'wasaps' y, ha aventurado, podrían salir más en cualquier momento.