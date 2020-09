Mariano Rajoy: “No me haga preguntas porque no las voy a oír y no podrá decir que no le he respondido”

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha visto envuelto en una nueva polémica en torno al partido Popular(PP), partido que presidió de 2004 a 2018. Ahora su nombre ha aparecido vinculado a la operación Kitchen, tal y como te hemos contado en 'Vozpópuli'.

La Unidad de Asuntos Internos que investiga el caso Villarejo considera que Rajoy tenía "conocimiento" de laoperación "parapolicial" llevada a cabo de 2013 a 2015 a espaldas de la Audiencia Nacional para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenasdocumentación "comprometedora" de sus dirigentes y de la financiación del partido. Así lo indica el auto dictado este lunes, al que tenido acceso Vozpópuli, por el cual se levanta el secreto de sumario respecto a la pieza 'Kitchen', perteneciente al 'caso Villarejo'.

Tras salir publicada esta información, una periodista de 'El País' le preguntó al expresidente popular por ello tras encontrárselo de manera fortuita en una cafetería del centro de Madrid. Su respuesta fue insólita aunque muy característica de él: "No me haga preguntas porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le he respondido".

Rajoy: "Yo no soy un personaje público, ya no"

Ante la insistencia de la periodista con sus preguntas, el que fuera líder del PP y presidente del Gobierno zanjó el tema diciendo: "Yo no soy un personaje público, ya no".

De este modo, Mariano Rajoy prefiere no hacer ningún tipo de declaración, a pesar de haber sido dirigido el PP justo en el tiempo en el que se investiga la causa.

Desde que anunció su retirada de la política el 13 de junio de 2018 ha preferido mantenerse en un plano discreto trabajando comoregistrador de la propiedad, primero en Santa Pola donde tenía su plaza, y después en Madrid.

A espaldas del juez que investigaba la 'caja B' del PP

Las pesquisas indican que "el encargo" se habría llevado al efecto entre los años 2013 y 2015, y "consistiría en la captación y la manipulación como colaborador/informante del Cuerpo Nacional de Policía, Sergio Javier Ríos Esgueva", quien era conductor de la mujer del extesorero del PP, Luis Barcenas.

"El objetivo de dicha misión podría ser, aparentemente, la obtención, en cuanto a persona de la máxima confianza del matrimonio, de información concreta sobre el lugar en el que ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del PP", apunta el magistrado.

El auto del juez destaca que estos trabajos "parapoliciales" se hicieron sin el conocimiento del juzgado que en ese momento estaba investigando la financiación irregular del Partido Popular, que entonces se encontraba en el Gobierno de España.

Por su parte, el actual líder del PP, Pablo Casado, ha rechazado valorar estos hechos e insiste en que, en la época investigada, él solo era "un diputado por Ávila" y no tenía "ninguna responsabilidad" en el partido".

