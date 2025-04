Madrid se resigna a celebrar el 2 de Mayo sin parada militar

Los actos institucionales del Dos de Mayo, festividad de la Comunidad de Madrid, se celebrarán por primera vez en su historia en el exterior de la Real Casa de Correos, donde se instalarán pantallas y dos gradas para el público para que los madrileños puedan seguir el evento.



Según ha informado el Gobierno regional, la Comunidad de Madrid está preparando un Dos de Mayo "especial" este año, en el que no habrá la tradicional parada militar tras la decisión del Ministerio de Defensa de cancelar el desfile en la Puerta del Sol por tratarse de un acto cívico y no militar, ni tampoco participará la Patrulla Aérea.



Esta decisión ha provocado un nuevo choque entre el Gobierno y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que no cursará ninguna invitación este año a ningún miembro del Gobierno.



Ante la suspensión de la parada militar, la Comunidad de Madrid busca alternativas para los actos del Dos de Mayo de este año, y una de las novedades será sacar todos los actos conmemorativos al exterior de la Real Casa de Correos, incluida la imposición de las Grandes Cruces, "con el objetivo de hacer partícipe de este día a todo el pueblo de Madrid", ha subrayado el Gobierno regional.



Así, habrá pantallas y dos amplias gradas para el público, que podrá seguir todo el evento, que comenzará con la colocación por parte de Díaz Ayuso de la tradicional corona de laurel en la placa que rinde homenaje a los héroes del 2 de mayo de 1808.