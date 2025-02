El Hospital público Gregorio Marañón participa en un estudio que avala los beneficios del ejercicio físico en el centro de trabajo

Marta Supervía, médica adjunta del Servicio de Rehabilitación del Marañón, ha colaborado como coautora en un innovador estudio promovido por la Clínica Mayo de Estados Unidos. Este trabajo revela la importancia de incorporar la actividad física en el entorno laboral, especialmente en oficinas, para contrarrestar el sedentarismo prolongado. Este estilo de vida puede ser un factor de riesgo para enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El estudio titulado "Effect of Active Workstations on Neurocognitive Performance and Typing Skills: A Randomized Clinical Trial" ha sido publicado en la prestigiosa revista Journal of the American Heart Association, vinculada a la Sociedad Americana de Cardiología.

¿Cómo afectan las estaciones de trabajo activas?

El estudio, en el que Marta Supervía ha tenido un papel activo, demuestra que los entornos laborales activos no solo mejoran el rendimiento cognitivo de los empleados, sino que también ayudan a reducir el sedentarismo sin afectar negativamente el desempeño laboral. La investigación se centró en evaluar el impacto de lugares de trabajo activos en el rendimiento neurocognitivo y las habilidades de mecanografía. Para ello, se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado en un centro de bienestar para empleados.

Durante cuatro días consecutivos, se evaluaron cuatro configuraciones de oficina: una estación estacionaria el primer día y tres estaciones activas (de pie, caminando o con stepper) en los días siguientes. Los resultados del ensayo mostraron que, en comparación con estar sentado, el uso de estaciones de trabajo activas mejoró o, al menos, mantuvo sin cambios la función neurocognitiva de los participantes. Según Marta Supervía, "la adaptación a los espacios de trabajo activos pareció mejorar con el tiempo, sugiriendo un proceso de habituación".

Sin embargo, se observó una pequeña disminución en la velocidad de mecanografía entre las estaciones de pie y con stepper. Estos hallazgos sugieren la posibilidad de implementar más oficinas activas para promover la salud y el rendimiento laboral de los empleados.

El Marañón impulsa la actividad física en oficinas

En línea con los resultados del estudio, el Servicio de Rehabilitación del Marañón ha desarrollado una serie de videos para fomentar la actividad física en el entorno laboral, especialmente entre aquellos con trabajos de oficina. Estos videos buscan prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, abordando el sedentarismo como un factor de riesgo para enfermedades crónicas y mortalidad. La iniciativa pretende garantizar que los trabajadores puedan mantener su productividad mientras cuidan su salud.

¿Qué ejercicios se recomiendan en el trabajo?

Los videos explicativos, ya disponibles para los profesionales del hospital, ofrecen una serie de ejercicios fáciles de implementar a lo largo de la jornada laboral. Estos incluyen ejercicios de estiramientos, aeróbicos y de fuerza, que pueden realizarse en breves periodos de tiempo. Además, se fomenta el uso de las escaleras en lugar del ascensor y se sugiere realizar reuniones de trabajo mientras se camina por los pasillos.

Esta estrategia no solo pretende mejorar la salud física de los empleados, sino también su bienestar general. El enfoque en la actividad física en el entorno laboral es una respuesta a la creciente preocupación por el sedentarismo, que afecta a un gran número de trabajadores en todo el mundo. El Servicio de Rehabilitación del Marañón, consciente de esta problemática, ha decidido actuar para fomentar un cambio en los hábitos laborales.

Los videos desarrollados no requieren de recursos materiales adicionales, lo que los hace accesibles para cualquier persona interesada en mejorar su salud en el trabajo. La implementación de estaciones de trabajo activas y la promoción de la actividad física en oficinas son pasos importantes hacia la creación de entornos laborales más saludables. Estos esfuerzos no solo buscan reducir el riesgo de enfermedades crónicas, sino también aumentar el bienestar de los empleados.