El juez Marchena, molesto por la filtración de la sentencia del 'procés': "No está terminada"

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que ha juzgado a los responsables del procés, ha expresado este sábado su malestar por la filtración de algunos detalles de la sentencia a los líderes independentistas y ha advertido que "una sentencia no está terminada hasta que la firma el último magistrado".

En una conversación informal con periodistas durante la recepción del Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, Marchena ha hecho esta observación tras conocerse que nueve de los encausados serán condenados por sedición y no por rebelión en la sentencia que, según ha confirmado, se hará pública el lunes o el martes, informa Efe.

Marchena ha lamentado las filtraciones, aunque ha admitido que no se pueden evitar con una sentencia que tiene que pasar por doce personas. En cualquier caso ha advertido de que no se puede confirmar ningún detalle de la sentencia y ha recalcado que "todo está abierto" porque "una sentencia no esta terminada hasta que la firma el ultimo magistrado.

La sentencia aún no cuenta con la firma de los siete magistrados que han juzgado este asunto, un trámite que estaba previsto para el próximo lunes. Hasta ese momento cualquiera de los magistrados puede anunciar la presentación de un voto particular, han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.

A Marchena se le veía molesto durante la breve conversación con un reducido grupo de periodistas, aunque preguntado si estaba disgustado por la filtración del contenido de la sentencia ha dicho que ni siquiera podía decir que estuviera enfadado porque sería confirmarlo.

"Una insensatez"

Además, ha señalado que puede haber discrepancias hasta el último momento, y ha insistido en que sería una "insensatez" confirmar lo filtrado. "Yo no puedo confirmar que eso sea así, sería una insensatez", ha señalado.

El tribunal que ha juzgado la causa del procés ha acordado por unanimidad condenar a sus principales responsables por delitos de sedición y de malversación y descartar la acusación de rebelión que formuló la Fiscalía, según han confirmado fuentes jurídicas.