Barcelona acoge la primera manifestación contra la imposición lingüística y a favor del castellano

"No va a haber otra igual porque es la primera", indica a este periódico un ciudadano catalán que asegura que no faltará a la manifestación bajo el lema 'Contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento: Libertad' convocada hoy en Barcelona a las 12 horas por la Asociación Hablamos Español. Se trata de la primera marcha a favor de la elección lingüística que se produce en Cataluña.

"Acudiré porque mis hijos son víctimas de este acoso al castellano. No pueden estudiar en su lengua materna porque no tienen elección", denuncian. "En Cataluña no se imparte ni una sola asignatura en español y, además, el castellano como materia tiene una hora menos que el inglés. Es vergonzoso", apostillan.

Pero esta situación es sólo la punta del iceberg. "Existen muchísimos casos de personas afectadas. Trabajadores cualificados potenciales que son excluidos de bolsas de trabajo porque no cuentan con el requisito lingüístico. ¿Cómo es posible que se les dejen escapar en trabajos que no necesitan el idioma?", se pregunta Gloria Lago, presidenta de la asociación.

Y a estas situaciones se les suman las más comunes: "Que te atiendan en cualquier edificio público en la lengua de la nación es en algunas comunidades misión imposible", denuncian unos. "No se debería de excluir o penalizar el uso del español a la hora de acceder a cualquier ayuda pública", se quejan otros.

Libertad de elección lingüística en todo el país

Hastiados de esta situación y con el objetivo no de excluir las lenguas cooficiales de cada comunidad si no de defender la del país, nació la Asociación Hablamos Español. "La lengua se está utilizando por los partidos nacionalistas como instrumento" y va en detrimento del castellano, lamentan. Su fin no es otro que conseguir la igualdad lingüística. Para ello proponen que se apruebe en el Congreso una ley en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que posibilite la libertad de elección lingüística en todo el ámbito nacional. "Parece que el problema es sólo de los catalanes, pero también está ocurriendo en Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana", exponen.

"En Valencia, con el gobierno de PSPV, Compromís y Podemos está desapareciendo a marchas forzadas el español", manifiestan.

Para poder presentar su ILP y que se debata en el Parlamento necesitan recoger al menos 500.000 firmas. "Contamos con voluntarios en todas las comunidades autónomas que están comprometidos con la causa aunque no les afecte porque consideran que se está produciendo una situación insostenible", cuentan.

La manifestación se hacía necesaria porque los catalanes necesitan desahogarse, decir que todo lo que está pasando les parece una injusticia

Así, y a lo largo de la manifestación de este domingo, que partirá de la plaza de la Universidad de Barcelona hasta la plaza de San Jaime, habrá tres estands para poder firmar a favor de la ILP. "No queremos caer en ningún tipo de connotación política. Sólo luchamos por la libertad de lengua", recalcan. El plazo para presentarla finalizará el 10 de noviembre.

Medios de comunicación y diversas instituciones ya se han sumado a la causa. También el cantante Alejandro Abad, quien al finalizar la manifestación cantará una versión del himno español con letra como broche final.

"Creemos que esta manifestación se hacía necesaria, por dar más visibilidad a nuestro proyecto, pero sobre todo porque nos dimos cuenta de que los catalanes necesitan desahogarse, decir que todo lo que está pasando con la lengua española les parece una injusticia", alegan.