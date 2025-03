Fernández Toxo antepone su ático en Montecarmelo a la pugna sindical contra el cantón del barrio madrileño

El que fue durante casi diez años secretario general de Comisiones Obreras, en concreto entre 2008 y 2017, Ignacio Fernández Toxo, se ha convertido desde hace meses en uno de los líderes del movimiento vecinal que protesta contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de instalar uno de los nuevos cantones de limpieza en el barrio de Montecarmelo (distrito de Fuencarral-El Pardo).

Toxo se ha sumado a la práctica totalidad de las acciones organizadas desde la Asociación Barrio de Montecarmelo como un vecino más, ya que el exlíder sindicalista es propietario de un ático en este barrio residencial del norte de la capital.

Su protagonismo en estas protestas ha ido en aumento, hasta el punto de que, en varias de estas manifestaciones, incluida la celebrada este martes 25 de marzo junto al Palacio de Cibeles, ha podido verse a Toxo, megáfono en mano, liderando la protesta. También ha ejercido como anfitrión de las líderes de los partidos de izquierdas, Rita Maestre (Más Madrid) y Reyes Maroto (PSOE), en alguna de las manifestaciones convocadas en Montecarmelo por los vecinos.

A pesar de su condición de ex líder nacional de este sindicato y de que en sus propias redes sociales se define como "sindicalista de CC. OO.", Fernández Toxo ha dado la espalda con esta actitud a las reivindicaciones de sus propios compañeros.

Los representantes de CC. OO. de los trabajadores de la limpieza viaria de la capital suscribieron en octubre de 2023 un comunicado conjunto con el Ayuntamiento de Madrid y el sindicato UGT en el que defendían la instalación de un cantón de limpieza en Montecarmelo -y en el resto de las ubicaciones decididas por los técnicos municipales-.

Los dos sindicatos y el Gobierno municipal compartieron en ese documento la construcción de estas instalaciones para dar respuesta a las reivindicaciones de los propios barrenderos.

En el comunicado, el sindicato del que aún forma parte Fernández Toxo coincidía con el Consistorio y con UGT en calificar estos cantones como "instalaciones imprescindibles" para "poder prestar un servicio de limpieza viaria de calidad" y "deben ubicarse en un punto cercano a las vías públicas" donde los trabajadores realizan su labor.

De hecho, este documento se refería específicamente al caso de Montecarmelo, al señalar que los trabajadores de limpieza que realizan su labor en estas calles "tienen que ser trasladados cada día hasta esta zona tras recorrer largas distancias" de hasta 21 kilómetros y media hora por trayecto desde otros cantones.

Desde la firma de ese comunicado conjunto entre UGT y CC. OO. -en 2023- sí se ha hecho evidente, no obstante, una progresiva desaparición de Comisiones Obreras en la defensa pública de los postulados formulados por los trabajadores, así como en la reivindicación de la labor de los operarios de limpieza como un trabajo esencial para la ciudad de Madrid y la calidad de vida de sus vecinos.

Una situación que ha provocado que UGT haya asumido desde entonces en solitario esta tarea, tal y como ha quedado de manifiesto este martes en el Pleno de Cibeles. Solo representantes de UGT han estado presentes durante el debate de las proposiciones sobre Montecarmelo.

Sherezade Talavera, responsable de limpieza viaria de UGT, ha exigido ante los medios que se deje "de politizar los cantones" y ha recordado la trascendencia de estos equipamientos se instalen cerca de los barrios que tienen que limpiar: "Todos quieren las calles limpias, pero nadie nos quiere cerca. Y no somos apestados. Hay más de 115 cantones en Madrid y nadie sabe dónde están, porque no molestamos. En esa instalación no se guardan residuos. De hecho, no pasan más de dos horas antes de irse al vertedero. Es un lugar donde aparcamos, nos cambiamos... Ahora perdemos hasta dos horas de nuestras jornadas por tener que salir de Madrid. No deberían ubicarse fuera de la ciudad".

Polémica en la compra

El acceso de Toxo a esta vivienda de protección oficial en Montecarmelo se vio envuelto en la polémica y fue protagonista en 2010 de numerosos titulares en medios de comunicación, que apuntaban al hecho de que el líder de CC. OO. no cumplía con el requisito establecido por la Comunidad de Madrid, según el cual, los candidatos no deben superar el tope de cinco veces el salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la adquisición de este ático (34.050 euros).

Montecarmelo no es formalmente un barrio de la ciudad de Madrid, sino un área residencial dividida entre los barrios de El Goloso y Mirasierra, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Estos dos barrios se caracterizan por tener una morfología similar a la de todos los nuevos desarrollos de la capital y cuenta con un elevado nivel de renta.

Según Urban Audit, la renta media de los hogares en el barrio de El Goloso se eleva hasta los 67.420 euros mientras que en Mirasierra es todavía más alta, con una media de 72.361 euros por unidad familiar.

El PP rechaza las peticiones de Vox, PSOE y Más Madrid

El cantón de Montecarmelo sigue generando polémicas y debate público en la ciudad de Madrid. Tras meses de búsqueda en la futura ubicación del cantón restos de los brigadistas internacionales, la oposición al Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha presentado sendas alternativas en el Pleno del Ayuntamiento.

Ambas han sido rechazadas por la mayoría absoluta del Partido Popular. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, ha declarado en la cámara regional que la ubicación del cantón se mantendrá, asegurando que este no traerá ningún tipo de plaga, molestias o enfermedades para la zona.

Sin restos de los 451 brigadistas

Los trabajos de la Asociación Científica Arqueoantro iniciados el 15 de enero en busca de los 451 brigadistas internacionales enterrados en una fosa común en Fuencarral-El Pardo, en concreto en la parcela próxima al cantón de Montecarmelo, no han dado resultados positivos, como ya ocurrió con la primera intervención llevada a cabo en agosto de 2024.

La empresa realizó los trabajos entre el 15 y el 28 de enero y no hallaron restos de estas personas, que fueron identificadas y enterradas en el interior del cementerio municipal de Fuencarral durante la Guerra, pero cuyos cuerpos fueron trasladados a una fosa común, en 1941, según ha informado el Gobierno de España en un comunicado.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática encargó a Arqueoantro estas tareas de búsqueda ante la inminente construcción de un cantón de limpieza por parte del Ayuntamiento de Madrid en la parcela anexa al cementerio.

En cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, el compromiso del Gobierno de España, en palabras de Moncloa, siempre es "realizar las catas arqueológicas necesarias en aquellos lugares susceptibles de que se puedan encontrar restos humanos de la Guerra de España y la dictadura", y así se procedió en respuesta a las demandas de las asociaciones de brigadistas internacionales.