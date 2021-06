Este domingo se celebra en la Plaza de Colón (Madrid) la manifestación contra los indultos a los líderes del 'procés' convocada por la plataforma Unión 78, integrada por personas como Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Savater.

La protesta cuenta con la participación de PP, Ciudadanos y Vox y los líderes de los tres partidos han acudido a la misma para mostrar su rechazo a la medida del Gobierno de Pedro Sánchez.

Última hora de la manifestación de Colón contra los indultos

14.02 Unión 78 carga en su manifiesto al Gobierno "inepto, parasitario y autoritario" de Sánchez. Al grito de "basta ya", la plataforma ha expresado su oposición a esa medida de gracia que considera un "grave atentado" a la democracia.

13.57 Tras resultar elegida nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra ha señalado que "España no se merece una oposición" con unas "derechas" que vuelven a "petrificarse hoy de nuevo en una foto en blanco y negro en la plaza de Colón".

13.50 El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, se ha referido este domingo a la concentración de Colón y ha asegurado que "se promueve la discordia, la división y la confrontación".

13.32 Según la Policía Municipal de Madrid, un total de 126.000 personas se han congregado en la Plaza de Colón y en las calles aledañas para protestar contra los indultos.

13.27 Mientras se celebraba la manifestación en Madrid, el PP instalaba una mesa en la plaza España de Barcelona para recoger firmas contra los indultos que el Gobierno plantea conceder a los líderes independentistas.

13.20 Los asistentes a la protesta aplauden tas sonar en directo el himno de España con el que se da por finalizada la concentración.

13.15 "No vamos a permitir que nuestra nación se entregue a unos delincuentes para que Sánchez pueda dormir dos años más en La Moncloa", ha asegurado Rosa Díez.

13.08 Rosa Díez comienza su intervención agradeciendo su asistencia a las miles de personas que se han desplazado a la Plaza de Colón. "Es un grave atentando contra la democracia", ha apuntado sobre los indultos la exdirigente de UPyD. "En el Gobierno de Sánchez la mentira sistemática ha sustituido a la política", ha añadido Díez.

13.04 Según datos de la Policía Nacional, unas 25.000 personas se concentran este mediodía en la Plaza de Colón de Madrid.

12.53 Tras los problemas técnicos que han retrasado casi una hora el inicio de la protesta, el escritor Andrés Trapiello abre el acto con la lectura del manifiesto. "Nadie es facha por decir hoy lo que el presidente del Gobierno decía hace unos meses", ha señalado Trapiello sobre las palabras de Pedro Sánchez en contra de los indultos.

12.46 El retraso de la protesta en la Plaza de Colón se debe a un problema con el generador, tal y como han confirmado desde Unión 78.

12:05 La manifestación en contra de los indultos se retrasa hasta las 12.30 por problemas técnicos.

11.58 La Delegación del Gobierno confirma que el aforo en la Plaza de Colón ya está completo.

11.50 A solo unos minutos de que dé comienzo la manifestación, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado contra Pedro Sánchez por haber mentido en la campaña electoral, cuando aseguró que no indultaría a los líderes del 'procés'. "No se puede ir a la campaña electoral mintiendo y ahora indultar a estos señores para ganar tiempo en La Moncloa", ha afirmado en declaraciones a los medios. "No es Cataluña la que se indulta con esto, se indulta a los que han roto Cataluña", ha añadido.

11.45 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, recuerda en su intervención el vídeo en el que Pedro Sánchez dijo que había que acabar con los indultos y pide "coherencia" al líder del Ejecutivo. "Le pedimos a Sánchez que no venda la soberanía nacional, la unidad, por un puñado de votos". "España sí, indultos no".

11.43 Isabel Díaz-Ayuso: "Reivindicamos con nuestra presencia no la foto de Colón, sino la foto de la dignidad. Pretenden robar la soberanía al pueblo español. El presidente ha pasado de ser un inspector a ser un cómplice. Desde la Comunidad de Madrid queremos reivindicar la unidad de España". "¿Cuál es el siguiente plan de Sánchez para mantenerse en La Moncloa?", pregunta la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Vamos a estar de la lado de la ley", apunta.

11.41 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Le pido a Pedro Sánchez que tome nota porque él los va a indultar pero los españoles no le van a indultar a él, no le van a permitir que siga en la política de tierra quemada y de interés personal. Lo que se produce hoy aquí es un acto de dignidad, de justicia".

11.35 El líder de Vox, Santiago Abascal: "Esta plaza de Colón a la que volvemos una vez más, sin miedo, sin vergüenza a ningún tipo de foto, porque la foto que avergüenza a todos los españoles es la del Gobierno fotografiado gobernando y sostenido en el poder gracias a todos los enemigos de España, del orden constitucional y de las libertades, es decir, del comunismo totalitario, del separatismo golpista y de los terroristas. Esa es la foto que hoy combatimos".

MADRID, 13/06/2021.- El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), acompañado por sus compañeros de partido, Rocío Monasterio (2i), Macarena Olona (2d), y el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, asisten a la concentración convocada por la plataforma Unión 78, este domingo en la plaza de Colón, para manifestar su oposición a los indultos a los condenados por el "procés". EFE/Rodrigo Jiménez

11.20 A falta de unos 40 minutos para que comience la manifestación, unas 2.000 personas se encuentran ya en la Plaza de Colón. Algunos de los asistentes, muchos con banderas de España, portan pancartas con lemas como 'No a los indultos' o 'Indultos=Insulto'.

11.10 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha escrito un tuit antes de acudir a la manifestación en el que ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el momento en el que dijo que había que "acabar con los indultos". "Aún puedes recuperar esa vergüenza y la coherencia rechazando los indultos a los presos por sedición. Nos vemos en Colón a las 12 horas", ha señalado el líder del PP.