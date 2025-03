El temporal sigue azotando España: tres muertos, un desaparecido y el Manzanares en alerta por crecida

El paso de la borrasca Martinho está dejando un rastro de destrucción en España, con tres víctimas mortales confirmadas, un desaparecido y numerosos incidentes causados por las lluvias torrenciales y las rachas de viento extremo. La situación sigue siendo crítica en varias comunidades autónomas, especialmente en Madrid, donde el río Manzanares ha multiplicado su caudal por 15 y ha obligado a activar protocolos de emergencia.



El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirmó este jueves la identidad del hombre hallado sin vida en Córdoba, convirtiéndose en la tercera víctima del temporal. Su cuerpo fue encontrado en el margen de un cauce fluvial en la localidad de Añora. A este trágico suceso se suma el fallecimiento de un matrimonio en Sevilla, arrastrado por la crecida de un arroyo mientras viajaban en su vehículo.



Mientras tanto, un motorista de 61 años sigue desaparecido en Jerez tras ser arrastrado por la corriente del río Genal. Los equipos de búsqueda han localizado su motocicleta enterrada bajo un metro y medio de sedimentos, pero aún no hay rastro del hombre.



La capital española se encuentra en máxima vigilancia debido a la crecida del Manzanares, impulsada por el desembalse de la presa del Pardo y las intensas precipitaciones que no cesan desde hace semanas. El Ayuntamiento de Madrid ha pedido a la ciudadanía evitar los tramos no encauzados del río, especialmente desde Mingorrubio hasta el Puente de los Franceses. Además, el tráfico se ha visto afectado con cortes en los nudos de la M-30 y M-40, mientras que Renfe ha activado su protocolo de teletrabajo para minimizar riesgos.

Cierran varios parques en Madrid por el viento y las lluvias

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha procedido a cerrar El Retiro y otros ocho parques este jueves por las condiciones meteorológicas adversas y ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de fuertes rachas durante las próximas 48 horas.



Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, las intensas lluvias caídas desde el pasado 28 de febrero han provocado gran acumulación de agua en el suelo, un fenómeno que, sumado a los vientos de hasta 78 kilómetros por hora que se podrían registrar este viernes -según el boletín extraordinario que realiza la Aemet para el Consistorio-, incrementa el riesgo de caída de árboles.



Así y hasta que los técnicos municipales puedan revisar el arbolado, permanecerán clausurados por seguridad El Retiro, el parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque lineal del Manzanares.



En el mes de marzo, la estación Retiro-Madrid, en activo desde 1893, ha registrado precipitaciones que superan los 188 litros/m2, un nuevo máximo histórico, tras el anotado en 2018. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro, sobre la reapertura de los parques.

Toledo y el riesgo del Tajo

El temporal también mantiene en jaque a Toledo, donde la crecida del río Tajo ha obligado a desplegar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para levantar una barrera de contención de hasta 500 metros en las inmediaciones del Hospital de Parapléjicos. El centro médico ha activado un plan de contingencia ante el posible desbordamiento del río, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alertado sobre nuevas lluvias intensas en las próximas horas.



En total, 19 presas de la Confederación Hidrográfica del Tajo continúan desembalsando agua debido a la acumulación de precipitaciones, aumentando el riesgo de inundaciones en la región.



Martinho no solo ha traído lluvias, sino también vientos huracanados que han causado estragos en Galicia, Asturias y el País Vasco. En A Veiga (Orense), las rachas han alcanzado los 166 km/h, provocando la caída de árboles, desprendimientos de tejados y accidentes de tráfico. En Pontevedra, cientos de alumnos de colegios en Cangas y Moaña han sido reubicados tras los daños en sus centros educativos.



En Bilbao, una veintena de vuelos se han visto afectados, mientras que en Vitoria la Policía Local ha cerrado parques y calles por la caída de estructuras metálicas. En Asturias, la Autoridad Portuaria de Gijón ha activado protocolos de seguridad ante el riesgo de contaminación por la fuerte marejada.



El sur del país tampoco ha quedado exento del azote de Martinho. En Huelva, una manga marina ha causado destrozos en El Rompido, dañando terrazas y viviendas. Por su parte, la estación de esquí de Sierra Nevada ha tenido que cerrar por segundo día consecutivo debido al viento y las precipitaciones.

Martinho seguirá golpeando España

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no son alentadoras. Se espera que Martinho continúe afectando la península al menos hasta el viernes, con dieciséis comunidades autónomas en aviso amarillo por fuertes lluvias, viento y oleaje. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sistema Central, la cordillera Cantábrica, Pirineos y Cáceres, con nevadas en las zonas montañosas.



Con 114 litros por metro cuadrado acumulados entre el 1 y el 18 de marzo, este mes ya es el séptimo marzo más lluvioso registrado en España, y aún quedan trece días para cerrar el balance. El récord lo mantiene marzo de 2018, cuando se registraron 164,6 litros por metro cuadrado. Con carreteras cortadas, desbordamientos de ríos y un desaparecido aún por encontrar, España sigue en alerta máxima mientras Martinho sigue su paso implacable.