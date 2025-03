Cientos de manifestantes se concentran contra la gestión de Óscar Puente del Cercanías

Centenares de personas han clamado este sábado contra el "caos" de Cercanías en Cataluña y han exigido un servicio "digno" en nueve concentraciones repartidas por localidades catalanas, en una jornada en la que ha habido un nuevo corte de circulación en la zona Tarragona por una incidencia en la red. Diversas plataformas de usuarios habían convocado protestas a las 12:00 horas en las estaciones de Tarragona, Tortosa, Valls, Segur de Calafell (Tarragona), Molins de Rei, La Garriga, Cardedeu (Barcelona), Figueres (Girona) y Lleida.

La concentración más concurrida, liderada por Dignitat a les Vies, ha sido en la estación de Tarragona, donde se han concentrado unas 500 personas para exigir "un servicio ferroviario digno" y protestar contra "el caos" que están produciendo las continuas incidencias y retrasos de los trenes. "El sistema ferroviario está colapsado por todas partes. Las administraciones nos dicen que es por culpa de las obras y que todo mejorará, pero es mentira", ha afirmado la portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez.

La zona de Tarragona es una de las que más ha sufrido en los últimos meses por los cinco meses de obras en el túnel de Roda de Berà que interrumpió la circulación entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders. El reinicio del servicio el pasado 3 de marzo ha ido acompañado de una concatenación de incidencias, que se han repetido este sábado: la circulación de los trenes de las líneas R14, R15, R16 y R17 ha quedado interrumpida a media mañana entre Altafulla y Sant Vicenç de Calders (Tarragona) por unas averías. En un acto sobre la restauración fluvial del Ter en Manlleu (Barcelona), la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha advertido de que las incidencias "se continuarán produciendo", por las obras e inversiones de Adif para mejorar la red.

Críticas de la oposición al Govern

En la reunión del consell nacional de JxCat en Mollerussa (Lleida), el secretario general del partido, Jordi Turull, también se ha referido a la situación de Rodalies y ha acusado al Govern del PSC de ser incapaz de hacer frente a las incidencias: "Tenemos una avería de gobierno en Cataluña y nuestra misión es cambiarlo".

En la protesta de Tarragona, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha advertido de que Cataluña no podrá liderar "nada" si el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no se compromete a que los trenes lleguen a la hora. También en Tarragona, la presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha exigido más inversiones por la situación "límite" que vive Rodalies, ante la cual considera que la Generalitat no puede pedir "paciencia" a los usuarios.

En Molins de Rei (Barcelona), donde varias decenas de personas se han concentrado para pedir un tren "digno y accesible", el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido a Illa que no le dedique "ni un segundo" a la ampliación del Aeropuerto de El Prat, ya que considera que la prioridad en infraestructuras es el tren.