Manuel Domínguez González, vicepresidente de Canarias: "Sánchez nos hace sentir como una colonia de Ultramar

Desde la desgracia del volcán de La Palma en 2021, los canarios saben más que nunca que viven sobre una tierra de abandonos y han dejado de emplear el tono almibarado con el que siempre se relacionaban con el Gobierno central. Una agresividad pasiva que en el bello vergel han sabido encontrar en Bruselas las respuestas que no hallan en Madrid. ¿Qué hubiera ocurrido si para tratar el cupo catalán el Parlament pidiera la presencia del ministro de Asuntos Exteriores en lugar de la vicepresidenta económica y ministra de Hacienda? Eso ha ocurrido la pasada semana en el Parlamento de Canarias por los problemas sanitarios derivados de la agenda protección de fronteras que hay en la isla de El Hierro, territorio donde por primera vez en la historia los vecinos de La Restinga se comienzan a movilizar por la saturación de servicios sociales: 11.000 habitantes frente a 24.000 llegados de forma irregular el pasado 2024. Este mes de febrero el ministro canario Ángel Víctor Torres ha dicho que el PSOE canario está dispuesto a ser la rueda de repuesto si Coalición Canaria (CC) decide echar al PP del Gobierno de Canarias. CC ha respondido: gracias, pero no. A diferencia de otros pactos en el pasado entre CC y PP desde 2023 la estabilidad se ha ido cimentando y eso que los populares han tocado poder en áreas estratégicas para los nacionalistas como Educación o Relaciones con la UE. El pasado verano el presidente de Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó a preguntas de Vozpópuli que Canarias es una región ultraperiférica a la que el Gobierno central le da tratamiento de "colonia". Siete meses después la percepción en CC y PP es la misma: "Sánchez nos hace sentir como una colonia de Ultramar".



Pregunta. ¿Quién manda en Canarias? Entre 2019 y 2023 aparecieron por Madrid unos mediadores insulares, alguno con acta de diputado, que dejaron la imagen de las islas manga por hombro. ¿Esto es habitual?



Respuesta. Bueno, aquí lo que tenemos es que evitar el beneficio personal. Y desde la Presidencia y la Vicepresidencia tenemos muy claro que cualquier indicio o sospecha que tengamos al respecto merece y tendrá una actuación contundente por nuestra parte. No podemos seguir vendiendo la imagen de Canarias de lo que se ha hecho con los 4 millones de euros de mascarillas que se compraron a una empresa de venta de vehículos, mascarillas que no llegaron. No podemos ser portada de los medios de comunicación, porque el anterior presidente del Gobierno de Canarias, supuestamente, ha estado vinculado a unas empresas que están en una trama nacional. No podemos ver cómo el expresidente del Gobierno de Canarias miente la Comisión de Investigación a nivel nacional. No podemos ser portada porque se utilizó a un sector tan necesitado como el sector primario en Canarias, la ganadería, particularmente para beneficios de unos pocos. Y, por lo tanto, ahí nosotros hemos sido tajantes, hemos sido contundentes. Y yo creo que Canarias merece una imagen mucho más limpia de lo que se ha vendido en los últimos tiempos.

Hemos roto el retrovisor para no mirar hacia detrás, el destrozo que se le ha hecho a Canarias en la última legislatura ha sido descomunal

P. ¿Ha rastreado algo sobre la refinería que en Madrid el empresario Jesús de Aldama quería colocar en las islas con el respaldo de Venezuela?



R. No, la verdad es que no tengo información al respecto de ese asunto. Es un tema que ni siquiera me he preocupado.



P. ¿Es normal hablar de una refinería nueva cuando se desmonta otra?



R. En Canarias estamos cambiando el modelo. Hemos visto cómo en Tenerife se desmantela una refinería. Estamos viendo cómo conseguimos por primera vez en la historia cambiar ese sistema de producción de energía, que somos la comunidad autónoma que más contamina de todo el territorio nacional. En definitiva, hemos pasado página. Y hemos roto el retrovisor para no mirar hacia atrás, porque el destrozo que se le ha hecho a Canarias en la última legislatura, en el pasado, ha sido descomunal.



P. ¿En qué estado se encuentran las medidas para paliar el déficit de generación de energía?



R. Bueno, hemos dado paso a ese gigante en cuanto a la energía se refiere en Canarias. En primer lugar, nos hemos encontrado con una emergencia. Islas como Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria tienen un déficit de energía y hay un informe del año 2010 que dice que estas islas en algún momento sufrirán un cero energético. Ojo, eso económicamente es un drama. Luego lo hemos vivido en la isla de La Gomera. Por lo tanto, ese asunto lo hemos planteado, se ha adjudicado esa emergencia y en unos años, y digo en unos años, tendremos la operatividad para en caso de que haya un cero energético, todavía no estamos exentos de ese riesgo, podremos tirar de ello.



P. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando tiene que explicar en Madrid que Canarias está como lejos y todo lo que ello conlleva?



R. Nosotros no somos igual que Murcia o que Valencia o Andalucía. Nosotros somos un territorio fragmentado, un territorio alejado, una región ultraperiférica, porque su propia definición lo dice, y en ello necesitamos una serie de acciones que nos coloquen en igual de condiciones que el resto del territorio, para entonces poder ser competitivos.

P. ¿Necesitan un escudo fiscal?



R. Si nosotros no tuviésemos nuestro Régimen Económico y Fiscal, por ejemplo, nosotros no podríamos competir con el resto del territorio nacional. Cuando estamos hablando de las ETS, de ese impuesto o pago de tasas, para no llamarlo impuesto, por el transporte marítimo, Canarias es la comunidad autónoma de todo el territorio nacional con mayor afección.

Con algún ministerio te llevas la mano a la cabeza porque ves cómo no entienden cuál es nuestra situación



P. ¿Por qué?



R. Porque nosotros importamos en torno al 98% de nuestros insumos y las navieras nos han dicho: ¿Quiere usted que le hagamos llegar los insumos? Vaya a buscarlos a África, porque a mí me sale muy caro. Por lo tanto, yo creo que hemos ido dando pasos hacia adelante, pero todavía queda mucho por hacer para hacer comprender a la ciudadanía en general, pero sobre todo a quienes gobiernan y han gobernado a nivel nacional, que Canarias no tiene privilegios, Canarias tiene derechos y esos derechos son intocables.



P. ¿En su partido qué dicen, no sé acuerdan cuando en la época del PP de Aznar ponían una separata de Canarias en el programa electoral? Lo digo por los menores llegados en embarcaciones de forma irregular.



R. Bueno, yo tengo que reconocer que he percibido de mis compañeros, compañeras a nivel nacional, mucha empatía. Parece que se empieza a entender quiénes somos, dónde estamos, qué necesitamos, No somos ni mejores ni peores.



P. ¿No hay diferencias?



R. Tenemos diferencias. Claro que tenemos diferencias, hasta en la forma de hablar. Pero es que ya solo la lejanía y la fragmentación del terreno nos obliga a tener que ser tratados de manera diferente, pero no en base a esos privilegios. Y bueno, yo tengo que reconocer que en esas conversaciones que mantengo con la presidenta de Madrid, con el presidente de Andalucía o con el presidente de Castilla-León, hay empatía y hay comprensión de lo que estamos nosotros viviendo y de cuál es nuestra situación. Con lo cual a mí eso me alegra mucho, más allá de la dirección nacional del partido.



P. ¿Y en el Gobierno Sánchez?



R. Es verdad que en determinadas ocasiones, intentas hablar con algún ministerio y te llevas la mano a la cabeza porque ves cómo no entienden cuál es nuestra situación. Pero yo creo que hemos ido dando pasos hacia adelante en favor de que haya una mayor comprensión de este archipiélago.