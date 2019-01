La Audiencia de Navarra decide que ‘La Manada’ siga en libertad

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decidido que los cinco condenados de ‘la manada’ sigan en libertad provisional a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que en diciembre ratificó la condena a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento, según informan fuentes jurídicas.

El escrito, conocido esta mañana y al que ha tenido acceso Vozpópuli, contiene un voto que discrepa con la decisión tomada y que ha sido emitido por el presidente del Tribunal. A esta petición de devolver a prisión a los cinco integrantes de 'La Manada' se han sumado la acusación particular, y las acusaciones populares, del Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad Foral de Navarra.

Entre su argumentación para mantener a los cinco condenados en libertad provisional, los magistrados consideran que "el argumento del riesgo de fuga" es "endeble" porque desde que se conociese la ratificación de la sentencia por parte del TSJN hace casi un mes, los miembros de 'La Manada' han cumplido con las medidas cautelares de presentarse todos los lunes, miércoles y viernes en dependencias judiciales.

La Audiencia de Navarra, que dictó la condena contra ellos en primera instancia, celebró el pasado 26 de diciembre una vistilla en el Palacio de Justicia de Pamplona para estudiar la petición de las acusaciones. Tanto los abogados de la víctima como los representantes de la Fiscalía, el Ayuntamiento pamplonés y el Gobierno navarro se mostraron partidarios del reingreso en la cárcel del grupo de cinco sevillanos al apreciar riesgo de fuga.

Por el contrario, el abogado de cuatro de los condenados, Agustín Martínez, rechazó el reingreso en prisión de sus clientes ya que, a su juicio, "no ha cambiado absolutamente nada" para que el tribunal tome esa decisión.

Dos tribunales coinciden en la condena

Son ya dos tribunales los que coinciden en su condena y en los hechos probados. No obstante, tanto los condenados como las acusaciones ya anunciaron que recurrirían ante el Supremo. El grupo de sevillanos aspira a su absolución mientras las acusaciones piden que sean condenados por agresión sexual y no por abuso. No obstante, el alto tribunal no tiene plazo para decidir y se prevé que la resolución pueda demorarse cerca de un año. Sólo en ese momento la sentencia sería firme y definitiva.

Los miembros de ‘la manada’ fueron arrestados tras la primera noche de las fiestas de San Fermín, el 7 de julio de 2016 después de que la víctima acudiese a denunciar una violación ante la Policía Municipal de la capital navarra. Permanecieron encarcelados en prisión preventiva dos años, todo el tiempo que duró la instrucción y el juicio. Fueron puestos en libertad provisional en julio de 2018. La decisión de la Audiencia de Navarra les permite seguir en esta situación.