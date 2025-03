María Jesús Montero acusa a "la derecha" de monopolizar el relato para "implantar sus dogmas

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha abogado este sábado por impulsar el proyecto colectivo frente al "sálvese quien pueda" que promueve la ultraderecha, a la que se ha mostrado convencida de que le van "a ganar la batalla". Durante su intervención en la inauguración del 13 Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Andalucía, en Castilleja de Guzmán (Sevilla), ha señalado: "claro que sopla una corriente reaccionaria de la ultraderecha que nos tiene que preocupar al conjunto de los demócratas".



Sin embargo, se ha mostrado convencida de que "la historia avanza hacia adelante, los socialistas somos optimistas por elección y por vocación, sabemos que la historia siempre terminará abocando en la igualdad de oportunidades". "Somos conscientes de que en ese camino hay muchos momentos de cimas y de valles, hay momentos de retroceso, donde las libertades y la igualdad se ponen en cuestión como elemento de pacto social, de consenso social, del orden internacional como teníamos hasta ahora en el mundo", ha dicho.



En este contexto, "claro que nos preocupa que intenten capilarizar a la opinión pública e intenten implantar sus dogmas en donde la fuerza de cada uno tiene que ser lo que nos saque a flote". El 'sálvese quien pueda' o la capacidad de crecimiento se reserva a aquellos que más tienen; los multimillonarios deciden hacerse con el poder político para, no intermediarlo ya, sino directamente "ejercerlo sin tener más interés que el suyo económico y personal porque vivimos en un mundo donde se pone en cuestión la igualdad de las mujeres o la capacidad de las políticas públicas para que los impuestos alcancen camino como instrumento de redistribución de la riqueza", ha apuntado.



Montero ha asegurado que en ese mundo, en esa atmósfera, con todo ese ruido de fondo aquí están "los socialistas para decir que está más en vigor que nunca la capacidad de que cada ciudadano, hombre o mujer, desarrolle su proyecto personal vital en igualdad con otra gente que ha tenido más suerte pero que no tiene ni el talento, ni la fuerza, ni el estímulo que tiene la gente trabajadora para sobreponerse a sí misma y tener la posibilidad de que sus hijos tengan mejores condiciones que han tenido ellos porque sí, a eso aspiran".



Por otro lado, se ha referido a los jóvenes actuales como "la generación más preparada de la historia para afrontar los retos del presente y del futuro" y ha alabado el compromiso de aquellos que en una etapa en que "se están abriendo al mundo decidan tomar partido, ubicarse, situarse, pretender que la vida no pase de largo sino sentirse capaz de aportar un grano de arena para construir este proyecto colectivo".