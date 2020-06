El 'dedazo' de Marlaska para sustituir a Pérez de los Cobos abre un nuevo cisma en la Guardia Civil

La destitución del coronel Pérez de los Cobos y su consecuente reemplazo guardan ciertos paralelismos con lo que ha ocurrido en el puesto de Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, recientemente sustituido. En ambos casos, Fernando Grande-Marlaskaha burlado el escalafón para colocar a candidatos de un empleo menor al que le correspondía. Decisiones que provocan incomprensión en el seno del Instituto Armado, donde casi siempre se ha respetado la norma no escrita de encontrar un sustituto entre los candidatos que ya habían alcanzado los empleos correspondientes.

La noticia sorprendió a los miembros de la Guardia Civil: el Ministerio del Interior optaba por el teniente coronel David Blanes, jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Madrid, para sustituir a Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la región. Cuenta con una extensa trayectoria y un amplio historial de condecoraciones. Su último destino, además, le puso al frente de una unidad difícil de gestionar, por el número de efectivos a su mando y por la complejidad de las pesquisas que desarrollan.

Fuentes consultadas por Vozpópuli, no obstante, detallan que su nombramiento llamó la atención en el cuerpo. Entre otros motivos, porque el teniente coronel Blanes no ha estado al frente de ninguna Comandancia, y de ahora en adelante se desempeñará en la que -a juicio de algunos mandos del cuerpo- es la "más importante" de la Guardia Civil.

Marlaska se salta el escalafón

Pero principalmente llamó la atención su designación porque Marlaska se saltó una vez más el escalafón para ponerle en un puesto clave del cuerpo, como ocurrió en la designación del nuevo DAO. Los agentes veían en el coronel Gómez, considerado número dos de Pérez de los Cobos y recientemente ascendido a este empleo, al sucesor natural de su predecesor, tanto por su puesto en el escalafón como por el conocimiento de las investigaciones que se desarrollan en la región.

Pero Interior optó por el teniente coronel Blanes, sumido en pleno proceso de ascenso a coronel. Desde el departamento dirigido por Marlaska afirman que alcanzará ese empleo "muy pronto". Sin embargo, su desginación no ha pasado desapercibida entre los miembros del cuerpo: "Hay otros muchos coroneles a los que podrían haber recurrido y no tendrían que haber roto el escalafón". El coronel Gómez ha sido apartado de su puesto para que no haya problemas de jerarquía en la Comandancia de Madrid.

"Preocupación" entre los miembros del cuerpo

Desde Unión de Oficiales de la Guardia Civil recuerdan que "desde el punto de vista de legalidad es todo acorde a las normas": "La problemática es que todo esto se está contextualizando y entonces se ve desde ese punto de vista. Estamos dentro de una situación en la que todo se interpreta con duda y recelos, como si detrás de cada decisión hubiera una mala intención".

Desde la asociación profesional, que reúne a buena parte de los mandos de la Guardia Civil, consideran que en el cuerpo se respira un ambiente "de preocupación" tras las últimas decisiones: "No queremos que se nos utilice como un instrumento al servicio de la política, sino como un instrumento al servicio de los ciudadanos. Estamos viendo que se puede ver afectada la imagen propia de la Guardia Civil, la cual siempre ha mantenido una escrupulosa neutralidad política".

El Gobierno cierra filas con Marlaska

El Gobierno, por su parte, ha cerrado filas en torno a su ministro del Interior: "Está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y está colaborando con la Justicia", justificó Pedro Sánchez en el pleno que se celebró este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Fernando Grande-Marlaska rechazó la posibilidad de dimitir de su cargo, como le exigieron desde la oposición. Alegó que no había cometido ninguna "ilegalidad" al cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos y que todos los cambios que se están produciendo en la cúpula de la Guardia civil encajan en ese proyecto de "remodelación" con el que pretende dar un "impulso" al cuerpo.