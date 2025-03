La Comunidad de Madrid, primera en España que elimina el uso individual de dispositivos digitales en los colegios

La Comunidad de Madrid será, el próximo curso escolar 2025/26, la primera de España que elimine de sus colegios el uso individual de dispositivos digitales en alumnos de Educación Infantil y Primaria. Esta es una de las principales medidas del nuevo Decreto que está ultimando el Gobierno autonómico para regular y limitar su utilización en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, alrededor de 2.000 con más de medio millón de estudiantes.

La Comunidad de Madrid se prepara para implementar una normativa pionera que busca equilibrar la adquisición de competencias digitales en el ámbito educativo. Este miércoles, el Consejo de Gobierno ha revisado un informe de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades sobre los detalles de este nuevo decreto. La normativa, que se espera entre en vigor el próximo curso en septiembre, tiene como objetivo garantizar que los estudiantes adquieran las competencias digitales necesarias mientras se establecen limitaciones para minimizar los riesgos del uso temprano o inadecuado de la tecnología. Esta iniciativa busca un equilibrio entre el aprendizaje digital y la protección de los estudiantes.

El nuevo texto normativo establece que los alumnos de Educación Infantil y Primaria no trabajarán de forma individual con dispositivos digitales. Asimismo, los maestros no podrán asignar tareas que requieran el uso de tablets, ordenadores o móviles fuera del horario escolar. De esta manera, se busca que el uso de la tecnología en el aula sea controlado y supervisado, asegurando que los niños no estén expuestos a las pantallas de manera desmedida. Esta medida pretende fomentar el aprendizaje colaborativo y evitar el uso excesivo de dispositivos electrónicos en edades tempranas.

¿Cómo se aplicará la normativa en las aulas?

Para el uso compartido de dispositivos, la normativa permite que dos o más alumnos trabajen juntos con una finalidad pedagógica, siempre bajo la supervisión de los docentes y con limitaciones de tiempo. En el segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años) y en los dos primeros cursos de Primaria, el uso compartido estará restringido a una hora semanal. Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de Primaria tendrán una hora y media semanal, y los de 5º y 6º podrán usarlos hasta dos horas semanales. Los niños de 0 a 3 años no tendrán contacto con estos dispositivos, protegiendo así su desarrollo. En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), serán los propios colegios e institutos quienes delimiten el uso de dispositivos digitales, tanto individual como compartido. Esta decisión se basará en las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de los alumnos. La normativa ofrece flexibilidad a los centros educativos para adaptar el uso de la tecnología a las necesidades específicas de sus estudiantes, permitiendo un enfoque más personalizado y adecuado para cada grupo de edad.

Excepciones para necesidades específicas

El decreto también contempla excepciones para aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo. Estos estudiantes podrán utilizar recursos digitales sin limitaciones horarias, siempre que cuenten con un informe psicopedagógico que lo justifique. Además, el uso de dispositivos será permitido en materias optativas o proyectos donde sean imprescindibles para adquirir competencias específicas. Esta flexibilidad busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las herramientas necesarias para su desarrollo académico.

El Gobierno regional ha anunciado que el nuevo decreto entrará en vigor a partir del curso 2025/26. Sin embargo, aquellos centros educativos que ya tengan implantado un programa docente que incluya un dispositivo individual por alumno dispondrán de una moratoria de un año, hasta el 31 de agosto de 2026, para adaptarse a la nueva normativa.

Esta medida busca facilitar la transición hacia el nuevo sistema y asegurar que los centros educativos puedan implementar los cambios necesarios de manera efectiva. Con esta normativa, la Comunidad de Madrid se posiciona a la vanguardia en la regulación del uso de tecnologías en el ámbito educativo. La iniciativa busca no solo garantizar la adquisición de competencias digitales, sino también proteger a los estudiantes de los riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos electrónicos.