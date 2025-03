Mariano Rajoy niega en el Congreso que existiera una 'Operación Cataluña': "No ha habido una policía patriótica"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados, en la comisión de investigación sobre la denominada 'Operación Cataluña'. Durante esta jornada también está citado el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

La dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha sido la primera en preguntar al expresidente del Gobierno, interpelando sobre las supuestas búsquedas en bases de datos policiales a miembros de su partido. "No he dado ninguna instrucción para espiarles a ustedes", asevera Rajoy. "No ha habido ninguna policía patriótica", ha añadido el expresidente del Gobierno.

Ante preguntas de Belarra, Rajoy también ha negado que tuviera conocimiento sobre los llamados informes PISA y Granadinas; según el excomisario Villarejo, el primero se creó para aupar "a Podemos" para debilitar al PSOE ante el PP, mientras que el segundo supondría un montaje sobre cuentas ilícitas de Pablo Iglesias en el extranjero.

Ante preguntas de Jon Iñarritu, de EH Bildu, Rajoy ha incidido en que la única 'Operación Cataluña' estuvo relacionada con la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el órdago lanzado por Carles Puigdemont, para la celebración de un referéndum en Cataluña. Además ha negado que recibiera notas informativas del Ministerio del Interior "con carácter reservado o secreto" para investigar a políticos independentistas.

"Si la policía patriotica era un invento del PP, ¿por qué investigaron los papeles de Bárcenas, por qué Lezo, Nazarí...?", ha interpelado irónicamente Mariano Rajoy al diputado de EH Bildu. "Si fue un invento del PP, qué mal la manejamos", ha añadido.

Rajoy ha considerado que la "única Operación Cataluña" es la que tuvo que ver con el órdago independentista de Carles Puigdemont, y ha desestimado ante el diputado Carles Pagès (Junts) que se llevara a cabo ninguna investigación parapolicial en torno a las actividades de líderes separatistas. "Pregúnteme por qué tuve que aplicar el artículo 155, esa es mi responsabilidad. Si un ministro de mi Gobierno habla con un periodista, qué quiere que le diga a usted [...]. Yo soy rsponsable de mis audios, no puedo convertirme en comentarista de comentarios de otros, y menos de aquellos que no me constan".

(Habrá ampliación)

