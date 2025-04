La Comunidad de Madrid renueva las ayudas para gastos de personal en municipios con menos de 5.000 habitantes

La Comunidad de Madrid ha renovado las ayudas para sufragar los gastos de personal de los ayuntamientos en municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una inversión de 650.000 euros para la convocatoria de 2025.

Los ayuntamientos de pequeñas poblaciones se agrupan para mantener en común puestos de trabajo esenciales para su correcto funcionamiento. Entre estos puestos se encuentran los de secretario-interventor con habilitación de carácter nacional, arquitectos, agentes de empleo y desarrollo local, técnicos o personal administrativo.

Estas ayudas de la Comunidad de Madrid, que se ofrecen desde 2022, tienen como objetivo garantizar el impulso de las competencias municipales y lograr un mayor equilibrio regional. En 2024, beneficiaron a 22 localidades, con concesiones que alcanzaron cerca de 600.000 euros. Las corporaciones locales interesadas podrán solicitar estas ayudas a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, prevista para la próxima semana.

De forma paralela, el Ejecutivo autonómico creó en 2024 una lista con más de 400 interinos temporales para trabajar en ayuntamientos. Estos interinos cubrirán puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, que aún no han sido ocupados. Esta iniciativa busca asegurar que las tareas básicas no se vean desatendidas y que la gestión municipal no se paralice.

Además, la Comunidad de Madrid inició el pasado marzo el II Plan Anual de Formación a Cargos Electos. A través de este plan, alcaldes y concejales reciben la formación necesaria para el desempeño diario de sus funciones en los ayuntamientos, con el fin de fortalecer la calidad de los servicios públicos. La formación abarca temas como secretaría e intervención, reconocimiento extrajudicial de créditos, procedimientos de contratación especial, incidencias en la ejecución de contratos, tributos e impuestos locales, y recaudación, entre otros.

Este programa es posible gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Reequilibrio Territorial, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Madrid (COSITAL). COSITAL proporciona los docentes cualificados para impartir la formación. Las jornadas son gratuitas, se realizan de forma presencial y se celebran en la capital hasta el próximo mes de junio.