La costumbre de los madrileños cuando van al bar que no entienden muchos españoles ni tampoco los extranjeros

Los bares son muy importantes en la cultura española. Echar una caña después del trabajo, el aperitivo de los fines de semana y las cenas con amigos. España es muy diversa y las costumbres cambian en función de la comunidad autónoma donde te encuentres.

¿Por qué los madrileños nunca piden una botella de agua en el bar?

Con Madrid, hay un fenómeno que otros españoles o gente del extranjero no entienden. Tiene que ver con pedir agua. Los madrileños quedan sorprendidos cuando ven que sus acompañantes, que no son de Madrid, piden una botella de agua en el bar. La reacción de un madrileño es instantánea: "No pidas agua de botella, pide un vaso de agua".

En muchas zonas de España, sobre todo del sur y levante, el agua del grifo no es recomendada para el consumo habitual debido a las altas cantidades de cal, lo que se conoce como agua dura. Esto hace que de costumbre, la gente que viaja a Madrid o es nueva en la ciudad, no tenga la costumbre de pedir un vaso de agua cuando tienen sed. Lo mismo ocurre con personas del extranjero, que quedan sorprendidas con este gesto muy madrileño.

Este fenómeno ha dejado en ocasiones reacciones de jóvenes que vienen a vivir a Madrid, que quedan sorprendidos con esta costumbre que los madrileños siguen a raja tabla.