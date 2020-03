Bolsas de basura o cualquier otro tipo de plástico a modo de batas o gafas. Ya casi todo vale para evitar contagios de coronavirus. A falta de material adecuado, los profesionales sanitarios han optado por soluciones caseras para protegerse del Covid-19 en los hospitales de Madrid, donde se mantiene la situación de desabastecimiento, mientras los trabajadores aguardan la prometida llegada de suministros.

La escasez de equipos de protección es la razón por la que, según ha denunciado este jueves CCOO, se está registrando una "elevada cifra de contagios entre profesionales". El sindicato sostiene que esta situación se traduce en "el incremento del foco de contagios", pues tampoco se están realizando pruebas de coronavirus a los sanitarios que están en contacto directo con los infectados.

Las organizaciones sindicales ponen en duda los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid sobre contagios entre profesionales sanitarios: al menos 2.601. La cifra "no es real, no puede serlo", porque las pruebas no se realizan a los profesionales "aunque tengan síntomas e incluso aunque les hayan aislado", según afirma el departamento de salud laboral de CCOO Sanidad Madrid, que además critica la opacidad de los hospitales: "La mayoría de los centros se niegan a facilitar datos de esta índole y los que lo hacían llevan tres días sin hacerlo".

Con todo, esto indica, a juicio de CCOO, que las plantillas están ya “muy diezmadas” y que los contagios entre profesionales son tan elevados que ello a su vez constituye un “efecto dominó”: menos profesionales, más colapso, más contagios en las urgencias porque “se hacinan los enfermos”.

Denuncia de otro sindicato

La falta de material adecuado ha llevado al Juzgado de lo Social 31 de la capital a obligar a la Comunidad de Madrid a garantizar su suministro a los profesionales en un plazo de 24 horas que, evidentemente, no se ha cumplido, dado que la administración no tiene a su disposición en este momento fungibles suficientes para surtir a los profesionales.

Ese fue el motivo por el que sindicato Amyts presentó el pasado martes dicha petición judicial que, pese a ser ya ejecutiva, no será efectiva hasta que formule una demanda para garantizar el procedimiento, que por el momento sigue su curso. Sin embrago, el mismo sindicato, que se integra la supraorganización CESM, presentó también el martes una petición similar ante el Tribunal Supremo, que ha optado rechazarla solicitud de medidas cautelares al Gobierno porque considera que el Ejecutivo está trabajando para conseguir el material adecuado.

Por su parte, CCOO recuerda que ya pidió a la Consejería de Sanidad de Madrid "desde la primera reunión por la crisis del coronavirus protección adecuada para los profesionales": “Advertimos de la necesidad de dotar de equipos protección adecuada a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios para evitar contagios y que no se perdieran profesionales para hacer frente a la crisis". "Porque si no cuidamos a los que cuidan el colapso sería inevitable”, concluye el sindicato en un comunicado.