Manuel Castells asegura que la polémica por su 'desaparición' es una "leyenda urbana"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha reaparecido este miércoles en una rueda de prensa 'online' en la que también ha participado el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos. Ambos se habían reunido previa y virtualmente para abordar el nuevo curso universitario 2020-2021.

Castells se sometió a una operación de columna vertebral la semana pasada y ha asegurado que el próximo lunes volverá al ministerio que dirige.

Consciente de la polémica que ha suscitado el vacío de su agenda en el último mes, el ministro propuesto por Ada Colau ha señalado que el asunto de su desaparición es "una leyenda urbana".

"No entiendo el tema de la desaparición. Me he dedicado a trabajar", ha afirmado. El titular de Universidades y catedrático de Sociología ha reconocido que él "no es político profesional" y que "me trae sin cuidado el ruido mediático".

"Una campaña política interesada"

"La semana pasada estaba en el hospital por una operación de columna vertebral. El lunes estaré en el Ministerio", ha garantizado. Según Castells, las críticas a su ausencia responden a una "leyenda urbana" y una "campaña política interesada" en la que no pretende "entrar porque "yo me dedico a trabajar".

El reconocido sociólogo ha defendido el trabajo realiza "desde el anuncio del estado de alarma" y ha puesto en relieve las "11 entrevistas que ha realizado en medios de comunicación" y sus "dos comparecencias", además de sus respuestas a "varias preguntas parlamentarias".

Ha recordado su única comparecencia desde Moncloa en abril. "Fue la única que me pidieron, eso lo lleva la Secretaria de Estado de Comunicación", ha reconocido.

Además, ha apuntado que los ministros "tendremos nuestras propias comparecencias". "Pero si quieren que aparezca más, apareceré más. Pero hablar no es trabajar. Yo trabajo y cuando hay avances en los resultados no tengo problema en aparecer en una rueda de prensa para informar de esos resultados", ha dicho.

Preguntado por si Sánchez le ha comunicado su intención de sustituirle en una hipotética remodelación del Ejecutivo, Castells ha respondido que "no tengo ni la menor idea de lo que me habla".