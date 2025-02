Díaz Ayuso se reúne con el embajador de Portugal en España

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha intensificado sus reuniones institucionales con diversos representantes diplomáticos, destacando su especial relación con Portugal. Esta conexión se ha evidenciado a través de múltiples visitas oficiales a Lisboa, fortaleciendo así los lazos entre ambas regiones. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Comunidad de Madrid residen cerca de 20.000 ciudadanos portugueses. Esta cifra refleja la importancia de la comunidad lusa en la región, subrayando la relevancia de mantener un diálogo constante y fructífero con el país vecino.

¿Por qué es tan especial la relación con Portugal?

La relación entre la presidenta madrileña y Portugal no es casualidad. A lo largo de su mandato, ha demostrado un interés particular en estrechar vínculos con el país vecino, no solo por la proximidad geográfica, sino también por la significativa presencia de ciudadanos portugueses en la región. Las visitas a Lisboa han permitido abordar temas de interés mutuo, fomentando la cooperación en diversas áreas. Estos encuentros diplomáticos buscan fortalecer la colaboración en sectores clave, como el económico y el cultural, beneficiando a ambas partes. La presencia de una comunidad portuguesa tan numerosa en Madrid es un reflejo de la integración y el intercambio cultural entre ambas regiones. Los ciudadanos portugueses han contribuido de manera significativa al tejido social y económico de la Comunidad de Madrid. Este intercambio ha sido beneficioso, permitiendo un enriquecimiento cultural y económico mutuo. La presidenta madrileña ha reconocido la importancia de esta comunidad, lo que se traduce en su esfuerzo por mantener una relación cercana y productiva con Portugal.