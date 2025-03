Teatralia cierra su 29ª edición con el estreno en España de un prodigio escénico internacional, Dimanche, de las compañías belgas Focus y Chaliwaté

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid estará protagonizada por la despedida de la 29ª edición de Teatralia, Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos, que este fin de semana llenará la región de acrobacias, marionetas y malabares. Destaca el estreno en España de Dimanche (Domingo), espectáculo de gran complejidad técnica que las compañías belgas Focus y Chaliwaté representarán en los Teatros del Canal (Sala Verde, sábado 29 y domingo 30).

Julie Tenret, Sicaire Durieux y Sandrine Heyraud han escrito y dirigido esta obra, que también interpretan, en alternancia con otros actores. Entre la ficción onírica y la realidad de los hechos, la pieza pinta un retrato irónico y tierno, divertido y a la vez sin concesiones, de una Humanidad sorprendida por las fuerzas incontrolables de la Naturaleza.

Dimanche tiene una estructura narrativa cinematográfica, no se escatiman ni medios ni esfuerzos y está ejecutado con un grado de precisión técnica e interpretativa tales que lo sitúa en la excelencia escénica. Su exhibición significa todo un acontecimiento capaz de provocar el asombro, incluso del espectador más avezado.

Además, estos días, el festival trae un segundo estreno en España de la compañía checa Drak Theatre (sábado 29, en el Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas). En esta ocasión interpretarán Do hajan! (¡A dormir!), espectáculo premiado a la mejor dirección, coreografía, escenografía, composición musical y diseño de iluminación en la Bienal Internacional de Teatro de Marionetas Mateřinka de la República Checa.

Por su parte, la compañía mallorquina D'es Tro llega con Poi, obra de las artes del circo con la manipulación de un único elemento: la peonza. Este juguete tradicional aparece aquí en diversas formas y tamaños, manipulado por Guillem Vizcaíno de una manera asombrosa, como si de un juego de malabares se tratara (sábado 29 y domingo 30, en Réplika Teatro).

Además, habrá nuevas oportunidades de disfrutar de espectáculos que ya han pasado por esta edición de Teatralia. Con funciones el sábado 29 y el domingo 30 estarán: El Mago de Oz de La Canica Teatro, en el Espacio Abierto Quinta de los Molinos; En el kilómetro 523 de 300 Alas blancas, en La Casa Encendida, y Com els pingüins (Como los pingüinos) de La Bleda, en la Sala Mirador.

Asimismo, el domingo 30 también habrá función de otros dos montajes: A la gloria con Gloria Fuertes de Teatro de Malta, en la Casa de la Cultura Carmen Conde, de Majadahonda, y En un rincón del mundo de LaSal Teatro, en el Real Coliseo de Carlos III, de San Lorenzo de El Escorial.

Danza contemporánea en los Teatros del Canal

Teatros del Canal abre las puertas de su Sala Roja-Concha Velasco (jueves 27 y viernes 28) a la danza contemporánea de Sharon Eyal, ex bailarina destacada de la Batsheva Dance Company. Llega a Madrid con Into the Hairy, la última creación para su compañía S-E-D Dance Company, para la que ha contado con el productor y compositor de música electrónica londinense Koreless, autor de la banda sonora.

Estrenada en el Festival de Montpellier en 2023, la obra ha recorrido diferentes teatros europeos con el reconocimiento unánime del público, que ha admirado la precisión de los movimientos de los bailarines, el sofisticado vestuario –diseño de Maria Grazia Chiuri para Christian Dior– y una visión diferente de las emociones del alma humana.

Para los amantes del teatro, hasta el 13 de abril, la Sala José Luis Alonso del Teatro de La Abadía mantiene en cartel Viejos tiempos, del Nobel Harold Pinter, bajo la dirección de Beatriz Argüello y con un elenco protagonizado por Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina.

En Alcalá de Henares, el Corral de Comedias contará con Viaje a Pancaya. A partir de textos del Siglo de Oro (viernes 28 y sábado 29), bajo la dirección de Cristina Yáñez. A través de una dramaturgia compuesta por loas, entremeses, enredos y música popular, la compañía Tranvía Teatro regresa a los escenarios con este viaje desde el Siglo de Oro hasta la actualidad.

En San Lorenzo de El Escorial, en el Real Coliseo Carlos III podrá verse Del amor loco atrevido (sábado 29). Un espectáculo interdisciplinar que une música, teatro y literatura, de la compañía Harmonia del Parnàs.

Música antigua y pop en el FIAS

Por su parte, el FIAS, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid entra en su cuarta semana con la fuerza del pop y el folclore que presenta en exclusiva Le Parody –proyecto musical de la malagueña Sole Parody– con su último disco, Remedios, que estrenará en el FIAS en dos conciertos (sábado 29, en El Centro Cultural Humanidades Sierra Norte, de La Cabrera; y domingo 30, en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid).

Además, en la iglesia San Antonio de la Navata, de Galapagar, el Collegium Musicum Madrid interpretará Il pianto della Madonna (sábado 29), compuesto por obras sacras de los más grandes compositores italianos del siglo XVII, como Claudio Monteverdi, Giovanni Felice Sances o Alessandro Grandi. Y en la Sala Real, de Becerril de la Sierra, el actor Pepe Viyuela y la arpista Sara Águeda representarán Los milagros de Nuestra Señora (sábado 29), un espectáculo teatral y musical sobre la poesía de Gonzalo de Berceo.

Exposiciones gratuitas por toda la región

Las propuestas expositivas de la Comunidad de Madrid, todas gratuitas, continúan en sus diferentes espacios, destacando por su número y alcance las que llevará la Administración regional a lo largo de todo 2025 por los 77 municipios adheridos a la Red de Exposiciones Itinerantes

Son un total de diez muestras temporales, entre las que se encuentra la creación contemporánea, como Francisco Bores en el Madrid de las primeras vanguardias, que aborda la estancia del pintor en Madrid, o Tirando del hilo. Lenguajes textiles en el arte contemporáneo, que incluye esculturas, tapices o patchwork de creadores como Elian Stolarsky, Soledad Santiesteban o Elisa Ortega Montilla.

Las artes gráficas, por su parte, están presentes con dos de las muestras. Salvador Dalí. La Divina Comedia ofrece la oportunidad de adentrarse en el particular universo creativo del artista, con la edición que realizó del clásico italiano en 1965, con motivo del 700º aniversario del nacimiento de Dante Alighieri. También El espíritu del samurái. Estampas japonesas de honor y valor, formada por 45 grabados originales de la época del ukiyo-e (siglos XVII a XIX), procedentes de la colección Bujalance.

La historieta se encuentra representada con Pensar el cómic. Un viaje por el arte de la narración gráfica, que propone un recorrido visual a través de más de 60 piezas y reproducciones. Y la fotografía tiene una destacada presencia en la Red con cuatro propuestas: Jordi Socías. Al final de la escapada; 1975. Cambio de tercio; Madrileños centenarios. La sabiduría de la longevidad y Región. Fotografía, paisaje y patrimonio.

En paralelo, en la Sala Canal de Isabel II la muestra Caprile Lorenzo llega a sus últimos días. Un viaje por la vida y obra del modista a través de más de un centenar de sus vestidos más icónicos, convertidos ya en historia de la moda. Puede visitarse hasta este domingo (30 de marzo), con reserva previa.

La Sala Alcalá 31 continúa con Secundino Hernández en obras (hasta el 20 de abril). Esta es la primera exposición institucional del pintor madrileño en su ciudad natal, planteada como un itinerario por sus casi 30 años de carrera artística.

A su vez, el Ejecutivo regional expone en la Sala de Arte Joven (hasta el 20 de abril) la obra de cinco artistas emergentes que analizan las fuerzas de la naturaleza y los ciclos vitales, bajo el título Las iguanas van a morder a los hombres que no sueñan, comisariada por Raquel Algaba.

En Móstoles, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (CA2M) ofrece la muestra dedicada al artista mexicano Jorge Satorre: Ría (hasta el 31 de agosto). Y acompañando esta exhibición se encuentra Juego infinito de cuerdas bajo el sol, una propuesta de la ilustradora María Medem con un diseño expositivo que no sólo ocupa las paredes del Centro con algunos de sus dibujos, sino también los huecos de escalera o la biblioteca con trabajos realizados sobre distintos textiles.

Por último, continúa Flamboyant. Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria (hasta el 31 de julio), muestra organizada por la Fundación Casa de Alba con el patrocinio del Gobierno regional. Una oportunidad única para conocer la obra de esta artista portuguesa a través del diálogo entre su arte rompedor y una de las colecciones histórico-artísticas privadas más importantes del mundo.

Viernes 28 de marzo

Into the Hairy

Sharon Eyal - compañía S-E-D Dance Company

20:00 horas – Sala Roja-Concha Velasco – Teatros del Canal. MADRID

Viejos tiempos

Beatriz Argüello

Hasta el 13 de abril – 20:00 horas – Sala José Luis Alonso – Teatro de La Abadía. MADRID

Programación FIAS, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid

Programación Teatralia, Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos

Sábado 29 de marzo

Viaje a Pancaya. A partir de textos del Siglo de Oro

Cristina Yáñez

Hasta el 13 de abril – 19:30 horas – Corral de Comedias. ALCALÁ DE HENARES

Del amor loco atrevido

Harmonía del Parnás

19:00 horas - Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Programación FIAS, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid

Programación Teatralia, Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos

Domingo 30 de marzo

Programación FIAS, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid

Programación Teatralia, Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos

Museos y exposiciones

Programa Red Itiner 2025

Caprile Lorenzo

Hasta el 30 de marzo – Sala de exposiciones Canal de Isabel II. MADRID

Las iguanas van a morder a los hombres que no sueñan

Hasta el 20 de abril – Sala de exposiciones Arte Joven. MADRID

Secundino Hernández en obras

Hasta el 20 de abril – Sala de exposiciones Alcalá 31. MADRID

Flamboyant: Joana Vasconcelos

Hasta el 31 de julio – Palacio de Liria. MADRID

Jorge Satorre. Ría

Hasta el 31 de agosto – Museo Centro de Arte Dos de Mayo CA2M. MÓSTOLES