La insólita contradicción de los sindicatos: se manifiestan contra quien no gobierna y con las pensiones revalorizadas

La convocatoria de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en Madrid ha resultado un fracaso. Ni 500 personas han estado presente en esta concentración en la que se protestaba contra un partido que no gobierna, el Partido Popular, y por unas pensiones que ya están revalorizadas. Los secretarios generales de ambas organizaciones sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han convocado diversas concentraciones en toda España tras el voto en contra de PP, Vox y Junts al decreto "ómnibus" que incluía el alza de las pensiones, la extensión de la bonificación del transporte público y las ayudas por la dana en Valencia. Además, han instado al Gobierno a incluir en los Presupuestos Generales del Estado una agenda social que incluya, entre otros asuntos, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y el compromiso de que el salario mínimo interprofesional (SMI) no cotice por IRPF. Ambos sindicatos



Han optado por mantener la protesta a pesar de que el Gobierno ha vuelto a aprobar las medidas sociales en un nuevo decreto. Tras la negativa de los populares, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decido volver a presentar un escrito, recogido ya en el BOE, en el que se incluyen algunas de las medidas contempladas en el decreto ómnibus, entre las que se encuentran las ayudas al transporte y las pensiones.

En la celebrada en Madrid, a la que han acudido algo más de un centenar de asistentes, Sordo y Álvarez han afeado la distancia que separa las preocupaciones de los ciudadanos de los intereses de los parlamentarios. El secretario general de UGT ha aclarado que los sindicatos están en la calle "para reivindicar que el Parlamento no secuestre los derechos de los ciudadanos y ciudadanas", ya que, en su opinión, el Congreso de los Diputados "incumple leyes aprobadas", como es la revalorización de las pensiones. Por eso, las organizaciones sindicales "van a ir más allá" del decreto ómnibus, que no se ha negociado con ellos y no cubre "ni de lejos" las necesidades de los ciudadanos



Entre otras exigencias, los sindicatos van a exigir que el SMI quede exento de IRPF, así como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una "reivindicación permanente" que, si no obtiene respuesta por parte del Gobierno, abocará a nuevas manifestaciones, ha asegurado Pepe Álvarez. Desde CCOO, Unai Sordo ha destacado que la concentración cuenta con el apoyo de organizaciones de todo tipo y de toda España, después de un par de semanas en las que "ha estado en peligro un decreto ley" que renueva el escudo social.



Durante estos días se han vivido unos "juegos de pactismo" muy preocupantes, que muestran que a la ciudadanía la separación de intereses de las mayorías sociales y los de los políticos, ha denunciado. "Queremos que el Gobierno ponga en marcha una agenda social", ha agregado, porque en España "hay mucha precariedad" y los sindicatos deben estar "muy atentos y vigilantes" de lo que se hace en el Congreso. Los sindicatos deben "fiscalizar" al legislativo, que tiene que ser "valiente", máxime cuando se ha visto que existe una alternativa "de derecha y de extrema derecha" que pone en peligro las conquistas de los trabajadores.