El teatro del Mundo. Auto Sacramental de Calderón de la Barca, estreno absoluto del FIAS en la agenda cultural de la Comunidad de Madrid

Nota de prensa de la Comunidad de Madrid:

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid estará protagonizada este fin de semana por el estreno absoluto de El teatro del Mundo. Auto Sacramental de Calderón de la Barca, un encargo del FIAS, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, al grupo español For the fun of it. Esta versión, dirigida por Antonio Castillo Algarra y adaptada en colaboración con Ignacio Rodulfo Hazen, ofrece una muestra de las músicas religiosas de los siglos XVI y XVII entre España e Italia, incluido el canto gregoriano. Habrá tres oportunidades de disfrutarla: en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial (jueves 3 y viernes 4) y en la iglesia San Manuel González de San Sebastián de los Reyes (sábado 5).

El programa incluye partituras de los maestros del Renacimiento, como Juan del Encina y Francisco Guerrero, hasta del Barroco romano de Gregorio Allegri. Se recoge también todo el juego teatral de los solos al Santísimo y los villancicos, hasta llegar a uno de los primeros ejemplos de ópera religiosa, compuesta en las misiones bolivianas del siglo XVIII. Tampoco podían faltar las danzas del Corpus Christi, una de las manifestaciones más antiguas y originales de la fiesta religiosa en el mundo hispánico. De esta manera, quiere plasmar el espíritu cultural del barroco español, su sentido religioso, litúrgico y musical.

Continuando con la programación del FIAS, Pepe Viyuela y Sara Águeda ofrecerán la representación de Los milagros de Nuestra Señora, un espectáculo teatral y musical sobre la poesía de Gonzalo de Berceo, con músicas de Francisco Guerrero, del Libre Vermell de Montserrat y de las Cantigas de Santa María (viernes 4, en el Pequeño Teatro de San Sebastián de los Reyes).

Los Teatros del Canal (en su Sala Verde) acogerán tres estrenos en España comprendidos en la programación del festival. Por un lado, la formación Bab L’Bluz, con Swaken (jueves 3) conducirá al público a una música ancestral y futurista, arraigada en blues psicodélico, funk, en los ritmos del rock y trance del Magreb. Al día siguiente, procedente de Canadá, la banda Big Brave presentará su último álbum, A Chaos of Flowers (viernes 4).

La tercera de las citas incluye dos conciertos diferentes dentro de la misma entrada, de Massimo Silverio y de María Mazzotta (sábado 5). El primero presentará su primer álbum, Hrudja, con el que trae al FIAS una lengua minoritaria del norte italiano de Los Alpes llamada cárnico, en la que él escribe y canta. A continuación, la otra intérprete italiana reivindicadora de la tradición rural de su país, interpreta Onde, título de su último trabajo, donde ha elegido expresar la fuerza vital y sincera de esta tradición a través de instrumentos contemporáneos y con un sabor suburbano.

Teatro y danza en los Teatros del Canal

Al margen del FIAS, los Teatros del Canal completan su cartelera con teatro y danza. Cuentan con el estreno de la obra Música para Hitler, un drama basado en hechos reales durante la Segunda Guerra Mundial, en la Francia ocupada por los nazis, cuando el músico Pau Casals, exiliado desde enero de 1939 en el país galo, recibió la invitación para actuar ante el dictador alemán. Este momento concreto de la biografía del célebre violonchelista, es el que Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano han recreado en esta pieza teatral, dirigida por Juan Carlos Rubio y protagonizada por Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla (Sala Roja Concha Velasco, hasta el 20 de abril).

Y en la Sala Negra podrá disfrutarse del Estreno en España de From the Throat to the Dawn (sábado 5 y domingo 6), una performance inmersiva, creada e interpretada en solitario por Sorour Darabi, artista transdisciplinar iraní residente en Francia. Para ella se ha inspirado en la obra contemporánea Mille et Une Nuits, creada por él mismo para el Festival Montpellier Danse 2024. Esta creación ofrece una reflexión íntima sobre el poder de las historias como acto de resistencia y transformación.

El Teatro de La Abadía, por su parte, mantiene en cartel (Sala José Luis Alonso, hasta el 13 de abril) Viejos tiempos, del nobel Harold Pinter, bajo la dirección de Beatriz Argüello y con un elenco encabezado por Ernesto Alterio y Marta Belenguer.

En San Lorenzo de El Escorial podrá verse Los ochenta son nuestros (domingo 6, en el Real Coliseo Carlos III). Se trata de una de las obras más emblemáticas de Ana Diosdado, figura clave del teatro español del siglo XX y comienzos del XXI. Estrenada en 1988, esta pieza crea un retrato vibrante y honesto de la juventud de la época, reflejando las tensiones, las ternuras y los dilemas ideológicos que marcaron a toda una generación.

Llegan los gladiadores a Alcalá de Henares

La Comunidad de Madrid continúa con las propuestas expositivas, todas gratuitas, en sus diferentes espacios. En la capital, la Sala Alcalá 31 mantiene Secundino Hernández en obras, la primera muestra institucional del pintor madrileño en su ciudad natal, con un itinerario por sus casi 30 años de carrera artística; y en la Sala de Arte Joven, Las iguanas van a morder a los hombres que no sueñan, con obras de cinco artistas emergentes analizando las fuerzas de la naturaleza y los ciclos vitales, comisariada por Raquel Algaba (ambas, hasta el 20 de abril).

En Alcalá de Henares, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) presenta la exposición ¡Hispano! Gladiadores en el Imperio Romano (hasta el 28 de septiembre). La muestra ofrece una visión integral sobre el fenómeno histórico de la gladiatura con el máximo rigor arqueológico, desde su origen, su relación con el poder, el desarrollo de los juegos gladiatorios y el papel social de sus protagonistas.

La importancia del edificio del anfiteatro, escenario de los combates y espacio fundamental en el urbanismo, se ilustra además con una espectacular museografía que incluye una reproducción en pequeño formato.

Comisariada por las directoras del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Trinidad Nogales, y del departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del Museo Arqueológico Nacional, Ángeles Castellano, la exhibición cuenta con más de 170 piezas arqueológicas originales procedentes de varias colecciones nacionales e italianas.

En Móstoles, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (CA2M) ofrece la muestra dedicada al artista mexicano Jorge Satorre: Ría (hasta el 31 de agosto). Y acompañando esta exhibición se encuentra Juego infinito de cuerdas bajo el sol, una propuesta de la ilustradora María Medem con un diseño expositivo que no sólo ocupa las paredes del Centro con algunos de sus dibujos, sino también los huecos de escalera o la biblioteca con trabajos realizados sobre distintos textiles.

Además, a lo largo de este año, la Administración autonómica lleva la fotografía, el arte contemporáneo o las artes gráficas por toda la región, a través de diez propuestas de la Red de Exposiciones Itinerantes (Red Itiner) que viajan por los 77 municipios adheridos. Y, por último, cabe recordar que puede visitarse Flamboyant. Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria (hasta el 31 de julio), organizada por la Fundación Casa de Alba con el patrocinio del Gobierno regional.

Viernes 4 de abril

Viejos tiempos

Beatriz Argüello

Hasta el 13 de abril – 20:00 horas - Sala José Luis Alonso – Teatro de La Abadía. MADRID

Sábado 5 abril

Música para Hitler

Juan Carlos Rubio – Yolanda García Serrano

Hasta el 20 de abril - 20:00 horas – Sala Roja Concha Velasco - Teatros del Canal. MADRID

From the Throat to the Dawn

Sorour Darabi

5 y 6 de abril – 18:30 horas – Sala Negra - Teatros del Canal. MADRID

Domingo 6 de abril

Los ochenta son nuestros

Luciano García Lorenzo – Ana Diosdado

12:30 horas - Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Museos y exposiciones

Las iguanas van a morder a los hombres que no sueñan

Hasta el 20 de abril de 2025 – Sala de exposiciones Arte Joven. MADRID

Secundino Hernández en obras

Hasta el 20 de abril de 2025 – Sala de exposiciones Alcalá 31. MADRID

Flamboyant: Joana Vasconcelos

Hasta el 31 de julio de 2025 – Palacio de Liria. MADRID

Jorge Satorre. Ría

Hasta el 31 de agosto de 2025 – Museo Centro de Arte Dos de Mayo CA2M. MÓSTOLES

¡Hispano! Gladiadores en el Imperio Romano

Hasta el 28 de septiembre de 2025 – Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA). ALCALÁ DE HENARES

Programa Red Itiner 2025