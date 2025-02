Cargos de Ferraz ven la mano de Iván Redondo en el fichaje del asesor del "hermanito"

El 2 de marzo de 2020, Luis María Carrero Pérez, funcionario de la Junta de Extremadura en el Cuerpo de Profesores Oficiales de Idiomas, desembarcó en La Moncloa en situación de servicios especiales. Iván Redondo había sido refrendado como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno el 14 de enero y se sucedían los nombramientos en unos primeros Consejos de Ministros de legislatura que poco después tendrían que lidiar con la pandemia.

Carrero Pérez fue contratado como vocal asesor en el Departamento de Análisis y Estudios del Ministerio de Presidencia, como personal eventual en puestos de confianza o asesoramiento, según ha detallado Moncloa a la juez que investiga al hermano de Sánchez. Beatriz Biedma analiza ahora los pormenores de la contratación de ida y vuelta entre Badajoz y Moncloa de este profesor de idiomas que en correos en la causa llama "hermanito" al hermano de Pedro Sánchez, del que es subordinado desde noviembre de 2023.

Entre los más de 440 asesores que tenía Presidencia, este funcionario de la Junta de Extremadura recaló en el área estratégica de Unidad de mensaje, que se creó entonces.

Mandos de Ferraz consultados por Vozpópuli ven la mano de Iván Redondo en su fichaje y apuntan al caladero extremeño del que Redondo hizo uso en Moncloa y en su consultora Redondo & Asociados.

Estas fuentes subrayan la importancia de Redondo en Extremadura como director del Gabinete de la Presidencia de la Junta, con rango de consejero, asesorando a José Antonio Monago entre 2012 y 2015.

Carrero Pérez sobrevivió a Redondo en Moncloa y finalizó sus servicios el 16 de noviembre de 2023, pero trabajaba desde mucho antes en Presidencia para David Sánchez, como ha advertido la juez.

Poco antes de la investidura de Pedro Sánchez y con el Gobierno en funciones, el 29 de septiembre de 2023, la Diputación de Badajoz creó la plaza de Carrero Pérez, que tiene como objeto promocionar las actividades del hermano del presidente del Gobierno, en concreto, el programa de óperas en Portugal. Fue contratado por concurso de méritos, sin oposición, con un sueldo de 55.267 euros.

En los correos de junio y julio de 2024 que volcó la UCO puede verse que actúa como secretario personal de Sánchez, y que tiene un rol de asistente personal en asuntos delicados que atañen a David Sánchez, como los relacionados con la polémica sobre su contratación por la Diputación de Badajoz, cuando el juez Peinado que investiga a Begoña Gómez ha citado como imputada a Cristina Álvarez, la alto cargo de Moncloa que ejerció labores de asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

Nuevos correos revelan que estas comunicaciones se venían produciendo antes de que Carrero Pérez dejara La Moncloa y muestran que tenían una relación fraguada mucho antes, de gran cercanía e intimidad. Además de llamarle "hermanito", le dirige apelativos cariñosos en portugués. Aparecen menciones a la hija de Sánchez, que empezó la guardería en Madrid en noviembre de 2023, que amenazan la pretendida residencia fiscal de Sánchez en Portugal, como ha informado Vozpópuli.

El fontanero de Moncloa también actúa de agente y representante del "hermanito" de Sánchez en el mundo musical. Le escribe correos a las 1.14 de la madrugada para darle cuenta de sus gestiones y le promociona entre dramaturgos, académicos y medios.

Autor de libros de idiomas y de contenido cultural e histórico -Leer en español. La ciudad de los dioses; El secreto de Cristóbal Colón (Santillana) El castillo y la villa de Fuentidueña de Tajo (Comunidad de Madrid)-, Carrero Pérez es conocedor del mundillo teatral y musical, como muestran los correos.

Profesor de portugués en la Escuela de Idiomas de la Junta en Mérida, fuentes conocedoras apuntan a que Carrero Pérez conoció a David Sánchez en Badajoz entre 2017 y 2018 y que éste también podría haber mediado para su contratación en Moncloa. Poco después de que este profesor llegara a Presidencia, estalló la pandemia y en septiembre de ese año David Sánchez pidió una excedencia, que pasó en Tailandia.

¿El origen del desembarco de David Sánchez?

La conexión entre Extremadura y Redondo podría también ser el origen del desembarco de David Sánchez en Badajoz. A Redondo se le sitúa cerca de Pedro Sánchez cuando se preparaban las Primarias contra Susana Díaz en mayo de 2017 y empezó a trabajar para el partido el septiembre de ese año. Sin embargo, el propio Redondo ha manifestado su cercanía a Pedro Sánchez en octubre de 2016, junto cuando se preparaba la plaza que la juez investiga que se creó para David Sánchez en la Diputación de Badajoz

"Sucedió a las 12.30 de la mañana en el Congreso de los Diputados el 30 de octubre de 2016. Ése fue el momento fundante, hora y media antes de que se cerrara el registro. Nos habíamos escrito solo unas horas antes. Y eso que entonces éramos tan solo amigos. Cuando lo comunicó en rueda prensa, recuerdo decirle a mi mujer: esto es nuevo. ¿Qué es lo que vi? A un presidente. Solo que era el líder de la oposición, dimitía y se iba. Ése fue el primer momento", escribía Redondo en La Vanguardia el pasado 26 de abril (¿Cómo es Pedro Sánchez?), en plenos cinco días de reflexión de un Sánchez "profundamente enamorado".

"Mi amá siempre me ha enseñado que cuando hay que estar con una persona no es en el éxito, sino cuando lo está pasando mal. Sánchez dimitía como diputado por convicción aquel día. Quedándose sin nada. Dejó el escaño para pasar a ser un “militante de base”. Para no ir contra su partido y hacer presidente a Mariano Rajoy. Así es como pasó. Sin teatrillos. Sin postureos. Pura autenticidad. No estaría en política a cualquier precio", proseguía Redondo, que se habría acercado a Sánchez en los últimos meses, según apuntan fuentes conocedoras.

En esta tribuna, Redondo alaba a Sánchez "tal cual es para los que le conocemos, sin coraza, audaz y determinado" también al convocar por sorpresa elecciones generales el 29 de mayo de 2023.

El tercer momento que destaca son los citados cinco días de parón y una carta a la ciudadanía que "redactó de su puño y letra" y en la que "había humanidad, fragilidad y dolor". "El presidente volvía a asumir riesgos que desbordan cualquier posibilidad de tacticismo. Y qué quieren que les diga: sólo desde una concepción de la política como ocupación del poder a cualquier precio, se entienden algunas actitudes y respuestas destructivas ante un ejercicio tan sincero y humano. Pedro no nació político, sino persona. Como el resto de sus señorías, es padre, esposo, hermano o hijo. Y no se trata solo de ellos, sino de todos nosotros y de nuestros ideales. Del país que queremos y merecemos ser. El objetivo de la política es mejorar la sociedad. Y para ello a la forma de hacer política hay que ponerle unos límites".

Redondo apela a que Sánchez es también "hermano" en un momento en el que informaciones periodísticas alertaban de que David Sánchez, del que se venía informando desde julio de 2017 de que había sido colocado a dedo, tributa en Portugal a pesar de ser empleado público y de que no acudía a trabajar.

¿Tuvo que ver el consultor político con que Dávid Sánchez aterrizara en Badajoz desde San Petersburgo en mayo de 2017 y aportara abundante documentación para una plaza que había salido 15 días antes en una página de difícil acceso de la Diputación de Badajoz? El hermano de Pedro Sánchez fue el único candidato al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 19 de mayo de 2017 que no tenía título oficial español y que no había trabajado en Extremadura ni tenía vínculos con la región.

Algunas fuentes consultadas en Extremadura recuerdan que en el PSOE extremeño había animadversión contra el ex asesor de Monago, que habría diseñado enfrentamientos a cara de perro contra Guillermo Fernández Vara. Éste declaró en septiembre de 2017 que había "chocado" la contratación como asesor por la dirección federal del PSOE de Redondo. "Como suele decir el refrán lo que nos quedará por ver". Estas fuentes tampoco creen que Redondo tuviera una relación mucho mejor con Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz desde julio de 2015, justo cuando Monago perdió las elecciones. Señalan a la buena relación de Pedro Sánchez con el ahora delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y con Fernández Vara como el origen del desembarco de David Sánchez en Badajoz. Fuentes próximas a Redondo rechazan que tuviera un papel en este proceso.

Con todo, en octubre de 2016 el acercamiento de Redondo a Sánchez, y al PSOE, había empezado, y era evidente en mayo de 2017.

El 19 de mayo de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio del inicio del proceso de contratación para el nuevo puesto de coordinador de Conservatorios. El 23 de mayo de 2017, Pedro Sánchez ganó las Primarias y fue nombrado de nuevo secretario General el 18 de junio. El 22 de junio se publicó la lista de once admitidos en la Diputación de Badajoz; entre ellos, David Sánchez. El 29 de junio la Diputación propuso contratar al hermano de Sánchez, lo que se resolvió hacer el 30 de junio y se publicó el 3 de julio. Ese día Fernández Vara y José Luis Ábalos defendieron en rueda de prensa en Ferraz la contratación.