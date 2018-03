El sector sanitario se moviliza en Madrid por una mejora de las condiciones laborales

Un total de 16.000 facultativos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y 5.000 residentes están convocados este miércoles a una jornada de huelga convocada por el sindicato AMYTS para reivindicar diversas mejoras para la profesión, como la aplicación de la jornada de 35 horas semanales.

La jornada de huelga arranca a las 8 horas y se prolongará hasta la noche y también se convocará otro paro para el próximo día 2 de abril, en el marco de las movilizaciones que se impulsan a nivel nacional.

El sindicato sostiene que "hay razones" para la huelga pues se ha llegado al "límite absoluto" del deterioro de las condiciones laborales de los facultativos y eso, además, está "afectando gravemente a la calidad de la asistencia que se presta a los pacientes".

Además, para este miércoles una gran manifestación de médicos de toda España en Madrid, desde el Ministerio de Sanidad a la plaza de Las Cortes, que pretende ser un "gran toque de atención" para el Gobierno y todas las Administraciones sanitarias.

La protesta está convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la que pertenece AMYTS, con el apoyo de todos los integrantes del Foro de la Profesión Médica (Organización Médica Colegial, Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas y Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina).

Entre las reivindicaciones para esta jornada de huelga es la "recuperación" del poder adquisitivo, pues considera que los médicos han perdido entre el 25 y el 30 por ciento de su salario desde que el Gobierno central presidido por José Luis Rodríguez Zapatero "recortando" el salario base, antigüedad y pagas extras en torno a un 9 por ciento en 2010, que han continuado después con los respectivos ejecutivos.

También demandan la recuperación de la jornada semanal de 35 horas y que se aplique la carrera profesional igual que en todas las autonomías y para "todos los profesionales independientemente de su tipo de contratación" (incluido el personal no fijo).

Además, exigen la realización de las Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) y concursos de traslados con periodicidad bienal (como mínimo) y donde las lenguas cooficiales no sean un requisito, unido a equiparar el número de plazas MIR al de graduados en las Facultades de Medicina.

Otro objetivo de la huelga es garantizar los requisitos de titulación de los médicos que ejercen en el Sistema Nacional de Salud, la negociación de nueva aplicación de jornada en 2018 y la negociación de un convenio colectivo para los residentes en el ámbito del SERMAS.

Finalmente, los convocantes reclaman la solución a la "sobrecarga asistencial del médico en atención primaria, hospitalaria y urgencias".

Servicios mínimos

Por su parte, la Consejería de Sanidad ha establecido los servicios mínimos para la huelga de facultativos y que fija para hospitales una plantilla similar a la de domingos y festivos, aunque con personal adicional en diversas unidades.

Además, en los centros de salud con cuatro o más facultativos se garantizará la presencia de dos médicos de familia y un pediatra por turno que cuenten con Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP). En el supuesto de que no exista pediatra en la plantilla del centro se sustituirá por otro médico.

En los centros de salud con menos de cuatro médicos se establece la presencia de un médico de familia y un pediatra por turno (si no ha pediatra se sustituirá por otro facultativo). En los Servicios de Atención Rural y en los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria se fija un facultativo para esta jornada de huelga.

En el caso del SUMMA 112 se establecerá un dispositivo asistencial de personal facultativo según el 'plannig' de trabajo para ese día y en los centros de salud mental y en la Casa de Socorro de Alcalá de Henares se fija un facultativo.

Para el personal de colecta Centro de Transfusión y en las unidades hospitalarias de donación se fija también un médico en cada turno de mañana y tarde, En personal de centro se establece un facultativo especialista en hematología en turno de mañana y otro de guarda localizada a partir de las 15.30 horas.

Respecto a los hospitales, los servicios mínimos para el personal facultativo será similar al de domingos y festivos y el personal de guardia programada para atender todas las actividades sanitarias urgentes.

No obstante, se fijan mínimos adicionales para las unidades de Diálisis, Urgencias, Reanimación, Cuidados Críticos y Hospitalización, Quirófanos, Anatomía Patológica, Hospital de Día, Oncología, Unidades de SIDA, Pediatría, Médico-Quirúrgica, Unidades de Cuidados Paliativos, Farmacia, Diagnóstico por Imagen y Otras Exploraciones, Laboratorio, Extracción y Trasplante de Órganos, Radioterapia, Hemodinámica, Admisión y Archivo y Administración, con el objetivo de garantizar la "plena asistencia" a peticiones de pacientes afectados en determinadas patologías críticas, especialmente graves e incluso de riesgo vital.