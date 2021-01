Marcos de Quinto: "Llevo desde los 23 años trabajando como seguramente nadie de Podemos lo ha hecho en su vida"

En su declaración de bienes del Congreso, aparecía un patrimonio de 47 millones de euros, 19 vehículos, cinco viviendas y un barco. A Marcos de Quinto le ha ido bien en los negocios y eso le convirtió durante unos meses en el diputado con un mayor patrimonio. Hace unos meses, abandonó su escaño ante el desacuerdo con la dirección que había tomado el proyecto de Ciudadanos, si bien hace un balance positivo de su trayectoria en la política.

En esta entrevista, De Quinto (Madrid, 1958) reflexiona sobre el mundo de los negocios, sobre las religiones ideológicas, sobre la situación de España y sobre este complejo momento histórico. También habla de la felicidad y de algunas formas de manipulación comunes en la sociedad actual.

Pregunta. Dicen que está mal visto ganar dinero en España...

Respuesta. Desgraciadamente, sí. La gente piensa que quien ha ganado dinero lo ha hecho de una manera deshonesta.

P. ¿Por qué cree que ocurre eso?

R. Pues mira, a la gente, cuando les han ido mal las cosas, hay quien le dice que la culpa de eso no es suya, sino que es de la sociedad o de las personas a las que les ha ido bien. Eso les exculpa de algún modo de su propia responsabilidad y les reconforta, pero con una mentira.

P. Siempre hay quien promete la resurrección...

R. Esto sucede mucho en las sociedades del sur de Europa. En las sociedades anglosajonas el tema es distinto. Cuando a alguien le van mal las cosas, hay cierta autocrítica. Pero hay profetas que aprovechan en países como España para echar la culpa a los ricos de los males de los demás. Eso genera rencor y envidia hacia quien han tenido éxito. Estas religiones ideológicas sacan lo peor de cada uno... y de esto vive mucha gente. Los 'Errejones', los 'Rafas Mayorales', los 'Iglesias'...

P. ¿Se puede ganar dinero siendo 100% honesto?

R. A ver, yo el dinero no se lo he robado a nadie. A mí una multinacional americana (Coca-Cola) me ha pagado muchísimo dinero por lo que trabajé aquí, en Singapur, en Malasia, en Tailandia, en Alemania o en EEUU. Y las multinacionales no son estúpidas. Yo hice mi trabajo como vicepresidente mundial y, a su entender, no lo hice mal. Ese dinero no se lo he quitado a nadie. Del mismo modo que Rafa Nadal no ha robado a nadie. Es un tenista excelente, gana partidos y le pagan muy bien por eso. Mira, yo llevo desde los 23 años trabajando y he trabajado como probablemente nadie de Podemos lo ha hecho en su vida.

P. Se lo pregunto de otra forma: ¿es posible ser 100% honesto cuando hay que tomar decisiones duras?

R. Claro que es posible. Mira, cuando tú llevas una empresa lo tienes que ser. Pero vamos a ver, reflexionemos: ¿qué es ser honesto? ¿Permitir que alguien que no contribuye gane el mismo dinero que compañeros que trabajan de sol a sol? ¿Ser honesto es mantenerles? Ser honesto es premiar a la gente que se lo merece y descartar a la que no. Y ser honesto a veces es duro, pero lo es mas ser cobarde y no hacer lo que hay que hacer. No hay que confundir el ser honesto con el buenismo.

P. Ojo, cita el buenismo, que parece una imposición...

R. Pues así se mueren las sociedades. Premiando a quien no estudia y a quien no trabaja.

P. Se hablaba estos días de las 'big tech' y de la censura a Donald Trump. Usted ha sido vicepresidente mundial de una gran multinacional, que también es estadounidense. Es evidente que este tipo de empresas juegan un papel importante en el panorama empresarial y geopolítico. Y siempre me pregunto lo mismo: ¿por qué no surgen iniciativas así en España?

R. En España, el talento existe. De hecho, muchas de las multinacionales se llevan talento español. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí es muy difícil emprender. Piensa una cosa: ¿cuáles son ahora las empresas más importantes de Estados Unidos y quiénes son sus dueños? ¿Y quiénes eran hace 10 años? ¿Y hace 20, 30 o 40? Te das cuenta de que todo ha cambiado porque hay permeabilidad. Hay un flujo. Prueba a hacer lo mismo en España. Aquí no ha habido esa movilidad.

P. ¿Por qué?

R. Mira, yo soy profundamente liberal y estoy en contra del capitalismo de amiguetes y del socialismo de amiguetes; y eso se ha producido durante mucho tiempo en nuestro país.

P. El dinero público, que distorsiona la competencia...

R: Yo creo que, al final, empresas emergentes o las compran de manera inmediata o las hunden. Aquí es muy complicado a veces el hacer sombra a lo institucional. España es un país que necesita más libertad de mercado y menos proteccionismo. Pero ojo, ese proteccionismo lo ha jugado tanto la derecha como la izquierda.

P. Hablemos del impuesto al azúcar, otra medida 'proteccionista'...

R. Yo estoy indignado aunque ya no estoy en Coca-Cola. A ver, si el azúcar es malo, que se prohíba. Que se meta en la cárcel al que haga un producto con azúcar, ya sean bizcochos, pasteles o helados. El cuerpo no discrimina entre el azúcar que viene de un pastel o de una bebida refrescante. Eso a Coca-Cola no le importaría, pues tiene todo su portafolio también en versión sin azúcar. Aquí el problema es que se ha hecho un impuesto discriminatorio, “a medida”, contra un sector concreto.

P. Impuestos selectivos...

R. Es que, mira, tú tienes agua, leche y yogur blanco. Si a los tres elementos les echas la misma cantidad de azúcar y les metes saborizantes, el agua se convierte en refresco, y eso es malo, pero el batido y el yogur azucarado parece que no lo son. ¡Pero si les he echado el mismo azúcar! ¿Esto va de ciencia o de que alguien quiere meter un impuesto de resentimiento contra determinadas multinacionales?

P. ¿No ve ahí paternalismo?

R: Es falso paternalismo. Ahí hay persecución ideológica por parte de un izquierdismo antiamericano trasnochado.

P. Leía una entrevista que le hicieron hace un tiempo y me llamó la atención que ustedes, en Coca-Cola España, llegaron a estudiar algo tan intangible como la felicidad.

R. Así es.

P. ¿Es más difícil ser feliz ahora que en 2007? ¿Habría que rehacer el estudio?

R. En aquella época, había alguna gente que escribía libros sobre la felicidad, pero nadie había hecho una validación cuantitativa de sus hipótesis. Nosotros, que estábamos muy metidos en temas de investigación de mercados, decidimos con el equipo español medir lo supuestamente inmedible. Yo no creo que la situación haya variado mucho. Mira, recuerdo que la gente que decía tener creencias religiosas era más feliz que la que no; pero, sin embargo, aquellos que tenían extremadas creencias religiosas no era tan felices. Gente sin problemas económicos podía ser mas feliz que aquellos con problemas, sin embargo, tener demasiado dinero no implicaba mayor felicidad. Esas cosas yo creo que forman parte de la raíz de los humanos y no están supeditadas a temas coyunturales.

P. Pero parece difícil ser feliz en estos tiempos...

R. Hay un tema importante. Yo creo que todo eso nos está sirviendo para contextualizar un poco lo que es el Estado. Porque nosotros, en la boyante Europa, estamos un poco malcriados y pensamos que el Estado nos tiene que proveer de todo, incluso atarnos los zapatos. Pensamos que pagar impuestos obliga a la Administración a resolvernos la vida. Pero hay veces que suceden catástrofes naturales y eso escapa al control de nadie. Nosotros mismos tenemos que protegernos y cuidarnos porque, al final, nosotros en nuestras familias dependemos de nosotros mismos y no podemos siempre esperar soluciones del exterior.

P. Eso provoca la distorsión a la hora de entender los hábitos de Estados Unidos, ¿no?

R. Claro, aquí nos cuesta por ejemplo entender el tema de las armas. Es decir, la responsabilidad de proteger a la familia depende de uno mismo allí. Yo tengo esa responsabilidad, no la policía. Esa mentalidad se lleva a otros muchos ámbitos. Aquí pedimos hasta que nos limpien la acera de nieve. Allí, la responsabilidad es de cada vecino. Incluso los niños trabajan quitándola para ganar unos dólares. Allí mientras haya justicia, educación, seguridad y sanidad se entiende que el Estado cumple con sus obligaciones. El resto... ¡pues es que hay quien piensa que no se debe pagar más que eso!

P. Hablando de libertad, usted se opuso frontalmente a una de las prórrogas del estado de alarma. La pregunta es clara: ¿cree que con la pandemia se han tomado medidas innecesarias contra la libertad individual?

R. Vamos a ver, es que esto es un chiste. ¿Sabes que estamos en estado de alarma?

P. Sí, claro.

R. Pues hay gente que no se acuerda porque se aprobó un estado de alarma para seis meses. ¡Y eso es un chiste! ¿Sabes que el Gobierno tiene en estos momentos todas las facultades para tomar las decisiones que quiera? Es como si tuviera un cheque en blanco que no cobra. Y, a la vez, da toda la responsabilidad a las comunidades autónomas. Pero estas le piden cosas que consideran útiles, como que los test de antígenos los hagan las farmacias y se lo han negado durante un montón de tiempo. Es incomprensible.

P. Y decisiones que se han permitido han servido al Gobierno para culpar a la población...

R. El Gobierno ha culpado, primero, a los bares y los ha cerrado, y hemos visto que la gente se ha seguido contagiando. Luego culpará a las mercerías o a las tiendas de boinas. Y, cuando ya no le quede nada, se inventará otra excusa antes de reconocer su responsabilidad.

P. Y las vacunas se ponen con retraso y nadie parece asumir competencias...

R. Tenemos una suerte tremenda con el Ministerio de Sanidad porque, si te acuerdas, se lo ofrecieron a Podemos y no lo quiso porque consideró que no tenía ningún tipo de influencia. ¡Menos mal! ¡Podríamos estar peor! (ríe). Aun así, es importante que la estructura ministerial que ha elegido Sánchez obedece a sus compromisos políticos, no a razones de efectividad. Illa no estaba preparado para lidiar con esta pandemia, y es educado, tiene buenas formas, pero no sirve para esto; y en cosas como la campaña de vacunación se ve.

P. Hablaba con Juan Carlos Girauta hace unos meses sobre Ciudadanos y me decía que el partido había quedado como “una gestora de nóminas”. ¿Usted cree que hay riesgo real de que desaparezca el partido?

R. Yo tengo mucho cariño a Ciudadanos, al partido que en su momento me acogió y escuchaba mis opiniones; y tengo mucho respeto a mis excompañeros, que están trabajando honestamente y a destajo, pues con diez diputados la situación es muy complicada y el trabajo, enorme. Mira, es imprescindible que exista en España un partido liberal y, por el momento, Ciudadanos es el partido que más se acerca a ese ideal. Al liberalismo económico, pero también al personal; al que permite la eutanasia y es poco intervencionista en la vida de la gente. Yo no sé si en estos momentos alguna gente que hay dentro está tratando de que el corazón socialdemócrata que siempre ha mantenido oculto el partido prevalezca. Si eso fuera así, se equivocan, pero es una decisión que ya no depende de mí.

P. ¿Le decepcionó la política?

R. Para nada. Yo no soy un ingenuo. Entré en la política pensando que me podía encontrar cosas muy buenas y muy malas; y así lo viví. La política fue para mí un master muy valioso. Me he sentido muy honrado de poder haber estado ahí, aunque fuera brevemente.

P. ¿Dónde hay que tener más cuidado con el fuego cruzado, en los partidos o las empresas?

R. A ver, en los partidos existe mucho nepotismo y discrecionalidad. No suelen gestionar bien el talento y deberían evolucionar mucho para saber sacar mejor provecho de él. Entonces, a veces, entre la lealtad y el talento se inclinan por lo primero. Esto habría que revisarlo. Yo estaba en este tema, me apasionaba, pero no me dio tiempo a cambiar nada.

P. Después de la política, lo intentó en una operación difícil, como es la de Abengoa Shares...

R. Entré ahí solo por ayudar. Cerré un acuerdo. Pero el populismo empresarial lo echó por tierra para desgracia del futuro de la compañía, así como para desgracia de los mismos que echaron el acuerdo por tierra y pronto se arrepentirán de tan estúpida decisión.

P. Y ya está fuera...

R. Estoy ya fuera. Yo intenté ayudar cuando había una gente razonable al mando, como Antonio Gómez; y, dándonos cuenta de la situación crítica de Abengoa, que puede cerrar en cuestión de semanas, con un sentido de la responsabilidad de Gómez, Ignacio Trillo y yo, vimos la oportunidad de hacer un acuerdo para salvar esa compañía. Por cosas de la vida, gente de la empresa no lo aceptó y, en estos momentos, la situación es muy peligrosa para Abengoa. Afortunadamente, los nuevos consejeros son gente responsable que se ha dado cuenta de que no pueden tomar una decisión que hunda a la compañía. Por eso, pugnan por el plan de refinanciación, que es fundamental para que no se cierre Abengoa.